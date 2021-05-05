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Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении двум мужчинам, которые отобрали у киевлянина почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что на улице Евгения Харченко неизвестные ударили его и отобрали сумку, где было почти 5 млн гривен. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа.

Потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. В результате установили местонахождение фигурантов и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в городе Одесса.

Задержанными оказались жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 01
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 02
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 03
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 04
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Квартиру нельзя купить за 5 млн. наличных, только через банк. Обе стороны достойны друг друга.
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05.05.2021 16:28
+3
кража есть скрьітое похищение майна граждан, грабеж есть открьітое похищение, а пробитие граждан с кулака по башке с последующим похищением имущества - ето вроде как должен бьіть разбой
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05.05.2021 16:44
+3
Я фігею з подібних баранів, на дворі 2021 рік(Карл!) вони бабло в ворках возять..)
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05.05.2021 17:21
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Буває.....
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05.05.2021 16:26 Ответить
Квартиру нельзя купить за 5 млн. наличных, только через банк. Обе стороны достойны друг друга.
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05.05.2021 16:28 Ответить
На вторичке вполне ..
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05.05.2021 16:47 Ответить
Хотя Харченко это Бортничи,откуда там за хаты по 5 лямов...
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05.05.2021 16:48 Ответить
постановления НБУ «Об установлении предельной суммы расчетов наличными» от 06.06.2013 г. № 210 (далее - постановление № 210), установлены следующие предельные суммы расчетов наличными: ...... физлиц между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в размере 50 000 грн.
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05.05.2021 18:07 Ответить
с момента этого постановления и до настоящего времени большинство сделок на вторичке наличкой и в валюте. эта норма не работает
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05.05.2021 19:04 Ответить
Постановление НБУ № 210 уже не действующее, еще с января 2018 года.
Но, как на него, так и на новые постановления, ограничивающие наличные расчеты, многие кладут болт, так как ответственности за нарушение почти ноль.
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05.05.2021 21:38 Ответить
Норма есть и сейчас и то, что она не работает и есть причина грабежа. Вам нравится? ОК. Удачи вам, не забудьте написать в фйесбуке когда, где и сколько понесете в сумке.
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06.05.2021 10:30 Ответить
что значит нельзя ) в реальной жизни все так и расчитываются
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05.05.2021 19:05 Ответить
Это называется «украли»?
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05.05.2021 16:34 Ответить
кража есть скрьітое похищение майна граждан, грабеж есть открьітое похищение, а пробитие граждан с кулака по башке с последующим похищением имущества - ето вроде как должен бьіть разбой
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05.05.2021 16:44 Ответить
розбій би був якби у потерпілого тілесні ушкодження були б таки що потягли розлад здоров*я, а в потерпілого, напевне лише синці, які є легкімі тілесними що розладу не спричини ...тобто е не е небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого..а отже це кваліфікуюча ознака саме ч.2 ст.186 а по сумі ч. 5 ст.187 КК...до речі на відео як мінімум 3 учасника двоє нападають один за кермом - розподілили ролі...тобто організована група
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05.05.2021 17:06 Ответить
неправда..- нападения с угрозой достаточно для ПОЛНОЙ квалификации "разбой"- учите матчасть...)))
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06.05.2021 00:00 Ответить
напад із загрозою ..чого та ЧИМ? матчасть вчить сам ... якби був ніж чи будь яка інша зброя , або предмети які потерпілий сприймав як зброю...то це б була загроза життю...в іншому випадку..ні, тільки як вони діяли руками ..по факту...хіба що натягувати, що потерпілий міг померти ..але принаймні якби його душили...читайте позиції ВС або ось цю. у даному випадку вони почали спочатку виривати сумку, і лише коли він сумку не віддавав нанесли удари...і продовжували саме ..виривати сумку)) хоча накрутити можна будь що
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06.05.2021 01:02 Ответить
Так саме і називається і не важливо , в даному випадку , звідки ці гроші !
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05.05.2021 18:37 Ответить
У него на сумке было написано 5 млн гривен !
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05.05.2021 16:37 Ответить
И ещё она в руках несла плакат "У МЕНЯ В СУМКЕ 5 000 000 ГР.". Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 7693
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05.05.2021 16:47 Ответить
Могли бы и национальность грабителей указать , а в комментариях люди бы писали : зачем такую дрянь бесконтрольно пропускают в Украину ...
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05.05.2021 16:43 Ответить
Хвилиночку .... А воділа тут не рахується ? Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 4898
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05.05.2021 16:49 Ответить
всі повинні рахуватися ...і воділа і той хто навів ...ст.26-29 КК
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05.05.2021 17:08 Ответить
Принудили за десятину.
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05.05.2021 19:44 Ответить
За каждое преступление совершенное иностранцами на скамье подсудимых рядом с ними должен сидеть пограничник их пропустивший.
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05.05.2021 16:58 Ответить
И таксист, их привезший.
И бабушка, им квартиру сдавшая!
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05.05.2021 17:12 Ответить
Я фігею з подібних баранів, на дворі 2021 рік(Карл!) вони бабло в ворках возять..)
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05.05.2021 17:21 Ответить
Откуда узнали интерестно...
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05.05.2021 17:35 Ответить
могли наводку дать риелторы,или родственники
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05.05.2021 22:21 Ответить
по наводке 100%
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05.05.2021 17:56 Ответить
Миссия выполнима, будем ждать новость когда он второй раз понесет той же дорогой.
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05.05.2021 19:46 Ответить
Какие премиальные копам? За зарплату?
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05.05.2021 20:55 Ответить
5 млн а я за шариком подьедаю Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 3256 Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 6642
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05.05.2021 21:28 Ответить
Денис Александров 84ff0fda.тогда ты-редкостный неудачник
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05.05.2021 22:23 Ответить
твоя мамка брехала коли пид лавкой лежала
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01.06.2021 14:31 Ответить
при чем тут моя мама? она уже давно в Царстве Небесном
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01.06.2021 15:37 Ответить
интересно,на чем грабители прокололись?
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05.05.2021 22:23 Ответить
АХ ОДЕССА ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ !)
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06.05.2021 09:25 Ответить
 
 