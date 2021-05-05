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больница (1387) обстрел (20060) СЦКК (725) Красногоровка (75)

Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела "ковидной" больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Вчера, 4 мая, наемники Кремля в течение часа, начиная с 21.25, вели огонь из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела была повреждена центральная больница, медицинский автомобиль и окружающие здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК, обнародованное пресс-центром штаба ООС.

Напоминается, что в момент обстрела в больнице находилось 45 больных коронавирусом. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач.

"К счастью, среди пациентов и врачебного персонала никто не пострадал", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

"Указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострения ситуации на востоке Украины", - следует из сообщения.

Также отмечается, что по факту нарушения украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес руководителя СММ ОБСЕ.

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Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 01
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 02
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 03
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 04
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 05
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 06
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 07
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 08
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 09
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 10
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 11
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 12
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 13
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 14
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 15
Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела ковидной больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине 16

Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница. Кроме этого, полиция открыла уголовное производство по факту обстрела больницы, в которой находились пациенты с коронавирусом и пневмонией в Красногоровке Донецкой области. Происшествие квалифицировано по части 1 статьи 258 - террористический акт.

Автор: Ірина Дашківська
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Чтобы быстрее всё закончилось необходимо взорвать Кремль
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05.05.2021 14:24 Ответить
А в цей час - "В Украине хотят установить уголовную ответственность за антисемитизм. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал соответствующие законопроекты №№5109-5110."
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05.05.2021 14:25 Ответить
Краще б за антиукраїнізм. Чверть країни саджати можна.
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05.05.2021 14:28 Ответить
Слишком оптимистично .
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05.05.2021 14:33 Ответить
давно пора, - а то обзывают нехорошими словами Игорь Валерича и его бубочку.
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05.05.2021 14:31 Ответить
а ответку анологичную дать не пробовли? Жалобы пишут в ОБСЕ ....стыдоба...
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05.05.2021 15:21 Ответить
Ноту они направили ***..Позорище ...Лучше бы кучу залпов туда отправили в ответку, что бы этой падали и пукнуть не приходило в голову, в нашу сторону другой раз!!!
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05.05.2021 23:22 Ответить
 
 