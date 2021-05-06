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Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

24-летнему жителю села Глещава (Тернопольская область) инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольщины.

Парень, защищаясь от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

Инцидент произошел 2 мая, около полуночи.Компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее.

Парень сообщил на линию "102" о нежеланных гостях и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась потасовка, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.

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Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 01
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 02
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 03
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 04
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 05
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+128
Все правильно зробив. Його нагородити потрібно, а не судити!
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05.05.2021 12:31
+103
Не просто состояние аффекта, а и нападение со взломом его дома группой лиц. Если за самозащиту в собственном дворе в Украине садят в тюрьму, то грош цена такой стране и ее жителям.
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05.05.2021 12:36
+101
Когда 6 нападет на 1, сложно достать калькулятор и рассчитать, с какой силой нужно ударить нападающего, чтобы вред, был необходимым и достаточным..
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05.05.2021 12:45
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Потому что по факту происшествия дело должно быть открыто и следствие должно установить что на самом деле произошло, а суд принять решение.
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05.05.2021 22:46 Ответить
питання у тому чому справа відкрита за фактом вбивства, а не фактом нападу групи осіб?
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06.05.2021 12:20 Ответить
Тому, що вбивство більш тяжка стаття КК. В ході слідства будуть установлюватись всі обставини і нападники своє отримають також.
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02.11.2021 12:49 Ответить
Мабуть тому, що слідчий і прокурор не черпають данні не з цієї статті, а з встановлених обставин. Ви впевнені, що був "взлом з проникненням", "напад групи осіб", а тим паче "замах"? А чому ви впевнені, тому що журналіст так написав? Тобто, слідчий який провів огляд місце події, допитав очевидців, зібрав якісь докази - однозначно мерзота і тупий дебіл, а журналіст, який виклав "власну думку" по суті з нічого - молодець?
Ми точно вірним шляхом ідемо?
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06.05.2021 10:15 Ответить
Бентежить це намагання більшості жити не по закону, а "по понятиям".
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06.05.2021 12:13 Ответить
Менты вообще чекнулись ?!
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05.05.2021 22:15 Ответить
инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.Источник: https://censor.net/ru/p3263619

треба було дати себе вбити... ? Атовець смертельно поранив одного з шести нападників на його будинок у Тернопільській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3761
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05.05.2021 22:57 Ответить
Это Украина детка! Государство разрешает тебе только сдохнуть, быть убитым, но оно не позволяет тебе себя защитить! Для государства ты важнее мертвым, потому что если ты сможешь сам себя защитить, то зачем нужны огромный штат шакалов Авакяна? Поэтому для государства Украина ты должен умереть! А ели ты вдруг защитил свою жизнь, то в глазах государственной машины ты совершил самое страшное преступление - ты покусился на право государства на насилие! Ты должен был сдохнуть! А ты не сдох, да еще и о ужас - ты посмел убить тех, кто хотел убить тебя!!! Ты еще больший преступник чем они! И теперь тебя надо держать под стражей и после тебя обязательно осудят и посадят - 1000%! Потому, что государству нужны безропотные рабы, цель которых быть рабами и покорно подставлять шею, когда вас убивают! Вопрос: А нужно ли нам украинцам такое государство?
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06.05.2021 00:08 Ответить
А ты не сдох, да еще и о ужас - ты посмел убить тех, кто хотел убить тебя!!!

