Нелегальный реабилитационный центр ликвидировали в Запорожье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Нелегальный реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых людей ликвидирован в Днепровском районе Запорожья. Там насильно удерживали 14 жителей Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
Учреждение размещалось в доме, который арендовал местный житель. Разрешительных документов на реабилитацию у владельца "центра" не было.
В помещении находились 14 "пациентов", которых удерживали там насильно, в антисанитарных условиях, без надлежащего медицинского обслуживания. К ним применялось психологическое и физическое насилие - они привлекались к строительным работам, и работе на дачных участках.
Пребывание одного "пациента" в нелегальном учреждении стоило родственникам 4-7 тыс грн в месяц. Их находили, размещая объявления в Интернете.
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Открытого уголовное производство по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), санкция которой предусматривает лишение свободы на 5-10 лет.
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Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
И даже в етом случае на ето годьі нужньі.
Закон про зброю уже и деньгами проплачен, и общественній резонанс запущен - а 30 год его як не було так и щас нема.
Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!