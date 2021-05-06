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Кулеба Дмитрий (2619) Блинкен (745)

Кулеба проводит встречу с Блинкеном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с официальным визитом в Украине.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - отметил Кулеба.

Кулеба проводит встречу с Блинкеном 01

О деталях переговоров политиков в настоящее время не сообщается.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.

С официальной программой визита Блинкена в Киев можно ознакомиться по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Блінкен вже зустрівся з Порошенко.
У Зєлі десь номер 8.
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06.05.2021 10:17
+15
Цікаво, що з Порошенком Блінкен і Нуланд вже зустрілися. 😁 І Порошенко передав Блінкіну у письмовій формі на декількох аркушах детально розписані "подвиги" Зєлжнского і його команди з коментарями і зауваженнями самого Порошенка. 😊 Цікаво, що на Цензорі про це - ні одного слова. 😁
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06.05.2021 10:18
+5
Шестой его пожизненный номер
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06.05.2021 10:21
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Блінкен вже зустрівся з Порошенко.
У Зєлі десь номер 8.
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06.05.2021 10:17 Ответить
Переможище!!! Кулеба проводит встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 2451
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06.05.2021 10:20 Ответить
А то ні.
Подоляк ще вчора постив фото ПП з відпочинку.
Про його зустріч з Блінкеним щось напише?
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06.05.2021 10:23 Ответить
Я нагадаю "зустріч Тимошенко з Трампом". Біля дверей туалету. Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 5262
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06.05.2021 10:36 Ответить
Ця зустріч була не біля туалету.
Є фото.
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06.05.2021 10:41 Ответить
нестор - я таки понимаю шо ты злой - но не мы тебя на бутылку садили - хотя вас и не жаль ,от слова - совсем
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06.05.2021 10:47 Ответить
Індєєц, ну нехай малолітні дурні...
А ти куди виліз?
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06.05.2021 12:51 Ответить
мне остаеться тебя только пожалеть - бедненький))
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06.05.2021 12:58 Ответить
Поплач.
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06.05.2021 13:03 Ответить
еще раз - вас цапов не жаль - от слова - совсем - рабы как они есть - не чего не менаеться
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06.05.2021 13:12 Ответить
Тоді ще раз, індєєц: ти, як і я - старожили цього сайту. І не вари воду.
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06.05.2021 13:59 Ответить
я не ставил - у маня едой скво занимается, ну или повар - понятно пишу?))
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06.05.2021 14:02 Ответить
На то продовжуй клеїти з себе дурника. Я не проти.
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06.05.2021 14:15 Ответить
Ну до миллиардных инвестиций с Омана и терминаторов по борьбе с коронавирусом конечно далеко)))
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06.05.2021 10:31 Ответить
Шестой его пожизненный номер
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06.05.2021 10:21 Ответить
Ну и что???ничего!
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06.05.2021 10:54 Ответить
Судячи з бурхливої реакції Васі, ЧОГО.
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06.05.2021 10:58 Ответить
Согласно программе визита ссылка, встречи с Петей и не было. Была лишь встреча с депутатами Рады, среди которых может и был Петя, с 9.20 до 9.40. Сразу после этого началась встреча с Кулебой! Так что балабол ваш Петя Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 9179
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06.05.2021 12:48 Ответить
Читайте новини на ЦН і не тіште себе ілюзіями.
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06.05.2021 12:55 Ответить
Эта новость основана на ложном заявлении ПЕСа о якобы личной встрече Пети с Блинкеном!
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06.05.2021 13:08 Ответить
Ложная потому что вам так хочется?
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06.05.2021 13:15 Ответить
Нет, потому что так оно и есть. Это как раз Пете очень хочется, чтобы все выглядело так, как он преподносит, но это очень далеко от реальности!
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06.05.2021 13:28 Ответить
Как человек, знакомый с дипломатическим протоколом не понаслышке, знаю, что программы подобных визитов расписаны поминутно и утверждаются обеими сторонами. Отклонения исключены.
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06.05.2021 13:33 Ответить
В Гаріка54 стрємноватий нік для людини, знайомої з дипломатичним протоколом "не понаслышке".
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06.05.2021 13:37 Ответить
Браво Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 6377. Когда по сути сказать нечего, начинают придалбываться хоть к чему! А какой, по вашему, должен быть ник у человека, знакомого с диппротоколом? Типа "Миколо-дипломат", или "Співробітник протокольного департаменту МЗС"? Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 8715
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06.05.2021 13:44 Ответить
Варіантів з ніком багато. Саме цей нагадав рашенських представників, дипломатів в ООН.
А щодо протоколу, не думаю, що в рамках зустрічі Блінкена із главами фракцій була неможливою зустріч тет-а-тет з Порошенком.
Він же не ківа.
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06.05.2021 13:50 Ответить
Варіантів з ніком багато - так вот у меня такой вариант, и причем здесь рашенские дипломаты, я не знаю, это ваши личные фантазии!
Никто не говорит, что не могло быть такой встречи. Но, учитывая лимит времени /20 минут/, подобная встреча могла длится максимум 3-5 минут, а не час. И не в отдельном помещении, а где-то в кулуарах рады.
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06.05.2021 14:08 Ответить
Де написано, що особиста зустріч тривала годину?
І хіба в приміщенні Ради фракції не мають своїх кабінетів?
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06.05.2021 15:29 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились с пятым президентом Украины и лидером "ЕС" Петром Порошенко в рамках встречи с главами фракций Верховной Рады.
олько что завершилась более чем часовая встреча с Государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд - человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже была с нами", - сообщил Порошенко журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.Источник: https://censor.net/ru/n3263790
Это ж надо так выдавать желаемое за действительное, чтобы исказить суть встречи. Встреча была, но уже оказывается в рамках встречи с главами фракций. Переходим по ссылке на сайт ПЕС, и что же мы читаем? А вот что -
П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із Державним Секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві.
«Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із Державним Секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участі Вікторії Нуланд - людини, яка сім років, у найбільш важкі часи теж була з нами», - повідомив Порошенко журналістам.
На цензоре сначала было один в один, как на сайте ПЕСа, потом исправили. А вот в первоисточнике так и осталось Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 5264 Вот такие вот манипуляции с вами производят!
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06.05.2021 17:15 Ответить
В першоджерелі по ссылке є : "Бесіда відбулася у рамках зустрічі Держсекретаря з керівниками парламентських фракцій Верховної Ради України."

