10 наград Международной олимпиады научных проектов в Турции получили украинские ученики и студенты. ФОТОрепортаж

10 наград завоевали ученики Малой академии наук на Международной олимпиаде научных проектов "International Science Project Olympiad" (INSPO), состоявшейся 1-2 мая в Турции.

В этом году, в связи со всемирной пандемией, конкурс проходил онлайн. Украину представили 10 учащихся, которые получили 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали, а также 3 специальные награды, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередная победа наших воспитанников, очень важные и ценные достижения. Ведь в научном мире INSPO считается очень престижным и знаковым интеллектуальным соревнованием. Высокая конкуренция, квалифицированные эксперты, серьезная подготовка к защите - все это формирует у участников конкурса необходимы для научного будущего навыки и преимущества. Приятно, что Украина каждый раз достойно представляет свои научные достижения на INSPO и завоевывает авторитет в мировом научном сообществе", - отмечает директор МАН Оксен Лисовый.

Так, золото завоевала студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники София Иванова, которая придумала систему быстрого подогрева газового редуктора автомобильного двигателя. Система называется "Быстрый старт" и помогает сэкономить топливо и сохранить окружающую среду. "Когда мы начали оценивать потенциал будущей работы, меня очень волновали экологические аспекты, я действительно смущена современным экологическим состоянием планеты, слежу за событиями, связанными с глобальным потеплением, и надеюсь, что в будущем люди в Украине и мире будут более сознательно относиться к экологической среде. Я надеюсь, что мой проект будет мотивировать людей к улучшению экологии ощущением своей причастности к доброму делу, что обусловлено использованием более чистого топлива в меньших его количествах", - считает изобретательница.

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Еще одно золото - у ученицы киевского политехнического лицея Елены Коваленко. Изобретательница нашла способ добывать экологическую энергию от колебаний деревьев. "Впервые был изобретен источник энергии, который преобразует колебания ветвей деревьев в переменный электрический ток. Устройство мы назвали дерево-генератором", - объясняет Елена.

Серебряную медаль получила студентка Киевской политехники Елизавета Столярчук за свой проект ветряного генератора на основе сегнерового колеса. "Нами была разработана новая конструкция ветряного генератора, который способен с максимальной эффективностью работать на территориях с сильными ветряными потоками и плохими погодными условиями. В таких местностях генераторы работают только 6 часов в сутки или вообще не устанавливаются. Наш ветряной генератор позволит сгенерировать на 60% энергии больше, а период окупаемости упадет с 20-25 лет до 8-10 лет", - говорит Елизавета.

Второе серебро - у Ивана Матюшенко, ученика Харьковского физико-математического лицея. Он создал многослойное энергогенерирующее теплоизолирующее покрытие для наружных ограждающих конструкций. "Работа посвящена уменьшению затрат на обогрев здания путем использования парникового эффекта и солнечного света. Мы создали покрытие, которое может поглощать всю солнечную энергию, не выпускать ее наружу и не вызывать перегрева в помещениях", - объясняет изобретатель.

Бронзу на конкурсе получила школьница из Харькова Анна Плутахина за апидиктор - устройство для акустического контроля состояния пчелиной семьи. "Пчеловодство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства в Украине и имеет огромное экологическое значение. Мой проект направлен на облегчение работы пчеловодов за счет внедрения технических средств, основанных на современных достижениях науки и техники", - говорит Анна.

Еще одна бронза - у школьницы из Днепра Вероники Подлесновой. Она обнаружила зависимость микробиоты кишечника белых крыс от влияния глифосата, сахарина и бензоната натрия. "Остатки глифосата в допустимых дозах присутствуют в кормах и продуктах и ​​остаются в незначительном количестве в молоке, яйцах и внутренних органах животных. Важно изучать его влияние на организм животного и человека, особенно в сочетании с консервантами и подсластителями. Именно поэтому я впервые в Украине провела исследование влияния глифосата в сочетании с сахарином и бензонатом натрия на микробиоту кишечника белых крыс", - рассказывает Вероника.

Третью бронзу получила школьница из Киева Анастасия Кириченко за исследования ингибиторных свойств синтетических a, b, g пептидов и их влияние на полимеризацию плазмы крови человека. "Пептиды представляют собой определенные синтетически синтезированные участки молекулы фибриногена. Мы добавляли их к плазме крови и сравнивали скорость свертывания крови, мутность фибринового сгустка в присутствии пептидов - сначала поочередно, а затем в различных комбинациях. Пептиды имеют большое будущее благодаря своим уникальным свойствам и перспективу использования для изготовления антитромботических препаратов", - объясняет исследовательница.

Кроме медалей украинская команда завоевала еще три специальные награды. Одна из них - у школьницы из Полтавы Елизаветы Яковенко за исследования динамики температурного режима г. Лубны. Второй спецприз - у студента из Харькова Ильи Демиденко - за разработку новой технологии моделирования, исследования и оптимизации сложных химических систем. Третью награду получил Игорь Мичурин из Харьковского национального университета радиоэлектроники за учебную программу для поиска корней многочленов на комплексной плоскости.

Международная олимпиада научных проектов "International Science Project Olympiad" (INSPO) является крупнейшим в регионе форумом молодых ученых, который проводится с 2007 года под патронатом Министерства образования Турции. С 2014 года INSPO приобрел международный статус. Конкурс объединяет до 30 стран-участниц, которые представляют около сотни проектов. Соревнование проводится раз в два года.

Напомним, что 22-28 апреля 11 учеников Малой академии наук получили 13 наград на XXVIII международной конференции юных исследователей ICYS-2021: 1 золотую, 3 серебряные, 4 бронзовых медалей, 1 специальный приз и 4 медали за постеры.