Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку ", - отметил Владимир Зеленский, приветствуя Энтони Блинкена в Киеве.
После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ. В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.
Пожалуйста, подождите...
...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."
І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
*телефонують і зустрічаються*
"Це лише для того, щоб нагибати!"
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
Блинкен сначала встретился с Порошенко, а потом уже решил посмотреть на клоуна.
Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
Зараз політики зрозуміли остаточно, "ху из ху...". Тому спочатку, "на свіжу голову", зустрічаються з людьми, що здатні констуктивно мислить, а потім - "циркова вистава"...