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На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили "налоги" оккупантам на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СО УСБУ в Днепропетровской области блокировали незаконные пассажирские и грузовые перевозки с временно оккупированных территорий Украины на подконтрольную украинской власти территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Нелегальный бизнес организовал гражданин Украины, который вместе с сообщниками, в нарушение требований действующего законодательства Украины, осуществлял пассажиро-грузовые перевозки из Украины через территорию РФ на временно оккупированную территорию Украины и обратно. При этом, по оперативной информации, злоумышленники платили "налоги и сборы" в "бюджет" российской оккупационной администрации на временно оккупированной части Донбасса.

По результатам проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий в рамках уголовного производства по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации", внесенного в ЕРДР по материалам сотрудников оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда, правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и собрали необходимую доказательную базу.

На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили налоги оккупантам на Донбассе 01

"Сегодня, реализуя имеющиеся данные, общей межведомственной группой в составе оперативников Харьковского пограничного отряда и сотрудников СО УСБУ в Днепропетровской области, под процессуального руководства прокуратуры Днепропетровской области и при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГНСУ ДОЗОР, в пункте пропуска "Гоптовка" обнаружены два транспортных средства марки "Опель". На них фигуранты уголовного производства незаконно переместили через государственную границу Украины в закрытом пункте пропуска "Новоазовск" 15 пассажиров", - сказано в сообщении.

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Сейчас за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, гражданам грозит административная ответственность, а организатору незаконного бизнеса и его сообщникам уголовная.

На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили налоги оккупантам на Донбассе 02

Продолжаются неотложные следственные действия.

На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили налоги оккупантам на Донбассе 03
Фото: сайт МВД
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Топ комментарии
+6
хоч і в десятеро. Нех....й шастать.
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06.05.2021 11:04
+5
Нелегально пересекали границу рф с Украиной, как тебе такой аргумент?
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06.05.2021 10:55
+3
перевозили людей на окуповану частину України та спонсорували окупанта сплачуючи данину.
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06.05.2021 11:02
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Мусора щемят конкурентов ?
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06.05.2021 10:46 Ответить
Судя по обвинению "Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації", вместо. "Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"
Они явно не собираются доводить дело до суда.
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06.05.2021 11:02 Ответить
Нелегально возили украинцев из одной точки Украины в другую точку Украины?
На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили "налоги" оккупантам на Донбассе - Цензор.НЕТ 2565
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06.05.2021 10:51 Ответить
Нелегально пересекали границу рф с Украиной, как тебе такой аргумент?
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06.05.2021 10:55 Ответить
Если нелегально, сколько пограничников посадили, которые пропускают нелегалов?
Почему, через РФ можно, а через КВП не пускают?
Вопросы риторические.
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06.05.2021 11:57 Ответить
Тяжело для понимания - незаконно через пп Новоазовск и почему решил что на территорию Украины временно оккупированную через кацапов можно.
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06.05.2021 12:14 Ответить
Это не я решил.
Если пограничники пускают, значит можно. Не под землей ведь они до сих пор проползали.
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06.05.2021 14:19 Ответить
ещё раз - пускают в рфию через официальные пункты пропуска на границе с рф . они выезжают через них в рф и заезжают обратно через Новоазовск на территорию\ОРДЛО \ Украины через пункт пропуска который не украинский . как с Крымом через наше кпп на границе можно . через кацапский на мосту
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06.05.2021 14:34 Ответить
это незаконное посещение . неужели так тяжело это осознать . вы за зелёное изобилие голосовали ?
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06.05.2021 14:37 Ответить
перевозили людей на окуповану частину України та спонсорували окупанта сплачуючи данину.
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06.05.2021 11:02 Ответить
нелегально делали сервис для данбасяо
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06.05.2021 11:50 Ответить
Не трогайте малый бизнес, это же ФОПы На Харьковщине задержали перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и платили "налоги" оккупантам на Донбассе - Цензор.НЕТ 1286
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06.05.2021 10:55 Ответить
А че?они не знали?восьмой год возят,и будут возить!
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06.05.2021 10:56 Ответить
Теперь подорожает в двое
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06.05.2021 11:00 Ответить
хоч і в десятеро. Нех....й шастать.
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06.05.2021 11:04 Ответить
там живут пабагатому
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06.05.2021 11:51 Ответить
Не, ну ведь это не баблишко нарасее поднимать квартальным. Панимать ннада На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили "податки" окупантам на Донбасі - Цензор.НЕТ 9914
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06.05.2021 11:04 Ответить
Найсмішніше те що на цьому ж сайті ще тиждень тому в мене була реклама таких перевезень з Лугандона до України та назад
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06.05.2021 11:07 Ответить
границу с рефией открыли под названием кпп и удивляются. Седьмой год террористы, предатели и существа с рос.паспортом могут через эти кпп проходить.
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06.05.2021 11:13 Ответить
Какая власть - такое и СБУ. Клоунада! Статья слабенькая. Надо было инкриминировать "Незаконное создание межгалактической империи!. Самое то для 95 квартала.
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06.05.2021 11:35 Ответить
Падаль возит падаль на помойку и обратно. А янелох, героический четырежды уклонист, вообще отказался от реальных действий по освобождению Украины от оккупантов. Трус и бездарь. Быдло в восторге! Страна, усилиями СН и Жопаблока, катится в пропасть.
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06.05.2021 12:58 Ответить
Транспорт конфіскувати весь і віддати військовим .
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06.05.2021 13:27 Ответить
Давно пора! Мрази вообще оборзели. для них будто и нет такого государства Украина.
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06.05.2021 13:52 Ответить
 
 