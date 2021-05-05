Псевдофельдшер "вакцинировал" двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины. ФОТОрепортаж

На Сумщине полицейские оперативно задержали мужчину, которой совершил разбойное нападение на супругов пенсионеров. Придя в дом пенсионеров, злоумышленник под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги.

Происшествие случилось в селе Озаричи Конотопского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области.

С заявлением о преступлении обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что днем ​​в ее дом пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером и предложил потерпевшей и ее 85-летнему мужчине вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. На данное предложение хозяева дома согласились. "Фельдшер" сделал пожилым людям инъекции снотворным для животных, подождал, пока они заснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Первой очнулась женщина. Злоумышленник, увидев это, начал ее избивать и требовать деньги. Не получив желаемого, вор прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку.

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Убегая, злоумышленник поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться свидетелей.

Разыскать "фельдшера" удалось за час. "Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины. Как было установлено, мужчина готовился к преступлению заранее. При нем найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы", - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

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