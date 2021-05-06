РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5109 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
6 279 49
Львовщина (2679) СБУ (18659) символика (293)

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ разоблачила мужчину, который накануне 8 мая распространял коммунистическую символику на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, который продавал знамя коммунистического тоталитарного режима накануне Дня памяти и примирения.

"Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать "яблоком раздора" и разжечь вражду", - говорится в сообщении.

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 01

Правоохранители задокументировали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку. ФОТО

Разоблачение проводились оперативниками СБУ во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Золочевской окружной прокуратуры.

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 02
Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 03
Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 04
Фото: СБУ/Facebook

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
когда кива ходит в шапке с советской символикой то это норм

а тут прям нарушитель
показать весь комментарий
06.05.2021 11:33
+15
Якщо він продавав як антикваріат, то які можуть бути порушення. Зберігання, колекціонування чи продаж для колекціонерів не може бути кримінальним злочином взагалі.
Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:47
+11
"СБУ разоблачила"..."Распространял"...

СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
показать весь комментарий
06.05.2021 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда кива ходит в шапке с советской символикой то это норм

а тут прям нарушитель
показать весь комментарий
06.05.2021 11:33 Ответить
он жеж хотел избавиться...
продать - не купить
показать весь комментарий
06.05.2021 11:56 Ответить
"Купить, продать..." -- це означає розповсюджувати. Якби був нормальний, то і в руки б не взяв ту гидоту. Відправити його у в'язницю, російського провокатора.
показать весь комментарий
06.05.2021 13:45 Ответить
у кивы справка есть, он числится по базам и не раз был на лечении.
показать весь комментарий
06.05.2021 12:16 Ответить
Дорогое небось. Интересно сколько?
показать весь комментарий
06.05.2021 11:36 Ответить
Нашел. 800 грн. всего.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:38 Ответить
Памятка ватным дебилам перед победобесием 9 числа:

Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:37 Ответить
В даному випадку це не поширення, а продаж, як будь-якого антикваріату! Не плутайте Божий дар з яєшнею!
показать весь комментарий
06.05.2021 12:15 Ответить
это памятка! она не касается даного выпадку!!!!
показать весь комментарий
06.05.2021 12:21 Ответить
Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 2067
показать весь комментарий
06.05.2021 11:38 Ответить
Спочатку подумав що це стьоб, проте знаючи кацапів...
показать весь комментарий
06.05.2021 11:43 Ответить
Моральное уродство: победобесие в России уже превратилось в пляску на костях.
показать весь комментарий
06.05.2021 13:24 Ответить
"СБУ разоблачила"..."Распространял"...

СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
показать весь комментарий
06.05.2021 11:38 Ответить
Там одни дебилы. Пусть зайдут на любой сайт по антиквариату, там продаются тысячи монет и купюр с изображением чЛенина
показать весь комментарий
06.05.2021 11:51 Ответить
Хлопці. Ну не серьіозно. Хлоп хотів продати рарітет,підзаробити. Для СБУ задрібна справа
показать весь комментарий
06.05.2021 11:38 Ответить
Чемодан, вокзал, расея. Марта, забирай і Івана, нафіг с пляжа. Там підзаробите собі на брагу.
показать весь комментарий
06.05.2021 13:56 Ответить
Расстрелять без суда и следсвия.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:39 Ответить
зеля хвалится на весь свет ,шо он на этом флаге родился и ему все проходит
показать весь комментарий
06.05.2021 11:44 Ответить
Він на цьому "флаге" і обделался.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:03 Ответить
Якщо він продавав як антикваріат, то які можуть бути порушення. Зберігання, колекціонування чи продаж для колекціонерів не може бути кримінальним злочином взагалі.
Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:47 Ответить
Правильно дрыщешь, лапоть... Надеюсь и к тебе заглянут...
показать весь комментарий
06.05.2021 12:09 Ответить
Розстав правильно литери у своєму ніку: Алкаш - це зовсім не калаш... Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3070
показать весь комментарий
06.05.2021 12:18 Ответить
Алкаш, не репетуй, паскуда ти кацапська !!! Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7760
показать весь комментарий
06.05.2021 12:25 Ответить
Твои предки видать в заградотрядах сидели или зону охраняли?
показать весь комментарий
06.05.2021 12:26 Ответить
Тю, та 9го травня в Москве, полная площадь фашистов будет.
показать весь комментарий
06.05.2021 12:17 Ответить
Даже на фотке видно, что это антиквариат. Так что никакого "изготовления", "распространения" и "пропаганды" там и близко нет. Служба Брелоков просто зарабатывает себе премии и звезды на погоны.
показать весь комментарий
06.05.2021 12:00 Ответить
Это маразм! Он же не бегал с этим флагом, а пытался его продать! Это просто антиквариат! Сейчас продаются свободно и награды вермахта и ссср... Где здесь пропаганда? Тогда нужно арестовать директора ВДНХ в Киеве, там до сих пор звезды не поснимали со шпилей, я уже не говорю, сколько улиц им. рашистки терешковой не переименовано!
показать весь комментарий
06.05.2021 12:07 Ответить
а родину-мать пошкрябали уже? Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 4797
показать весь комментарий
06.05.2021 13:04 Ответить
Знайшлися патріоти, які здали це продажне рило з фашистськими прапорами.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:09 Ответить
Мусора мрази, ...
показать весь комментарий
06.05.2021 12:10 Ответить
Дебилы полные
показать весь комментарий
06.05.2021 12:16 Ответить
а где запрет на продажу то?
есть запрет на публичную демонстрацию и прочее
показать весь комментарий
06.05.2021 12:19 Ответить
Продаж є розповсюдженням (на вашому кацапському діалекті - "распространение").
показать весь комментарий
06.05.2021 12:24 Ответить
Ні! Не плутайте розповсюдження з продажем антикваріату! Зараз у вільному продажу і нагороди вермахту і срср і книжки сатаністів... Це не заборонено!
показать весь комментарий
06.05.2021 12:30 Ответить
Не плутайте значки, монети й книжки (хоча й вони наводять на негативну думку про власника) з великими прапорами, які продаються напередодні параду побєдобєсія 9 травня, коли в європейських країнах 8 травня -- день жалоби.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:21 Ответить
На **** така ганчірка коштує приблизно 250$... чому б людині не продати? Де тут пропаганда? Хто вийде з нею бігати, хай того і ловлять...
показать весь комментарий
06.05.2021 17:10 Ответить
хотел избавиться и продать.
но перед продажей не озвучил,что это предмет текстиля для интерьера. Иначе, "покупатель" не купил бы как раритет и т.д. Значит вынудили сознаться.... Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3619 Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7832
показать весь комментарий
06.05.2021 12:33 Ответить
А він не "сознался", де взяв це гівно? Як воно йому в руки попало?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:23 Ответить
уровень СБУ
показать весь комментарий
06.05.2021 13:07 Ответить
Лупіть виродку одразу пожиттєво з конфіскацією . Не можна впускати рашистів , комуністів і фашистів у світ людей . Комуністи вбили вдвічі більше людей ніж фашисти в 20му столітті . Справжні людожери .
показать весь комментарий
06.05.2021 13:42 Ответить
 
 