Автомобиль врезался в забор в Одессе и загорелся, водитель погиб на месте, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Суворовском районе Одессы автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение", - сообщили в полиции.
Водитель погиб на месте аварии. В больницу доставлены два пассажира.
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Тобто редактори не зрозуміли,що ліпше взагалі не уточнювати, з чого зроблено паркан.
И несёт опасность не только пассажирам которые доверили свою жизнь водителю, но и случайным прохожим.
На дорозі всяке може статись і навіть вічно тверезий "тормоз" може загинути
Та й ще ніхто не пристегався .... САМОЛІКВІДАЦІЯ