У вас є докази, що вони бажали його (або його маму) вбити?
Проблема України в тому, що наші громадяни не знають та не вміють застосовувати законодавство. Такі ситуації, складаються із багатьох фактів. Чи були раніше знайомі, чи були конфлікти, чому прийшли, як діяли на місці і т.п.
З статті, ми приходимо до висновку, що 6 відморозків (скоріше за усе кацапів або сєпарів) напали з метою вбивства на ветерана АТО і стареньку маму, а він, у нерівній схватці, випадково (звісно що випадково, він же наш, а от вони тільки умисно, бо вони не наші?) когось там зарізав.
А Ви впевнені, що саме так усе і було? А якщо він їх добре знав? А якщо там був особистий конфлікт (за гроші, жінку чи ще щось), а якщо з 6 чоловік, тільки один поводився агресивно? А якщо цей один був такий п'яний, що його можно було не вбивати, він і так на ногах ледве стояв? А якщо він вдарив ножем не агресивного, а того, що просто намагався розборонити і той батько двох дітей? Усі ці "якщо" має встановити слідчій і прокурор. Як можно до з'ясування висловлюватись хто правий, хто ні, і що там сталось?
Дякувати Богу не повторив "подвиг" Стерненка, не погнався і не добив, ато мали би взагалі 115ту...
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06.05.2021 10:12 Ответить
вибачте, але як юристи пропонують з'ясовувати у 6 чоловік, що починають тебе метелити - хочуть вони тебе вбити, згвалтувати чи просто заб'ють до втрати свідомості як старі друзі?
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06.05.2021 12:19 Ответить
Їх для цього вчили. Окремі та одночасні допити, слідчі експерименти (відтворення) та інше.
З чого ви вирішили що "6 чоловік, що починають тебе метелити", із змісту статті? Ви ж видаєте це за аксіому. Може так, а може і ні.
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06.05.2021 15:06 Ответить
Юристи - то зрозуміло, місяців за 10-12 з'ясують. А як з'ясувати це хлопцю на якого напали за ті пару секунд, що в нього були?
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06.11.2021 09:29 Ответить
Державі давно пора розпочати роз'яснювальну роботу щодо самооборони. Дивишся і фанатів легалізації короткостволів поменшає.
Це ті ази права, які повинен мати кожен українець,що вчився у школі. Значить так у нас викладають правознавство... Потрібно переглянути шкільну програму. Можливо додати практичні навчання. Я би ще невідкладну мед.допомугу додав. А то вчать якусь дурню "для галочки"...
Ви не читали статтю про те, як у США 15 річна заручниця подала спец.сигнал "жестом" про її викрадення сторонній людині і той викликав поліцію та її звільнили із авто викрадача? У нас в школі їх вчать цим жестам?
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09.11.2021 10:15 Ответить
SergTranscarpathian а ти би хотів трапитись на його місці, щоб дати відповіді на все свої питання "А ЯК ЩО"? Тільки я дуже хочу подивитись на тебе, коли тебе будуть гамселити 5-6 п'яних чоловяг, що ти як що виживешь та вийдеш з коми будеш казати? А вони у суді будуть лити сьози, та казати, що зовсім не хотіли тебе вбивати! І на твоій голові вони стрибали бо було дуже весело! І по голові ногами гамселили, бо тож так весело, як по мячу, а вбивати вони тебе не хотіли - то вони так з тобою говорили, а ти зовсім не так зрозумів!
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10.05.2021 23:45 Ответить
А можно без вигадок? - коли тебе будуть гамселити 5-6 п'яних чоловяг. Є факти, його не гамселили ні 5-6, ні навіть один. Він перебував у зачиненому будинку, куди ті не змогли потрапити. Суд, це клуб поціновувачів фантастики. Там не має, якщо, якби...
Коли він взяв у руки ножа і вийшов з приміщення у якому йому нічого не загрожувало, на який сценарій він розраховував?
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12.05.2021 13:50 Ответить
+ якщо ти мертвий, то твою власність можна поділити серед обраних
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06.05.2021 12:16 Ответить
А линии 102 , которая не приехала на вызов , предъявили обвинение? Посадили под домашний арест ? А то получаются бирюльки, бл*. Одних судят за то что за ни х незаступились те, кто должен..Но вот их, как раз , и не судят! Так и Стерненко просил себе защиту... Защиту ему не дали, но когда он, вов ремя покушения зацепил убийцу ножиком - ему теперь втирают "превышение" ...именно те, кто должен был его охранять, но не делал этого.
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06.05.2021 00:11 Ответить
це тому що в нас імітація як правосуддя так і правоохоронних та суддівських органів
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06.05.2021 12:15 Ответить
А откуда ты знаешь что не приехала на вызов 102?
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06.05.2021 12:16 Ответить
А я думаю. И анализирую. И тебе советую.
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06.05.2021 21:56 Ответить
Анализатор.
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06.05.2021 22:41 Ответить
Хлопець захищав свою матір похилого віку і себе в своєму подвір'і , тож не зрозуміло за що домашній арешт ?
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06.05.2021 00:50 Ответить
Цікаве запитання, але у нас, чомусь, власне подвір'я не наділено таким статусом, як безпосередньо житло. Я думаю це наслідок Совка, зневаги комуняк до приватної власності.
Вбивство у подвір'ї і вбивство у самому житлі, будуть кваліфіковані зовсім по різному. Хоча я вважаю, це абсурдом, але такий Закон і така судова практика
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06.05.2021 10:03 Ответить
+1. Ще власну автівку треба було б наділити охоронним статусом
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06.05.2021 12:14 Ответить
