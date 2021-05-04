Протаранил забор и перевернулся: 29-летний мужчина погиб в ДТП в Черновицкой области. ФОТО

Сегодня, 4 мая, в селе Корытное Вижницкого района водитель автомобиля Audi наехал на забор. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что 29-летний водитель автомобиля "Audi-80" не справился с управлением и допустил наезд на забор.

От полученных травм водитель погиб на месте происшествия.

Сейчас следователи полиции решают вопрос внесения сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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