Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

На фоне увеличения интенсивности обстрелов на мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"3 мая 2021, в кунге автомобиля наблюдательной группы выявлено два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм.

В ходе верификации происшествия установлено, что автофургон был поврежден во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован около 18:40 со стороны временно оккупированной Ужевки в направлении населенного пункта Водяное", - сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня.

"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон.

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По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.















Фото: СЦКК/Facebook



