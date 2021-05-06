Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
24-летнему жителю села Глещава (Тернопольская область) инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольщины.
Парень, защищаясь от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.
Инцидент произошел 2 мая, около полуночи.Компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее.
Парень сообщил на линию "102" о нежеланных гостях и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась потасовка, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.
Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.
Пожалуйста, подождите...
Ми точно вірним шляхом ідемо?
треба було дати себе вбити... ?
У вас є докази, що вони бажали його (або його маму) вбити?
Проблема України в тому, що наші громадяни не знають та не вміють застосовувати законодавство. Такі ситуації, складаються із багатьох фактів. Чи були раніше знайомі, чи були конфлікти, чому прийшли, як діяли на місці і т.п.
З статті, ми приходимо до висновку, що 6 відморозків (скоріше за усе кацапів або сєпарів) напали з метою вбивства на ветерана АТО і стареньку маму, а він, у нерівній схватці, випадково (звісно що випадково, він же наш, а от вони тільки умисно, бо вони не наші?) когось там зарізав.
А Ви впевнені, що саме так усе і було? А якщо він їх добре знав? А якщо там був особистий конфлікт (за гроші, жінку чи ще щось), а якщо з 6 чоловік, тільки один поводився агресивно? А якщо цей один був такий п'яний, що його можно було не вбивати, він і так на ногах ледве стояв? А якщо він вдарив ножем не агресивного, а того, що просто намагався розборонити і той батько двох дітей? Усі ці "якщо" має встановити слідчій і прокурор. Як можно до з'ясування висловлюватись хто правий, хто ні, і що там сталось?
Дякувати Богу не повторив "подвиг" Стерненка, не погнався і не добив, ато мали би взагалі 115ту...
З чого ви вирішили що "6 чоловік, що починають тебе метелити", із змісту статті? Ви ж видаєте це за аксіому. Може так, а може і ні.
Це ті ази права, які повинен мати кожен українець,що вчився у школі. Значить так у нас викладають правознавство... Потрібно переглянути шкільну програму. Можливо додати практичні навчання. Я би ще невідкладну мед.допомугу додав. А то вчать якусь дурню "для галочки"...
Ви не читали статтю про те, як у США 15 річна заручниця подала спец.сигнал "жестом" про її викрадення сторонній людині і той викликав поліцію та її звільнили із авто викрадача? У нас в школі їх вчать цим жестам?
Коли він взяв у руки ножа і вийшов з приміщення у якому йому нічого не загрожувало, на який сценарій він розраховував?
Вбивство у подвір'ї і вбивство у самому житлі, будуть кваліфіковані зовсім по різному. Хоча я вважаю, це абсурдом, але такий Закон і така судова практика
Хай швидше пройдуть всі процедури, слідство ... бо воно тисне на голову.
Але в нас можливо (нажаль) все
Ми чомусь думаємо, що усі слідчі та прокурори дебіли, але забуваємо, що скасована/знята підозра чи виправдовувальний акт, для них є проблемою..
Як в тому анекдоті?
- Доктор, я умру?
- Ну что ви! Знаєте як нас за ето ругают?
Мин-Обороны,помогите привести дом в порядок!
И не говорите что денег нет.