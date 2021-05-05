5 мая 2014 года в неравном бою около Семеновки погибли спецназовцы Центра спецопераций "А" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский

5 мая 2014 года Служба безопасности Украины понесла двойную потерю. В разгар российской агрессии на Донбассе, защищая Украину, погибли одни из лучших спецназовцев Центра специальных операций "А" - полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Вместе с другими бойцами они осуществляли разведку и прикрытие штурмовой группы, которая освобождала захваченный террористами Славянск. У поселка Семеновка начался неравный бой - их группа попала в засаду террористов. 25 спецназовцев противостояли сотне боевиков. Заняв круговую оборону, они до последнего прикрывали эвакуацию раненых", - следует из сообщения.

Также сообщается, что за мужество и героизм майору Лужевскому и полковнику Анищенко посмертно присвоено звание Героев Украины с вручением орденов "Золотая Звезда".

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Как сообщалось, в 2015 году президент Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Александру Анищенко (посмертно).

В 2014 году Порошенко также присвоил звание Героя Украины майору Руслану Лужевскому (посмертно).