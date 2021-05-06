Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог. ФОТОрепортаж

Обычно для встречи с китами участники экспедиций выходят в море, но в этот раз сразу два горбача приплыли к берегам острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Китолог Оксана Савенко успела сфотографировать хвост одного из китов. На каждом из них собственный рисунок, поэтому полярники "охотятся" на фото хвостовых плавников.

Затем они вносят фотографии в каталог, с помощью которого можно существенно уточнять пути миграции и структуру популяции китов. Ученые шутят, что это "китовый фейсбук".

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Второй кит не захотел показать полярникам свой хвост.

Горбачи - самые многочисленные киты в районе Антарктического полуострова. Их средний вес составляет 30 тонн, а длина - 13,5-14,5 метров.

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

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Фото: Оксана Савенко