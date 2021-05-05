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Псевдофельдшер "вакцинировал" двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Сумщине полицейские оперативно задержали мужчину, которой совершил разбойное нападение на супругов пенсионеров. Придя в дом пенсионеров, злоумышленник под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги.

Происшествие случилось в селе Озаричи Конотопского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области.

С заявлением о преступлении обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что днем ​​в ее дом пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером и предложил потерпевшей и ее 85-летнему мужчине вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. На данное предложение хозяева дома согласились. "Фельдшер" сделал пожилым людям инъекции снотворным для животных, подождал, пока они заснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Первой очнулась женщина. Злоумышленник, увидев это, начал ее избивать и требовать деньги. Не получив желаемого, вор прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку.

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Убегая, злоумышленник поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться свидетелей.

Разыскать "фельдшера" удалось за час. "Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины. Как было установлено, мужчина готовился к преступлению заранее. При нем найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы", - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

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Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 01
Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 02
Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 03
Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 04

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Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 05
Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 06
Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 07
Псевдофельдшер вакцинировал двух пенсионеров снотворным, ограбил и пытался поджечь их дом, - полиция Сумщины 08

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Усипіть цю тварину. Назавжди.
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05.05.2021 20:12
+13
Редкая тварь...
А закатать вакцинацию в асфальт - тот же грабеж, но масшатбнее, с размахом и без конкретных лиц пострадавших.
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05.05.2021 20:14
+7
Это только начало вакцинации в стране. Это пока "цветочки"
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05.05.2021 20:00
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Это только начало вакцинации в стране. Это пока "цветочки"
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05.05.2021 20:00 Ответить
Идея должна быть популярной. Работы не початый край.
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05.05.2021 20:04 Ответить
..непочатый..
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05.05.2021 20:05 Ответить
а если зелина шайка не вакцинирует, а только брешет
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06.05.2021 12:04 Ответить
Пипец нищета там... Как в паРаше.
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05.05.2021 20:04 Ответить
зато банковские карточки и телефоны - мужичок неспроста именно к ним наведался, наверное знал что-то. ну не будет так рисковать никто шоб уйти с ничем? да еще и поджечь наверное спящих планировал.
и как это "начал избивать"? вроде целая бабка сидит. короче непонятно и мутно
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05.05.2021 20:14 Ответить
Согласен. Может быть и другой вариант - бабка с дедом чертовски скупые, хранят деньги в стеклянных банках на огороде. А банковская карточка с мобилкой - обманка для лохов вроде вышеуказанного героя. И от "вакцины" не отказались, ибо халява. ))
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05.05.2021 22:13 Ответить
Ну конечно, куда бедной но ухоженной хатынке до роскошной избы в Больших ******.
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06.05.2021 00:14 Ответить
Усипіть цю тварину. Назавжди.
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05.05.2021 20:12 Ответить
Редкая тварь...
А закатать вакцинацию в асфальт - тот же грабеж, но масшатбнее, с размахом и без конкретных лиц пострадавших.
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05.05.2021 20:14 Ответить
Чем мог помогал Степанову и Бабочке в вакцинации
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05.05.2021 20:24 Ответить
с ка Бубочке! долбаный Т2
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05.05.2021 21:07 Ответить
Нда, шитье масок из подручного сырья нынче не в моде, теперь "по-крутому" бодяжить вакцину. Ну, типа, Pfizer по 5, а AstraZeneca по 3
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05.05.2021 20:35 Ответить
прям как нынешная власть, грабит нищих
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05.05.2021 20:52 Ответить
казляра... нашел "зажиточных" тварь!
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05.05.2021 20:56 Ответить
Це падло підлягає утилізації в скотомогильник.
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05.05.2021 21:13 Ответить
Слабых просто нашел.... здорово, что задержали!
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05.05.2021 23:11 Ответить
Трутень по жизни. 54 года не может найти себе место в жизни.
В расход без сожаления.
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05.05.2021 21:07 Ответить
Раньше грабить нищих стариков было западло. Депутатов и их прихвостней не хватает?
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05.05.2021 21:32 Ответить
Охрана и мозги надо иметь )))
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05.05.2021 22:22 Ответить
там наверняка где-то спрятан миллиард долларов наличными
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05.05.2021 21:41 Ответить
У нас один такий "фельдшер" всю країну так вакцинував.
Ходить в новій куртці.
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05.05.2021 22:40 Ответить
была полезная практика - ставить преступникам на лоб клейма, а самым норовитым рецидивистам отсекать уши и рвать ноздри, жаль упразднили
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05.05.2021 23:08 Ответить
Вот точно мусара..как своего арестовали..почему он на фото не в наручниках и непижженый в хлам? еслиб я служил в полиции ..ябы бы его так отрихтовал этого выродка конченого что хорошо еслиб кто то оттащил ато забил бы этого нелюдя.
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06.05.2021 00:33 Ответить
цыганям тему подогнали
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06.05.2021 12:01 Ответить
Зеленский усыпляет бдительность портнов делает иньекции
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06.05.2021 12:39 Ответить
Зеленский усыпляет бдительность портнов делает иньекции
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06.05.2021 12:40 Ответить
 
 