Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
СБУ разоблачила мужчину, который накануне 8 мая распространял коммунистическую символику на Львовщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления СБУ во Львовской области в Facebook.
Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, который продавал знамя коммунистического тоталитарного режима накануне Дня памяти и примирения.
"Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать "яблоком раздора" и разжечь вражду", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики.
Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Разоблачение проводились оперативниками СБУ во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Золочевской окружной прокуратуры.
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а тут прям нарушитель
продать - не купить
Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
есть запрет на публичную демонстрацию и прочее
но перед продажей не озвучил,что это предмет текстиля для интерьера. Иначе, "покупатель" не купил бы как раритет и т.д. Значит вынудили сознаться....