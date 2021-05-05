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Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Спасатели ликвидируют последствия обстрела наемниками РФ больницы в Донецкой области, где оказывают помощь больным COVID-19 и пневмониями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Вражеские тяжелые боеприпасы прилетели и взорвались на улицах прифронтовой Красногоровки 4 мая около 23:30. Известно, что одна 120-мм мина, которую выпустили боевики, взорвалась между двумя корпусами местной больницы, но ближе к административно-хозяйственной постройке прямо у крыльца. Напротив расположено терапевтическое отделение, переоборудованное под инфекционное. В нем теперь находится большая часть пациентов, которые больны COVID-19. К вечеру вторника в палатах на больничных койках и с кислородными масками на лицах находились 38 больных и медперсонал. В общем, в двух корпусах было около 60 человек.

В двухэтажном здании, со стороны где упала мина, вокруг крыльца, взрывной волной полностью выбило стекла. Осколками буквально расщепило деревья, также повреждены кирпичные стены и окна. Кроме того, была повреждена машина неотложной медицинской помощи, в которой разбито стекло. 

Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия 01

К счастью обошлось без жертв, люди отделались испугом. Пациентов с COVID-19 не эвакуировали. Впрочем, после обстрела, вероятно, из-за волнения и стресса скончался один из пациентов, который тяжело болел коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел "ковидной" больницы в Красногоровке расследуется по статье "теракт", - полиция

На месте утром работали саперы, полицейские и военнослужащие. Обследовали территорию вокруг в поисках боеприпасов, которые, возможно, не сдетонировали. Правоохранители искали осколки, собирая доказательства очередного военного преступления захватчиков. Вычисляли и направление, откуда именно стрелял противник.

Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия 02

Оккупанты одновременно били и по гражданскому городу, и по позициям украинских военнослужащих. На позициях украинских военнослужащих обошлось без потерь. 

Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия 03
Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия 04
Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия 05
Фото: ТСН
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Домбас отримує за путінпамагі.
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05.05.2021 14:01 Ответить
рашаговносми будут гафкать что это ВСУ (от увидите)
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05.05.2021 14:04 Ответить
И где ОБСЕ? Кофе пьют в Краматорске?
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05.05.2021 14:05 Ответить
Обстріл найманцями РФ COVID-лікарні в Красногорівці: подробиці і наслідки - Цензор.НЕТ 6068Так они же как кроты - ничего не видят
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05.05.2021 14:36 Ответить
Жители имбицильного Даунбаса хотели кацапов,и получили кацапов.Пусть теперь радуются на похоронах своих близких.
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05.05.2021 14:42 Ответить
Отак всі 30 років стараєшся , голосуєш за всяку прорашистську наволоч , обираєш найсволотнішу рашистську наволоч в органи влади , а потім попадаєш в лікарню і отримуєш текий жах . ДОКОЛЄ !!!!!!!
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05.05.2021 21:42 Ответить
 
 