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Автомобиль врезался в забор в Одессе и загорелся, водитель погиб на месте, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Суворовском районе Одессы автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение", - сообщили в полиции.

Водитель погиб на месте аварии. В больницу доставлены два пассажира.

Также на Цензор.НЕТ: Водитель, пребывая под воздействием наркотиков, врезался в дерево на Львовщине, погибла его жена, - Нацполиция. ФОТО

Автомобиль врезался в забор в Одессе и загорелся, водитель погиб на месте, - полиция 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Да ну и хрен с ним. Чи й не новость, чи й не потеря?Туда ему и дорога......"не можешь срать- не мучай жопу".
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05.05.2021 23:14
+2
Вроде как упоминания о том, что трезвость оправдьівает совершенно безголовое превьішение скорости нет не только в статье, но и в ПДР тем более.
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06.05.2021 01:05
+2
Высокая скорость делает естественный отбор более качественным и быстрым.
И несёт опасность не только пассажирам которые доверили свою жизнь водителю, но и случайным прохожим.
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06.05.2021 03:34
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Да ну и хрен с ним. Чи й не новость, чи й не потеря?Туда ему и дорога......"не можешь срать- не мучай жопу".
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05.05.2021 23:14 Ответить
Вроде как нет упоминания о том, что он был пьян. Разве не может такое случиться, что человеку за рулем вдруг стало плохо, или он сознание потерял?
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05.05.2021 23:32 Ответить
Вроде как упоминания о том, что трезвость оправдьівает совершенно безголовое превьішение скорости нет не только в статье, но и в ПДР тем более.
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06.05.2021 01:05 Ответить
Согласен. Но в новости и о превышении нет ни слова (хотя конечно такое возможно)
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06.05.2021 10:16 Ответить
ну ты и дегенерат
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06.05.2021 01:35 Ответить
Когда ты или твои близкие окажитесь на пути у такого водителя, почему-то я уверен что ты наверняка изменишь свое мнение. А окажитесь, непременно окажитесь.Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція - Цензор.НЕТ 7096
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06.05.2021 07:05 Ответить
Навіть на фотографії видно, що паркан не бетонний, а з черепашника (ракушняк російською).
Тобто редактори не зрозуміли,що ліпше взагалі не уточнювати, з чого зроблено паркан.
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06.05.2021 00:09 Ответить
черепашнік там тіки унутрі конструкції! а от каркас там чисто бєтонний Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція - Цензор.НЕТ 5559
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06.05.2021 01:26 Ответить
Надо отличать бетонный каркас от элементарно оштукатуренного ракушечника.
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06.05.2021 03:35 Ответить
и шо по итогу? Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція - Цензор.НЕТ 8472
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06.05.2021 01:25 Ответить
полетел, сокол, надеюсь не прилетел
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06.05.2021 01:26 Ответить
Высокая скорость делает естественный отбор более качественным и быстрым.
И несёт опасность не только пассажирам которые доверили свою жизнь водителю, но и случайным прохожим.
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06.05.2021 03:34 Ответить
яка висока швидкість ? краш тести проводять при 60 і там тільки елітні авто не розбиваютсья в хлам, тим більше при ударі в таку нерухому опору.
На дорозі всяке може статись і навіть вічно тверезий "тормоз" може загинути
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06.05.2021 09:46 Ответить
Автомобіль рухався... Може воне не рухалось, а "перло"?
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06.05.2021 08:58 Ответить
Схоже на таксі. Як що б поважав скоростний режим у місті 50 км/г то залишився б живим Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція - Цензор.НЕТ 4667

Та й ще ніхто не пристегався .... САМОЛІКВІДАЦІЯ
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06.05.2021 15:47 Ответить
 
 