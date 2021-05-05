Автомобиль врезался в забор в Одессе и загорелся, водитель погиб на месте, - полиция. ФОТО

В Суворовском районе Одессы автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение", - сообщили в полиции.

Водитель погиб на месте аварии. В больницу доставлены два пассажира.

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