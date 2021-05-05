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ДТП (7441) Львовщина (2679) Нацполиция (15725)

Водитель, пребывая под воздействием наркотиков, врезался в дерево на Львовщине, погибла его жена, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель "Лады", находясь в состоянии наркотического опьянение, врезался в дерево на Львовщине. В результате ДТП погибла его жена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая около 22.00 в селе Лагодов Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. В результате ДТП пассажирка "Лады", 32-летняя жена водителя, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Во время медицинского освидетельствования было установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Водитель "Лады" задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Водитель, пребывая под воздействием наркотиков, врезался в дерево на Львовщине, погибла его жена, - Нацполиция 01
Водитель, пребывая под воздействием наркотиков, врезался в дерево на Львовщине, погибла его жена, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Жена тоже дура /была/ раз выскочила на такого дебила! Все наши поступки имеют свою цену /порой самую дорогую/!
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05.05.2021 10:26
+4
Тупой дебил...
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05.05.2021 10:21
+3
избиратель зеленского
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05.05.2021 10:52
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Тупой дебил...
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05.05.2021 10:21 Ответить
Жена тоже дура /была/ раз выскочила на такого дебила! Все наши поступки имеют свою цену /порой самую дорогую/!
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05.05.2021 10:26 Ответить
Він почав ширятися не до весілля, а після
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05.05.2021 10:42 Ответить
ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ - меняется наши знания о них! Если не разглядела придурка и сделала неверный выбор, то это ее ответсвенность! Просто большинство интеллектом и знаниями вообще не пользуются, все на ИНСТИНКТАХ /которые примитивны и часто подводять на долгосрочную перспективу/!
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05.05.2021 11:44 Ответить
А ты тоже вместе с ним ширялся, или дозу ему подавал?
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13.10.2021 17:18 Ответить
избиратель зеленского
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05.05.2021 10:52 Ответить
Дебил, че.
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05.05.2021 10:24 Ответить
Наркоманы - это в первую очередь моральные уроды, и жизнь у них коротка.
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05.05.2021 10:49 Ответить
судя по всему, машина побывала в кювете. При таком ударе странно что водитель выжил. Видимо, руль проломил грудную клетку, но сработал вроде подушки безопасности.

в нормальной машине никаких погибших бы не было. А это корыто...
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05.05.2021 11:02 Ответить
Лагодів ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ район Львівської області. Цензор продовжує утримувати неуків і ледарів.
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05.05.2021 12:03 Ответить
Ти сам неграмотний. Зараз там Львівський район!
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05.05.2021 12:40 Ответить
 
 