Тому проміжок часу довжиною в годину можна віднести до зустрічі з усіма лідерами фракцій.
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06.05.2021 17:30 Ответить
Вы явно видите только то, что хотите видеть! Это для вас, Петр Алексеевич передал!Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 8657
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06.05.2021 17:36 Ответить
Я тільки прочитала та процитувала текст за вашим посиланням.
А що вам може передати ваш преЗедент, навіть не наважусь тут викладати.
Тому для вас він сам.

Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 1844
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06.05.2021 17:43 Ответить
Цікаво, що з Порошенком Блінкен і Нуланд вже зустрілися. 😁 І Порошенко передав Блінкіну у письмовій формі на декількох аркушах детально розписані "подвиги" Зєлжнского і його команди з коментарями і зауваженнями самого Порошенка. 😊 Цікаво, що на Цензорі про це - ні одного слова. 😁
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06.05.2021 10:18 Ответить
Годину тривала зустріч, і заява Порошенка про цю зустріч уже є
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06.05.2021 10:29 Ответить
Ага, годину, с 9.20 до 9.40 ссылка Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 5414
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06.05.2021 12:49 Ответить
Вові та Єрмаку приготувати ваЗЕлін.
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06.05.2021 10:24 Ответить
И приготовить Гордона...
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06.05.2021 10:41 Ответить
Американцу с кукарекающим кодланом Коломойского придется не сладко.Что Восток дело тонкое ему наплевать.
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06.05.2021 10:37 Ответить
Кто в курсе, шо там с плёнками деркача? Порошенко провёл экпертизу и доказал, что они фальшивые? А то народ Украины продолжает думать, что порошенко предатель.
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06.05.2021 10:54 Ответить
А с каких пор сторона защиты должна экспертизы проводить?))) Есть информация что "пассивный" ну сам понимаешь, когда будут доказательства что это не так?)))
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06.05.2021 11:06 Ответить
То бишь порошенко своё холуйство перед ****** не отрицает? Однако.
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06.05.2021 18:48 Ответить
В гугле забанили почитай отрицает или нет? Презумпция невиновности не слышал? Я ж правильно понимаю, что для тебя какие то пленки агента ФСБ Деркача, который под санкциями США являются доказательством?
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06.05.2021 22:27 Ответить
 
 