вона його має, тільки під час обшуку. А от вже викрадення із звичайної автівки, навряд буде кваліфіковане за ч.3 ст.185...
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06.05.2021 15:08 Ответить
делают что могут... а не могут ничего....
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06.05.2021 21:57 Ответить
Добре зробив,мій дім моя фортеця.
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06.05.2021 03:22 Ответить
Нема в нас такого закону.
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06.05.2021 17:07 Ответить
Хлопець діяв у межах закону. Жодного перевищення не було.
Хай швидше пройдуть всі процедури, слідство ... бо воно тисне на голову.
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06.05.2021 04:01 Ответить
Ви не забувайте що стаття може дуже відрізнятись від реальних подій...
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06.05.2021 10:01 Ответить
Посаде зелена сволота. Така нагода відігратися за те, що Антоненка випустили.
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06.05.2021 08:45 Ответить
Дурня якась. Якщо усе було так, як пише автор, то тут не має перевищення. Дарма звісно він із хати вийшов, завалив би у хаті, взагалі би питань не було. Цікаво було би почути думку інших учасників конфлікту та правоохоронців.
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06.05.2021 10:00 Ответить
В нормальній країні розгляд цієї справи зайняв би хвилин 5 суддівського часу + виправдальний вирок.
Але в нас можливо (нажаль) все
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06.05.2021 12:11 Ответить
ви помиляєтесь. Судовий процес 5 хвилин не може тривати. До того ж, а чому ви вирішили, що тут не буде виправдовувального вироку? Якщо усе було так, як описано у статті, то обов'язково буде. Мене просто турбує, що дуже ймовірно, що усе було "трохи не так"...
Ми чомусь думаємо, що усі слідчі та прокурори дебіли, але забуваємо, що скасована/знята підозра чи виправдовувальний акт, для них є проблемою..
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06.05.2021 15:11 Ответить
подивіться хоча б у фільмах як працює судова система США - там майже конвеєр. По 5-10 хвилин на адміністративні справи. Тут звісно не адміністративна, але якщо обставини більш-менш ясні і прозорі та був вже прецедент - рішення ухвалюється майже автоматично
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13.05.2021 08:27 Ответить
ви думаєте у нас адмінка без участі адвоката більше 10 хв. розглядається?
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13.05.2021 13:42 Ответить
і якою проблемою для них є виправдальний акт?
Як в тому анекдоті?
- Доктор, я умру?
- Ну что ви! Знаєте як нас за ето ругают?
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13.05.2021 08:29 Ответить
дисциплінарні стягнення і депреміювання. Враховуючи їх ******* зарплату, доволі суттєві депреміювання. Раніше прямо догани оголошували, тепер під приводом якихось недоліків, але все одно за виправдальний. Якщо Венедиктова у ВРУ з трибуни каже, що це ганьба для прокурора, то як ви думаєте це буде реалізовано на практиці?
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13.05.2021 13:44 Ответить
Будем надеятся что адекватно разберутся и воина оправдают а шваль оставшаяся жива будет на всю жизнь иметь урок .
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06.05.2021 12:20 Ответить
Когда же отменят эти идиотские совковые законы? Когда преступник, по умолчанию, защищен этими законами
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06.05.2021 13:11 Ответить
Когда перестанут голосовать за некомпетентных клоунов. То есть после победы разума над желудком, что маловероятно. Или когда вымрет совковое поколение, голосующее та тимошенок, зеленских, крепких хозяйственников и гречку.
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06.05.2021 17:09 Ответить
Какая ужасающая нищета.
Мин-Обороны,помогите привести дом в порядок!
И не говорите что денег нет.
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06.05.2021 17:37 Ответить
Пане Сергію,невже Ви думаєте,що в АТО призвали би не хлопця із отого будинку,що бачимо на світлині,а мажора із палацу вартістю у декілька млн. американських гривнів?
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07.05.2021 08:10 Ответить
Анализируя ситуацию, я вот тут подумал: чего мне кормить этого поганого тролляку Иннокентий beer, нажимая кнопку "ответить" ? Пошлю как я его нах... без кнопки...
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06.05.2021 23:09 Ответить
При чем тут АТО, не АТО - человек был дома, защищал свою жизнь и жизнь своей матери в пределах своей частной собственности от шестерых утырков отмороженых, которым место на параше, и он еще и виноват? Страна дебилов. А прокурора с полицейскими, которые выдвинули такое обвинение и судью - по одному в темном лесу виставлять против этих же шестерых подонков, предварительно напоив их (подонков, а не правоохоронителей) и снимать все на видео, а потом выставлять в ю-туб, чтобы другие думали не карманом, а мозгами. А сдохнувшего утырка не хоронить пару недель, а тушку его отвезти в его родное село и повесить на дереве в центре, чтоб другие смотрели думали, чем заканчивается беспредел.
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18.07.2021 10:44 Ответить
правильно зробив ... нападників на житло можна вбивати - рішення Верховного Суду ... https://www.ukrmilitary.com/2020/08/samooborona.html
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24.09.2021 20:18 Ответить
Дуже правильно зробив а як вам порушення приватної власності, далі це ж чистий грабіж.
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18.10.2021 00:17 Ответить
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