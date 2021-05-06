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СБУ (18659) Укрзализныця (2637) Харьковщина (4108) хищение (657)

Чиновники "Укрзализныци" на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ блокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця", расположенных в Харьковской области. Участники схемы присваивали средства госпредприятия через безосновательное начисление заработных плат и других соцвыплат. По предварительным оценкам, государство понесло убытки почти 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что незаконный механизм организовали несколько должностных лиц структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Установлено, что чиновники начисляли зарплату работникам, которые фактически не состояли на рабочих местах. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также оформляли фиктивные больничные. Начисленную за время пребывания в "отпуске" зарплату работники должны были отдавать чиновникам.

Во время обысков рабочих мест участников схемы правоохранители обнаружили магнитные носители информации, компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам схемы.

Читайте: Руководитель оборонного концерна за $1 млн обещал отдать земельный участок предприятия, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники Укрзализныци на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ 01
Чиновники Укрзализныци на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Мертвые души - классическая схема воровства,работает во всех без исключениях госконторах.
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06.05.2021 10:12
+2
Все єто копейки Вот если бы копнули институм профзаболеваний на Саксаганского в Киеве..вот там миллиарды уходят на липовые регрессы..а хатынки вокруг Киева растут...Но это никому не надо..Хотела министр здравохранения ..которая на лисапеде и с рукзаком прикрыть эту кормушку..но спрут растянулся по все стране..особенно по угольной промышленности
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06.05.2021 10:34
+1
Про такое я не знал,оказывается шакалы везде имеются.
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06.05.2021 10:56
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Хотя бы расстреливать не начали этих нечаянно провинившихся чиновников. А то будет как при совке - украл 10 тыс. рулей - и к стенке.
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06.05.2021 10:09 Ответить
может после Кернеса остались - хотят поменять на "своих" (или так "приручают") хлебное место же. колядовать не надо.
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06.05.2021 11:11 Ответить
Чиновники "Укрзализныци" на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ - Цензор.НЕТ 4083
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06.05.2021 10:11 Ответить
Мертвые души - классическая схема воровства,работает во всех без исключениях госконторах.
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06.05.2021 10:12 Ответить
еще с 90х, а то и раньше
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06.05.2021 10:32 Ответить
10 лет,лишения свободы,без права на удо,с конфискацией .че слабо?а по другому не получается бороться с этими упырями.
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06.05.2021 11:01 Ответить
в том числе и в воинских частях...
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06.05.2021 10:47 Ответить
Про такое я не знал,оказывается шакалы везде имеются.
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06.05.2021 10:56 Ответить
А СБУ сажает добробатовцев и занимается рэкетом.
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06.05.2021 10:33 Ответить
Все єто копейки Вот если бы копнули институм профзаболеваний на Саксаганского в Киеве..вот там миллиарды уходят на липовые регрессы..а хатынки вокруг Киева растут...Но это никому не надо..Хотела министр здравохранения ..которая на лисапеде и с рукзаком прикрыть эту кормушку..но спрут растянулся по все стране..особенно по угольной промышленности
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06.05.2021 10:34 Ответить
А "неіснуючий працівник" - то Сіроня Лящ? Чиновники "Укрзалізниці" на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ - Цензор.НЕТ 9875
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06.05.2021 10:45 Ответить
все это чудесно, но вот каким боком к финансовым нарушениям СБУ?))) что оно там забыло? "мертвые души" не угрожают же безопасности страны кажется??
когда уже этот цирк закончится и они начнут заниматься СВОИМ делом- отловом диверсантов, медведчуково-киво-рабиновичей? А не просто делать статистику со схем по которым ИМ ПЕРЕСТАЛИ ПЛАТИТЬ (думаю дело в этом).
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06.05.2021 11:35 Ответить
 
 