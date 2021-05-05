Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье. ФОТОрепортаж

Нелегальный реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых людей ликвидирован в Днепровском районе Запорожья. Там насильно удерживали 14 жителей Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Учреждение размещалось в доме, который арендовал местный житель. Разрешительных документов на реабилитацию у владельца "центра" не было.

В помещении находились 14 "пациентов", которых удерживали там насильно, в антисанитарных условиях, без надлежащего медицинского обслуживания. К ним применялось психологическое и физическое насилие - они привлекались к строительным работам, и работе на дачных участках.

Пребывание одного "пациента" в нелегальном учреждении стоило родственникам 4-7 тыс грн в месяц. Их находили, размещая объявления в Интернете.

Читайте на Цензор.НЕТ: Блокирована деятельность международной наркогруппировки, переправлявшей кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Открытого уголовное производство по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), санкция которой предусматривает лишение свободы на 5-10 лет.













