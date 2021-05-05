Водитель, пребывая под воздействием наркотиков, врезался в дерево на Львовщине, погибла его жена, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Водитель "Лады", находясь в состоянии наркотического опьянение, врезался в дерево на Львовщине. В результате ДТП погибла его жена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая около 22.00 в селе Лагодов Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. В результате ДТП пассажирка "Лады", 32-летняя жена водителя, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Во время медицинского освидетельствования было установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.
Водитель "Лады" задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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в нормальной машине никаких погибших бы не было. А это корыто...