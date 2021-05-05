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Киев (24528) прокуратура (4862) защита персональных данных (39)

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчины получили от чиновников и сотрудников банков информацию из разных баз данных и продавали ее на рынке под видом продажи компьютерных игр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получили от них информацию о более чем 32 млн граждан Украины из разных баз данных с целью дальнейшего ее сбыта заинтересованным лицам. В дальнейшем, работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр сбывали полученную информацию о гражданах", - сказано в сообщении.

Во время обысков у братьев изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флеш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Посмотреть человека по ментовской базе можно?": ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Братьям сообщено о подозрении по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных. Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Одного из них отправили под домашний арест, второму меру пресечения еще не избрали.

Сейчас следователи устанавливают круг причастных к преступлению лиц.

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре 01
Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
В лучшем (для пострадавших) случае - получали бы спам, в худшем - попали бы на деньги. Теперь нужно в студию список отличившихся банков.
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05.05.2021 17:37
+8
Зедебіло-діджіталізатори допрацюються до того, що на ринках будуть продавати бази з пероснальними даними громадян України, але вже з паспортами, водійськими правами і всім решта.
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05.05.2021 18:10
+6
Ого, как в Украине работают работники банковских учреждений и государственных органов, сдают почти всю Украину, при Алексеевиче такого не было, точно.

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 4723
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05.05.2021 18:37
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еще кто то диски покупает?
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05.05.2021 17:34 Ответить
Як бачите - купують. Бариги на базарі просто так стояти не будуть.
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05.05.2021 17:44 Ответить
Олдскул є олдскул...
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05.05.2021 18:15 Ответить
Покупают, конечно. С интернетом в сёлах по-прежнему туговато.
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05.05.2021 18:40 Ответить
Якісь вони обісцяні,може все ж таки дію просували?
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05.05.2021 17:35 Ответить
В лучшем (для пострадавших) случае - получали бы спам, в худшем - попали бы на деньги. Теперь нужно в студию список отличившихся банков.
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05.05.2021 17:37 Ответить
Ну, так це воно - "інакше за приписом нотаріуса (0_0) ваше майно буде..." Хтось, навіть, сподівається, що "мій номер ПОМИЛКОВО вписали коли отримували кредіт в Бетагазцветмет банкє".
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05.05.2021 18:11 Ответить
32 миллилна украинцев...это круто...это включая младенцев...
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05.05.2021 18:05 Ответить
думаю то просто номери телефонів з привязкою до імені, щоб спам слати
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05.05.2021 18:21 Ответить
Сейчас формально 41,5 млн, включая младенцев. Но взрослых тогда где-то 30 млн. Забавно, что ребята продавали?
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05.05.2021 18:46 Ответить
о более чем 32 млн граждан Украины из разных баз данных
 Скорее всего, полицаи взяли несколько дисков с разными БД и тупо сложили количество записей в них, забив йух на повторяющихся людей.
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05.05.2021 18:49 Ответить
Тогда нужно правильно писать: 32 млн записей, а не 32 млн граждан Украины. Как-то так.
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05.05.2021 18:51 Ответить
Какой дотошный.... Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 7087
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05.05.2021 20:22 Ответить
"Персональные данные 32 млн украинцев"! Короче:данные о всех украинцах,от мала до велика Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 6796
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05.05.2021 18:07 Ответить
Зедебіло-діджіталізатори допрацюються до того, що на ринках будуть продавати бази з пероснальними даними громадян України, але вже з паспортами, водійськими правами і всім решта.
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05.05.2021 18:10 Ответить
эти засцанцы только порнушку на дисках продавать могут!)))
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05.05.2021 18:26 Ответить
Ого, как в Украине работают работники банковских учреждений и государственных органов, сдают почти всю Украину, при Алексеевиче такого не было, точно.

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 4723
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05.05.2021 18:37 Ответить
Это очень тревожные новости. Народ не понял чем это грозит. Таких подлецов можно к КОВИДу приравнивать.
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05.05.2021 18:52 Ответить
на аукцион на проззоро зайдите. Паспорта, прописки, банковские данные все в открытиом доступе. Всех участников. Дебилы плять. кредит офрмить легко
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05.05.2021 20:08 Ответить
Де сраная киберполиция и прочие дармоеды?
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05.05.2021 22:32 Ответить
Було таке " вся Украина- жители" Номер орг, донедавна, можна було всіх дні народження подивитися, ні, 8акрили.
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17.10.2021 15:37 Ответить
 
 