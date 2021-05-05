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дороги (2498) Укравтодор (661) Харьковщина (4105) Большая стройка (722)

На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

На Харьковской окружной дороге проложили 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровали 33,2 км старого покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укравтодоре".

Отмечается, что укладка арматуры (геосинтетических материалов) между слоями асфальтобетона минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин.

На прошлой неделе в рамках президентской программы "Большая стройка" дорожные работники начали устраивать армирующие геосинтетические материалы (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской кольцевой.

"Армирующий синтетический материал - синтетический материал, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды. Благодаря применению АСМ предотвращаем образование колей и трещин", - говорится в сообщении.

Композитная арматура (композитные георешетки) состоит из волокон и полимерных, как правило, термореактивных, эпоксидных смол. Внешне она схожа с аналогичной стальной арматурой. Она представляет собой нарезанные прямолинейные прутья или длинные канаты с характерными поперечными ребрами, которые служат для увеличения надежности ее сцепления с бетоном.

Объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков 5 дорог общей протяженностью 82 км.На 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка планируют полностью обновить покрытие, установяить новые автомобильные знаки, а также нанести новую разметку и обочину. Стоимость проекта - 1,8 млрд гривен, срок выполнения - 2 года.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до Дня Независимости Украины должно быть закончено строительство Южного обхода Днепра, который станет первой в истории города объездной дорогой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины

На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - Укравтодор 01
На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - Укравтодор 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Петру Олексійовичу доведеться ще довго вигрібати лайно після Приниженя України і недоумкуватих виборців Шмарклі.
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05.05.2021 11:44
+3
Вместо того чтобы клепать Нептуны и Ольхи как пирожки они строят дороги ,которые нам на хрен не будут нужны при нападении рашки.
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05.05.2021 12:13
+2
А до бубочки нієВО нє дєлалі, да? Только бубочка Україну подимєт...
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05.05.2021 11:30
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Хоть что То начали делать при Президенте Зеленском
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05.05.2021 11:28 Ответить
А до бубочки нієВО нє дєлалі, да? Только бубочка Україну подимєт...
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05.05.2021 11:30 Ответить
На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6251
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05.05.2021 11:37 Ответить
Петру Олексійовичу доведеться ще довго вигрібати лайно після Приниженя України і недоумкуватих виборців Шмарклі.
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05.05.2021 11:44 Ответить
Пецу-Ляксеичу, скажу я вам , на следующих выборах ни чего не светит. В свое время слишком много гребал, а потом у банку , як Чавус,у Панамы там разные, или на Кипры. Офшоры одним словом. На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4213
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05.05.2021 13:46 Ответить
Авжеж- він файно стрічечки перерізав!
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05.05.2021 11:44 Ответить
не что-то а уже много наделали, что бы Украину уничтожить. А участок дороги для видосика это они всегда готовы.
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05.05.2021 12:25 Ответить
Вопрос не в том "что" начали делать. Вопрос "как делают"?
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05.05.2021 13:24 Ответить
Сначала Лукашенко построил дороги вдоль границы с Украиной, теперь осталось построить в Украине и блицкриг обеспечен!
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05.05.2021 11:31 Ответить
Честно говоря, странновато они ее как-то делают. К этому "армированию" куча вопросов: почему некоторые участки недоармированы?; где дистанционные подкладки под арматуру?..
Можно конечно сказать, что работы еще не завершены, и мол арматуру довяжут, подкладки установят...Но как бы не так - буквально в нескольких десятках метров уже льют бетон, так что никаких доделок не планировалось!
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05.05.2021 12:10 Ответить
торопятся деньги освоить, понимают, что недолго им осталось...
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05.05.2021 12:15 Ответить
Просто с такой укладкой арматуры - это все равно что ее не положить вообще (кстати сэкономили бы). Положенная на землю арматура и залитая сверху бетоном, не работает от слова вообще! Это даже еще хуже, чем асфальтировать лужи!!!
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05.05.2021 12:27 Ответить
Видимо, очередной Кива от дорожного строительства защитил очередную диссертацию, в которой написано, что, мол, сеточка поможет, зуб даю...
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05.05.2021 12:30 Ответить
Сеточка то как раз и поможет, только вот для того, чтобы она хоть как то работала, она должна находиться ВНУТРИ бетона, на расстоянии 1-2 см от его поверхности. Не по поверхности, не в центре, а исключительно у поверхности (причем у той, которая подвержена РАСТЯЖЕНИЮ). Для дорожного полотна - нагрузка сверху, значит изгиб снизу (в идеале нужно учитывать и морозное пучение грунта, тогда армирование вообще должно быть двуслойным (сверху и снизу) ). Для обеспечения такого расположения и выдерживания расстояния 1-2 см, под арматурой устанавливают дистанционные подкладки.
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05.05.2021 12:40 Ответить
арматура положена на асфальт,а не на землю
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05.05.2021 13:50 Ответить
Вместо того чтобы клепать Нептуны и Ольхи как пирожки они строят дороги ,которые нам на хрен не будут нужны при нападении рашки.
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05.05.2021 12:13 Ответить
Ты не прав, рашенфашистам будет удобно быстро продвигаться в глубь Украины по новой дороге.
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05.05.2021 12:35 Ответить
А що взагалі той робітник з горбом робить?І чому він один.От так у нас і робляться дороги.
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05.05.2021 12:44 Ответить
АХАХАХАХ только сейчас заметил
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05.05.2021 13:04 Ответить
 
 