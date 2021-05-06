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Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку ", - отметил Владимир Зеленский, приветствуя Энтони Блинкена в Киеве.

После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ. В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
ваве массаж простаты будут делать Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 3145
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06.05.2021 11:58
+12
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1216
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06.05.2021 12:00
+10
Главное, что до встречи с ЗЕлебобой Блинкена уже ввели в курс дел.
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 5671
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06.05.2021 12:17
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ваве массаж простаты будут делать Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 3145
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06.05.2021 11:58 Ответить
злые вы усе))))
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06.05.2021 11:59 Ответить
а что такое сегодня у коллег по работе праздник и в ППД шашлыки Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 4999 А тут ещё и Ваву злой ковбойце стукать будет Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 8341
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06.05.2021 12:01 Ответить
С днем Пехоты - как не крути - основной род войск
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06.05.2021 12:06 Ответить
А кулак у Блінкена ой-йой.
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06.05.2021 11:59 Ответить
так вава глазки на него и опустил Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 2711 боитсо Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 6675
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06.05.2021 12:02 Ответить
Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 7573просто не хочет руки о Бубочку марать
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06.05.2021 14:27 Ответить
...Іноді задумуюся: чи Зеленський дійсно настільки тупий, що навіть інстинкт самозбереження втратив і крім грошей уже нічого не бачить? Чи його ближнє оточення остаточно вирішило злити й виставити голого паяца на гнів Байдена? Чи те саме оточення, розуміючи, що лафа може закінчитися дуже швидко й пора пакувати валізи грошима й бронювати рейси до країн, звідки не видають, просто перестали думати про свого шефа, а повністю продалися олігархам та Раші? Є в мене й ще одна погана версія, в якій Зеленський не такий уже й ідіот, і зовсім не сподівається, що вдасться пропетляти, а немов злобний карлик вибудовує свій підступний колаборантський план та створює інтриги й авантюри для свого майбутнього виправдання.

...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."

І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
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06.05.2021 12:23 Ответить
Ха-ха-ха))))))
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06.05.2021 11:59 Ответить
Респект,Ентоні! Він чітко визначив хто є ху і де місце лялькі з ганчір"я !!!)))
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06.05.2021 12:09 Ответить
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1216
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06.05.2021 12:00 Ответить
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 7808
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06.05.2021 12:01 Ответить
Интересно Блинкен встречу начинает. Сразу хуком справа Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 5492
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06.05.2021 12:00 Ответить
если зеля будет и дальше себя так вести - то Байден его точно на путь истинный направит - как то так - не отдадут Украину уже пиндосы,не отдадут русне - так шо и пусть не думают даже)))
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06.05.2021 12:01 Ответить
вавку без ваЗЕліна будуть драти?
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06.05.2021 12:02 Ответить
не успеет изящно сбацать семь сорок на пианино до совместной пресухи...
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06.05.2021 12:03 Ответить
два еврея точно договориться))) - но Байден таки не еврей и они это будут учитывать обовязково))
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06.05.2021 12:04 Ответить
Из-за двери раздавались ритмичные звуки, как будто работала паровая машина...
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06.05.2021 12:06 Ответить
Зеленский охметовский клован
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06.05.2021 12:09 Ответить
Не пруха Віслючку ,з ранку такий облом ,зустріч Блінкена з Порохом !!!))))
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06.05.2021 12:11 Ответить
зустріч з найвеличнішим після праклятого бариги...єта ж бенєхульство!!!! Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 451
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06.05.2021 12:11 Ответить
"З кловуном Зеленським ніхто не захоче зустрічатись, кловуну Зеленському ніхто не захоче телефонувати!"

*телефонують і зустрічаються*

"Це лише для того, щоб нагибати!"
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06.05.2021 12:16 Ответить
З полегшенням,недолуге!!!)))
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06.05.2021 12:20 Ответить
То не із Зе зустрічаються, а в його образі з українцями, бо ці недолугі 73% такого собі вибрали.
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06.05.2021 12:24 Ответить
Главное, что до встречи с ЗЕлебобой Блинкена уже ввели в курс дел.
Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 5671
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06.05.2021 12:17 Ответить
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 3891
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06.05.2021 12:36 Ответить
Ты много ********** из СН и БЮТ видишь на этом фото?
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06.05.2021 12:39 Ответить
На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
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06.05.2021 12:43 Ответить
Вазбужденные порохсята напряглись ловить крошки со стола
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06.05.2021 12:18 Ответить
Подивився промову Пороха після зустрічі з Блвнкіном і Нуланд. Порох розумна людина, думки свої формулює і висловлює зрозуміло. Його ж промову не зрівняти з беканням клоуна в Польщі... Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 4781
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06.05.2021 12:19 Ответить
Кто б сомневался, чем ты думаешь Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 6618
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06.05.2021 12:32 Ответить
Вобще-то крошки со стола после Пороха ловит ЗЕ.

Блинкен сначала встретился с Порошенко, а потом уже решил посмотреть на клоуна.
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06.05.2021 12:19 Ответить
главное чтобы крышкой не хлопнул- гундосый фальцет не камильфо Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 1520
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06.05.2021 12:21 Ответить
Крышкой Блинкен хлопнет, если ЗЕ после всех зашкваров с НБУ, НАБУ, Нафтогазом и уголовных дел против Байдена начнет бекать, что ему кто-то что-то должен.
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06.05.2021 12:22 Ответить
Ентоні чітко визнчив хто є ху в Україні ,респект !!! )))
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06.05.2021 12:22 Ответить
ЦЕ я виклав тут рік тому, коли міжнародна політична спільнота ще якось старалася дотримуваться офіційного "протоколу"... "ЗЕ-блювота" верещала і плювалася...
Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
Зараз політики зрозуміли остаточно, "ху из ху...". Тому спочатку, "на свіжу голову", зустрічаються з людьми, що здатні констуктивно мислить, а потім - "циркова вистава"...
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06.05.2021 12:50 Ответить
Я когда домой приезжаю тоже сначала руки мою
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06.05.2021 12:25 Ответить
Другими словами, вне дома правила гигиены для тебя не существуют Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 9446
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06.05.2021 12:35 Ответить
весь мир мой дом,а гигиене меня еще с пеленок приучили
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06.05.2021 14:08 Ответить
А почему не пользуешься?
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06.05.2021 14:11 Ответить
А ты нюхал?или лизал откуда знания?
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06.05.2021 14:44 Ответить
Главное, что ты и нюхал и лизал, раз так возбудился Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 6849
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06.05.2021 15:01 Ответить
Скучный ты порохсенок,не интересен,иди к папочке за копеечкой
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06.05.2021 15:10 Ответить
А ты думал, тут зэбилов балуют? Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном - Цензор.НЕТ 874
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06.05.2021 15:24 Ответить
Розпочався спільний брифінг. Зе читає текст з бомажки
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06.05.2021 12:35 Ответить
Хорошо хоть читает. А то наш мудрий нарид мог якогось дурачка выбрать.
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06.05.2021 12:41 Ответить
Цікаво чи розповість йому Вован про "плюси" рабоволодіння?
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06.05.2021 12:37 Ответить
На сей раз может речь свою выучил и не будет блеять. А вообще то ему бы гугл очки, что бы мог с экрана очков самостоятельно читать. А то он с уха плохо повторяет.
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06.05.2021 12:38 Ответить
Позорище! Виявляється, досі в офісі прЗЕдента існує автоматичний переклад з української на касапську. А переклад на англійську - неякісний. Це виявилось щойно під час спільного брифінгу.
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06.05.2021 12:56 Ответить
 
 