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5 мая 2014 года в неравном бою около Семеновки погибли спецназовцы Центра спецопераций "А" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

5 мая 2014 года Служба безопасности Украины понесла двойную потерю. В разгар российской агрессии на Донбассе, защищая Украину, погибли одни из лучших спецназовцев Центра специальных операций "А" - полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Вместе с другими бойцами они осуществляли разведку и прикрытие штурмовой группы, которая освобождала захваченный террористами Славянск. У поселка Семеновка начался неравный бой - их группа попала в засаду террористов. 25 спецназовцев противостояли сотне боевиков. Заняв круговую оборону, они до последнего прикрывали эвакуацию раненых", - следует из сообщения.

Также сообщается, что за мужество и героизм майору Лужевскому и полковнику Анищенко посмертно присвоено звание Героев Украины с вручением орденов "Золотая Звезда".

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5 мая 2014 года в неравном бою около Семеновки погибли спецназовцы Центра спецопераций А полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский 01

Как сообщалось, в 2015 году президент Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Александру Анищенко (посмертно).

В 2014 году Порошенко также присвоил звание Героя Украины майору Руслану Лужевскому (посмертно).

Автор: Ірина Дашківська
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Настоящие герои!!! Не то что теперешние бакановские шавки, которые только и могут, что вмешиваться в выборы (как на прикарпатье) и пускать в нашу страну воющих про кацапский Крым запоребриковых кацапоорков-говнореперов, с которыми у нас война уже семь лет.
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05.05.2021 11:40 Ответить
5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 2412
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05.05.2021 11:41 Ответить
5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 1874
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05.05.2021 11:42 Ответить
Вічна пам´ять. Нехай спочивають з миром. Слава героям
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05.05.2021 11:45 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 2517
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05.05.2021 11:53 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 8681
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05.05.2021 12:24 Ответить
Царство Небесне офіцерам-героям.
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05.05.2021 12:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Do1NusMUG14&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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05.05.2021 16:09 Ответить
Вічна память героям. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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05.05.2021 21:16 Ответить
 
 