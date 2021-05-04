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Протаранил забор и перевернулся: 29-летний мужчина погиб в ДТП в Черновицкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 4 мая, в селе Корытное Вижницкого района водитель автомобиля Audi наехал на забор. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что 29-летний водитель автомобиля "Audi-80" не справился с управлением и допустил наезд на забор.

От полученных травм водитель погиб на месте происшествия.

Сейчас следователи полиции решают вопрос внесения сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Протаранил забор и перевернулся: 29-летний мужчина погиб в ДТП в Черновицкой области 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
что б так разкурочило авто думаю он максимум выжал с бочки ,в последний раз
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04.05.2021 23:14
+3
а по фото ту машину Белаз переехал
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05.05.2021 08:07
+1
Протаранив паркан і перевернувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 2382
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04.05.2021 23:27
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что б так разкурочило авто думаю он максимум выжал с бочки ,в последний раз
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04.05.2021 23:14 Ответить
вообщето туфли
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04.05.2021 23:18 Ответить
Протаранив паркан і перевернувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 2382
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04.05.2021 23:27 Ответить
Забор жалко...
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04.05.2021 23:40 Ответить
Забор села Корытного вышел в топ новостей.
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04.05.2021 23:56 Ответить
Понаставили заборов, человеку уже и полетать негде....
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05.05.2021 00:13 Ответить
Это забор его так ушатал????
Ну наехал слегка... Так что ж теперь, машину курочить
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05.05.2021 06:51 Ответить
а по фото ту машину Белаз переехал
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05.05.2021 08:07 Ответить
 
 