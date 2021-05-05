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СБУ (18658) хищение (657) военная контрразведка (30)

Экс-чиновник оборонного концерна воровал оптические прицелы, убытки составляют более 500 тыс. грн, - военная контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Военная контрразведка СБУ разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. Задокументированы убытки государству на сумму более 500 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации схемы комплектующие, которые получали из состава вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

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Экс-чиновник оборонного концерна воровал оптические прицелы, убытки составляют более 500 тыс. грн, - военная контрразведка СБУ 01
Экс-чиновник оборонного концерна воровал оптические прицелы, убытки составляют более 500 тыс. грн, - военная контрразведка СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ну так поставить урода возле стеночки и откалибровать прицелы в присутствии коллег. Не думаю, что случай бы повторился
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05.05.2021 10:31
+2
Новоє літсо?
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05.05.2021 10:38
+2
Гнидо-мародер...
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05.05.2021 10:47
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Ну так поставить урода возле стеночки и откалибровать прицелы в присутствии коллег. Не думаю, что случай бы повторился
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05.05.2021 10:31 Ответить
Сволочь
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05.05.2021 10:37 Ответить
Новоє літсо?
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05.05.2021 10:38 Ответить
Старое "литсо".
Читай внимательнее, не спеши тупить.
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05.05.2021 10:56 Ответить
Само МО, этот хлам не использует.
Хлам, он и есть хлам.
Давно, ещё в 2012-м, была программа, переделки этих девайсов в более менее подходящие штучки, но вооруженцы сразу поняли, какой куш мимо пролетит.
В результате, эти "топоры" никто не использует.
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05.05.2021 10:40 Ответить
Так продали бы в охотничьих магазинах, если допустимо. Продали бы за рубеж если МО не нужно, но красть!?....
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05.05.2021 11:17 Ответить
Вот и пытались всё оформить, как охотничьи прицелы. И всё по закону!
Но, ещё раз уточняю, некоторым, стало поперёк горла.
Поэтому, сдали "свои", которым просто дали "от ворот поворот".
Так понятно?
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05.05.2021 20:25 Ответить
Гнидо-мародер...
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05.05.2021 10:47 Ответить
ну утопите хоть одного казла.!
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05.05.2021 10:51 Ответить
Мировое правительство придет, порядок наведет.
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05.05.2021 11:09 Ответить
С*ка, ну никак не понимаю этого - Как так можно?
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05.05.2021 11:14 Ответить
Хотя бы не расстреляли, а то всякое может быть. Может есть смягчающие обстоятельства....
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05.05.2021 11:42 Ответить
Новой власти нужно показать как все было плохо до них а теперь как они навели порядок! Не спешите судить это может просто БЛЕФ! Как и все что они делают!
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05.05.2021 11:44 Ответить
Во-первых, "... бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы..." Каких концернОВ? Концерн ОДИН - Укроборонпром. Все остальное "майстерни", действующие по указке сверху. Во-вторых и вследствие первого, он не "чиновник". Он "сотрудник". Наемный. В-третьих, там кого не копни, на все то же напорешься.Источник: https://censor.net/ru/p326359
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05.05.2021 12:38 Ответить
Подивіться що продається на олх
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05.05.2021 15:10 Ответить
 
 