Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре. ФОТО

Мужчины получили от чиновников и сотрудников банков информацию из разных баз данных и продавали ее на рынке под видом продажи компьютерных игр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получили от них информацию о более чем 32 млн граждан Украины из разных баз данных с целью дальнейшего ее сбыта заинтересованным лицам. В дальнейшем, работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр сбывали полученную информацию о гражданах", - сказано в сообщении.

Во время обысков у братьев изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флеш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Посмотреть человека по ментовской базе можно?": ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Братьям сообщено о подозрении по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных. Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Одного из них отправили под домашний арест, второму меру пресечения еще не избрали.

Сейчас следователи устанавливают круг причастных к преступлению лиц.



