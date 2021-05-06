РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14010 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
14 215 21
Антарктида (105) наука (693) полярники (38)

Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Обычно для встречи с китами участники экспедиций выходят в море, но в этот раз сразу два горбача приплыли к берегам острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Китолог Оксана Савенко успела сфотографировать хвост одного из китов. На каждом из них собственный рисунок, поэтому полярники "охотятся" на фото хвостовых плавников.

Затем они вносят фотографии в каталог, с помощью которого можно существенно уточнять пути миграции и структуру популяции китов. Ученые шутят, что это "китовый фейсбук".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После года работы в Антарктиде полярники 25-й экспедиции прибыли в Украину. ФОТО

Второй кит не захотел показать полярникам свой хвост.

Горбачи - самые многочисленные киты в районе Антарктического полуострова. Их средний вес составляет 30 тонн, а длина - 13,5-14,5 метров.

Киты-горбачи приплыли прямо к станции Академик Вернадский: украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог 01
Фото: Оксана Савенко

Киты-горбачи приплыли прямо к станции Академик Вернадский: украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог 02
Фото: Оксана Савенко

Киты-горбачи приплыли прямо к станции Академик Вернадский: украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог 03
Фото: Оксана Савенко

Киты-горбачи приплыли прямо к станции Академик Вернадский: украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог 04
Фото: Оксана Савенко

Также смотрите: 26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж

Киты-горбачи приплыли прямо к станции Академик Вернадский: украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог 05
Фото: Оксана Савенко

Киты-горбачи приплыли прямо к станции Академик Вернадский: украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог 06
Фото: Оксана Савенко

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
китоненавистников отсекли
показать весь комментарий
06.05.2021 06:38
+4
SN15 - I'll be back
Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог - Цензор.НЕТ 5105
показать весь комментарий
06.05.2021 02:05
+4
маладцы киты - приплыли таки, а ето главное...
показать весь комментарий
06.05.2021 02:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
SN15 - I'll be back
Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог - Цензор.НЕТ 5105
показать весь комментарий
06.05.2021 02:05 Ответить
маладцы киты - приплыли таки, а ето главное...
показать весь комментарий
06.05.2021 02:46 Ответить
якби вони мали ноги, то підійшли б впритул до станції, а якби мали руки, то ще й "покулачились", з огляду на коронавірус...
бо добрі
показать весь комментарий
06.05.2021 06:36 Ответить
Ну теперь хоть понятна цель прибывания.
показать весь комментарий
06.05.2021 04:41 Ответить
Помню один случайный касманавт тоже на станции рис сажал и проводил научное исследования жизни дрозофил в условиях невесомости Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог - Цензор.НЕТ 5188
показать весь комментарий
06.05.2021 08:14 Ответить
але....
вы уже завтра на работу или все еще бухалово и Америка виновата? )
показать весь комментарий
06.05.2021 05:13 Ответить
репортаж про китов а всё равно в коментах крестики.
показать весь комментарий
06.05.2021 06:35 Ответить
китоненавистников отсекли
показать весь комментарий
06.05.2021 06:38 Ответить
так москали же кругом.
показать весь комментарий
06.05.2021 09:08 Ответить
та я отож и думаю шо и в этой теме вата умудрилась нагадить.
показать весь комментарий
06.05.2021 20:08 Ответить
Там же такая холодюка, а они плавают!....
показать весь комментарий
06.05.2021 09:06 Ответить
Так за это их бьют...40см ценнейшего жира...
показать весь комментарий
06.05.2021 09:12 Ответить
И чем же оно такое "ценннейшее". Любой жир вреден, даже пальмовое масло.
показать весь комментарий
06.05.2021 09:32 Ответить
Открою тайну, страшную, тебе. Без жиров ты давно б уже окачурился. Вернее, даже и не родили тебя.
показать весь комментарий
06.05.2021 09:40 Ответить
Спроси у тех кто жизнью рисковал идя на вельботе против агрессивного кашалота с ручным гарпуном Кити-горбачі припливли просто до станції "Академік Вернадський": українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу - Цензор.НЕТ 5317
показать весь комментарий
06.05.2021 16:56 Ответить
Хорошо что не к русским полярникамб а то могло быть как белым медведем ...

Как взорвали белого медведя на острове Врангеля

В издевательстве над животным обвиняют повара строительной компании «Русальянс».

Видео, на котором видна агония белого медведя, опубликовала Галина Осколкова, чей сын работал на острове Врангеля.

…Мама, они убили их! Они же верили нам! Они принимали еду из наших рук, они не боялись нас, приходили к нам как к своим друзьям. Мама, если бы ты видела, как кричала медведица, и как растерялся медвежонок, он ведь совсем маленький. Что теперь будет с ним? Ему не выжить.....Не дай БОГ никому такое увидеть. Повар, который прикормил их, бросил им взрыв пакет....Медведица думала это лакомство, и.....
У неё разнесло пол головы... Я не знаю, где она взяла силы, но она увела своего малыша, и сама убежала, но навряд ли они выживут, мама….

Остальное убрано под кат. (

https://tverdyi-znak.livejournal.com/2224974.html
показать весь комментарий
06.05.2021 10:19 Ответить
И почём украинскому народу эти фотки вышли?
показать весь комментарий
06.05.2021 11:55 Ответить
А когда то было так
показать весь комментарий
06.05.2021 17:56 Ответить
А вот так после похода встречали в порту
показать весь комментарий
06.05.2021 18:07 Ответить
 
 