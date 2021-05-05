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взятка (5956) СБУ (18658)

Руководитель оборонного концерна за $1 млн обещал отдать земельный участок предприятия, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя регионального филиала одного из оборонных концернов Украины. За 1 млн долларов США злоумышленник обещал незаконно передать высоколиквидный земельный участок в центре Одессы в собственность региональных бизнес-структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководителя филиала задержали на "горячем" - во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Киевским районным судом Одессы в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 20 млн гривен.

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Руководитель оборонного концерна за $1 млн обещал отдать земельный участок предприятия, - СБУ 01
Руководитель оборонного концерна за $1 млн обещал отдать земельный участок предприятия, - СБУ 02
Руководитель оборонного концерна за $1 млн обещал отдать земельный участок предприятия, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Какая там оборона, какое вооружение, какие инвестиции и техническое переоснащение? Дербануть земельку, положить доллары на карман и свалить в цветастой рубашечке и модных штиблетах
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05.05.2021 15:01 Ответить
Так вот они какие настоящие ЗЕленые свинарчуки то....
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05.05.2021 15:02 Ответить
ТАКИХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ СТРІЛЯТИ!!!! ПРИВСЕЛЮДНО І КРАПКА.
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05.05.2021 15:47 Ответить
Блин, шо вы пишете - "...регионального филиала одного из оборонных концернов Украины..."? "Оборонный концерн" в Украине один! И фамилия его руководителя - Гусев! А тот, кого поймали, всего-навсего какая-то "попка" без имени.
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05.05.2021 16:39 Ответить
От курва! свинарчука нема, а дєло його живьоть!)) Це що ж, шмаркля на ті самі граблі? А 73% так вірили, так вірили...
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05.05.2021 16:55 Ответить
Странные бизнес структуры, в Чернигове процесс может быть обратный, возьмут и не платят налоги или ещё с бюджета куснут.
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08.05.2021 20:47 Ответить
 
 