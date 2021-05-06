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Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Наемники РФ выстрелили из ПТУР в направлении жилого сектора Попасной, что вызвало пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 01

"Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который мог разрушить объекты критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 02
Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 03
Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 04

В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 05

В ОТГ "Север" отмечают, что подобные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
А що наш головнокомандувач зробить ?
Ніц.
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05.05.2021 19:51
+9
А он вообще не наш!
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05.05.2021 19:54
+5
Перестанет стрелять.
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05.05.2021 20:01
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А що наш головнокомандувач зробить ?
Ніц.
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05.05.2021 19:51 Ответить
А он вообще не наш!
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05.05.2021 19:54 Ответить
На жаль ,"мудрий нарід" таки вирішив що "наш" !!!)))
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05.05.2021 20:01 Ответить
Перестанет стрелять.
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05.05.2021 20:01 Ответить
І жодної агресіі в бік агресора !!)))
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05.05.2021 20:02 Ответить
Да подождем, еще завезем контрабандной водки, продуктов, они понажираются и перестреляют друг друга.
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05.05.2021 20:05 Ответить
ваш на Кипре экгибиционирует напридуманным "вуайеристам".
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06.05.2021 04:33 Ответить
ответили?
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05.05.2021 19:54 Ответить
Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 8176
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05.05.2021 19:55 Ответить
шпроты- браская могила
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05.05.2021 19:59 Ответить
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7022
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05.05.2021 20:38 Ответить
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7487
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05.05.2021 21:36 Ответить
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3458

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8455
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06.05.2021 11:23 Ответить
братская могила - килька
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05.05.2021 22:01 Ответить
Примечательно, что враг всегда стреляет в сторону какого нибудь жилого сектора, Попасной, Харькова, Киева, Праги, Лондона. По любому направлению любого выстрела можно найти н.п. на некотором расстоянии.
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05.05.2021 19:59 Ответить
Редакторе ,то як ОТГ"Север", чи такі ОТГ"Пивнич"(рос) ??? Треба поважати державну ,рідну мову !!!)))
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05.05.2021 19:59 Ответить
Там, як в танку(((
днр/лнр, упц мп, конфликт, інший надуманий бред москалів(((
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05.05.2021 20:17 Ответить
"они от стреляют, а мы нет - так почему, мистер Блинкен Украина еще не в НАТО?"
ох задаст за ето буба завтра ему и Нуланд....
лучше под трамвай попасть, чем под бубин гнев Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 5507
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05.05.2021 20:02 Ответить
Под трамвай? И это еще по Божески!
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05.05.2021 20:19 Ответить
А шо генералиссимус местного масштаба??? Мир в бельмах путена увидеть пытается?
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05.05.2021 20:18 Ответить
Чтобы сделали в нормальной стране? Как минимум отодвинули бы линию фронта подальше, от мирных людей живущих на подконтрольных территориях и нанесли ассиметричный ответ чтобы на будущее не повадно было. А наши доблестные станут на колени и будут умолять террористов не стрелять. На то они террористы чтобы делать зло, за 7 лет никак не дойдет.
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05.05.2021 20:29 Ответить
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 2312
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05.05.2021 20:31 Ответить
ну не убивают же! Может, кому и нравится. Спасибо бы лучше сказал
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05.05.2021 21:39 Ответить
Это для одиноких бабушек-эпилептичек звучит как реклама что ли?
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06.05.2021 07:17 Ответить
Перефразовуючи Сцикуна: "То просто полетів постріл СПГ".
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05.05.2021 20:38 Ответить
терпите дальше
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05.05.2021 22:36 Ответить
з буби гарний ворог Украини, як ота кац Баста....
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05.05.2021 23:49 Ответить
 
 