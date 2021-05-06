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Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В центре Севастополя 5 мая провели вторую репетицию военного парада. Участники мероприятия были без масок, карантинные ограничения не соблюдались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На улице Ленина и площади Нахимова собрали тяжелую технику, военнослужащих, учеников кадетского училища и специализированных классов. Военные прошли традиционным маршрутом парада по проспекту Нахимова. При прохождении хором исполняли песни о Севастополе, войне и победе.

На улице Ленина организовали место сбора военной техники. Вывели артиллерию, бронемашины, системы залпового огня, ракетные комплексы. Вооружение украсили символикой в цветах георгиевской ленточки.

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Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в ожидании очереди на прохождение военные мыли технику посреди улицы Ленина. Для этого в переулке разместили армейскую водовозку с несколькими кранами. Смывы с техники вместе с горюче-смазочными материалами стекали на асфальт.

На репетицию пришло посмотреть несколько сот жителей. На время репетиции парада в центре города перекрыли движение транспорта.

Минобороны России планирует провести 9 мая парады в трех городах Крыма.

Ранее сообщалось, что в Москву для тренировок и последующего участия в параде 9 мая из Севастополя отправили 450 курсантов местного высшего военно-морского училища им. Нахимова.

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В феврале в Минобороны России сообщали, что более двух тысяч военнослужащих Черноморского флота России вакцинируют от коронавируса к параду 9 мая, который также будет проходить в Крыму.

Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения 01
Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения 02
Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения 03
Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения 04
Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения 05

Также читайте: Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Когда уже этот скорбный день перестанут называть "днём победы". Победы над чем? Над человечностью? Или одних отморозков над другими?
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06.05.2021 01:07
+7
когда гордиться больше нечем (с)
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06.05.2021 01:02
+6
Главное , что БТР-ы хорошо помыты ... значит воды еще много .
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06.05.2021 01:16
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когда гордиться больше нечем (с)
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06.05.2021 01:02 Ответить
Поздравляют с великим праздником
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06.05.2021 08:44 Ответить
Когда уже этот скорбный день перестанут называть "днём победы". Победы над чем? Над человечностью? Или одних отморозков над другими?
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06.05.2021 01:07 Ответить
пока клованов выбираете? - никогда....
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06.05.2021 01:19 Ответить
мендельша уже никому не нужна?
друг в канадии, говорит взял бы даже с дитем .... Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 7182
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06.05.2021 01:15 Ответить
Главное , что БТР-ы хорошо помыты ... значит воды еще много .
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06.05.2021 01:16 Ответить
а т-34 помятый, как из жопы достали Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 2195
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06.05.2021 01:54 Ответить
а мехвод на 72-йке грустит по березкам.. Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 6220
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06.05.2021 07:55 Ответить
похож на расторгуева в молодости Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 2762
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06.05.2021 10:17 Ответить
иногда возникает вопрос - украинцы, а вы правда любите Украину?
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06.05.2021 01:43 Ответить
Ні беркутівців, ні тітушок, ні мусарів, які підтримували антимайдан, ні мусарів, які йшли з бандитами в Одесі, не оголошено в міжнародний розшук, а людимну, яка відстрілювался від вбивць на Майдані оголошено. Так, щоб ви не думали, що Майдан переміг...

Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 9465
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06.05.2021 01:47 Ответить
Цензор, от твоих новостей из оккупированного Крыма кровь стынет в жилах! Ну, еще можно как-то пережить, что поступившую на службу в армию Кацапстана бывшую военнослужащую ВСУ выселяют из полученной еще от Украины квартиры. Но репетиция парада в Севастополе без соблюдения карантинные ограничений это вообще жуткий беспредел! Вы поосторожнее с такими новостями на ночь.
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06.05.2021 01:59 Ответить
Чого ти так переживаєш? Ну, походять без масок, обміняються, у тісному строю, "бацилами". Потім прийдуть в казарму, обміняються "бацилами" з тими, хто, з-за малого зросту, не був "ощасливлений" включенням у "парадний розрахунок".Потім вони зустрінуться з рідними, близькими, обміняються "бацилами" з ними. А ті понесуть їх "у люди"... "І буде їм щастя...". Умерти в Росії...
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06.05.2021 05:39 Ответить
Яр нетеплий, ти мабуть зовсім тупий, якщо не побачив неприхованого сарказму у першому ж реченні ! Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 8512 Іноді краще жувати, ніж щось дурне триндіти, нє?
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06.05.2021 07:55 Ответить
"Тупого" шукай у дзеркалі... Для цього тобі і на "Цензор" залазить не треба, напружуючи свою єдину мозкову звивину...
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06.05.2021 08:15 Ответить
Брейк!
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06.05.2021 08:58 Ответить
Тобто? Який стосунок мій обмін коментарями з цим придурком має до танцювального стилю? Якщо ти про "поєдинок", то у боксі є команда "брек", якою суддя наказує боксерам зупиниться...
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06.05.2021 09:04 Ответить
иногда лучше танцевать)
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06.05.2021 10:41 Ответить
..Break.. по англіськи
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06.05.2021 17:46 Ответить
А "один", "по агліськи", "one" - "оунай", чи "ван"?
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06.05.2021 18:03 Ответить
Дуже давно був мій перший англійський в четвертому класі....а суттєвих нагод для спілкування нема.....і не буде в цьому житті....- вчора в знайомих місцях загинув тезка,пройшло 6 років та нічого не міняється в плюс,єдине ,що не погіршується,ну то таке....
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07.05.2021 08:30 Ответить
Кацапи...
Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 6176
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06.05.2021 06:13 Ответить
Маю надію при житті-спокійно пройтись по Севасу без фсб.....
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06.05.2021 09:00 Ответить
Пабєдобесіє, пля...
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06.05.2021 15:21 Ответить
 
 