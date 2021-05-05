РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13215 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
3 460 11
Запорожье (2337) Нацполиция (15725)

Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Нелегальный реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых людей ликвидирован в Днепровском районе Запорожья. Там насильно удерживали 14 жителей Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Учреждение размещалось в доме, который арендовал местный житель. Разрешительных документов на реабилитацию у владельца "центра" не было.

В помещении находились 14 "пациентов", которых удерживали там насильно, в антисанитарных условиях, без надлежащего медицинского обслуживания. К ним применялось психологическое и физическое насилие - они привлекались к строительным работам, и работе на дачных участках.

Пребывание одного "пациента" в нелегальном учреждении стоило родственникам 4-7 тыс грн в месяц. Их находили, размещая объявления в Интернете.

Читайте на Цензор.НЕТ: Блокирована деятельность международной наркогруппировки, переправлявшей кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Открытого уголовное производство по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), санкция которой предусматривает лишение свободы на 5-10 лет.

Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 01
Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 02
Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 03
Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 04
Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 05
Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 06
Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье 07

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Хочу бачити "антисанітарію"! поки що не бачу.
показать весь комментарий
05.05.2021 17:24
+2
Легально ето сделать практически невозможно, там чуть ли не лицензия Минздрава нужна.
Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
показать весь комментарий
05.05.2021 16:34
+2
Звісно , що наркомани не задоволені , що іх там утримують , але ж їх туди помістили родичі !
Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!
показать весь комментарий
05.05.2021 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вместо того чтобы помочь закрыли.А слабо сделать ему все документы и чтобы работал по белому?
показать весь комментарий
05.05.2021 16:24 Ответить
А расскажи-ка мне, товарищ Берия, как можно "по-белому" удерживать людей против своей воли?
показать весь комментарий
05.05.2021 18:04 Ответить
Это РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР,лечат алкоголиков и наркоманов.Ихттуда родственники отправляют и деньги платят.Конечно же они не хотят там быть.Вы правда не понимаете?
показать весь комментарий
05.05.2021 23:50 Ответить
Вместо того чтобы помочь закрыли.А слабо сделать ему все документы и чтобы работал по белому?
показать весь комментарий
05.05.2021 16:25 Ответить
Легально ето сделать практически невозможно, там чуть ли не лицензия Минздрава нужна.
Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
показать весь комментарий
05.05.2021 16:34 Ответить
Ну так у них сейчас большинство в парламенте кто мешает им принять правильные законы если государство не справляется то частные это могут сделать и при том платить минимум налогов скажем 5-7% так как это забота государства вообще-то.
показать весь комментарий
05.05.2021 16:51 Ответить
От вообще ето не на часі, ето надо шоб хто-то или очень много денег сразу им заплатил, или шоб начался некий общественньій запрос шоб из каждого утюга про ето кричали.
И даже в етом случае на ето годьі нужньі.
Закон про зброю уже и деньгами проплачен, и общественній резонанс запущен - а 30 год его як не було так и щас нема.
показать весь комментарий
05.05.2021 17:00 Ответить
Хочу бачити "антисанітарію"! поки що не бачу.
показать весь комментарий
05.05.2021 17:24 Ответить
Антисанітарієй там і не пахне , судячи із фото .
показать весь комментарий
05.05.2021 18:28 Ответить
Звісно , що наркомани не задоволені , що іх там утримують , але ж їх туди помістили родичі !
Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!
показать весь комментарий
05.05.2021 18:32 Ответить
Надеюс, полицайи всех отпустили, напоследок дав ударить по вене. Всё-таки просьба БНОН - разобраться, куда деваются клиенты подшефных наркоторговцев)
показать весь комментарий
05.05.2021 21:01 Ответить
 
 