Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном. ФОТО

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, который находится с официальным визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку ", - отметил Владимир Зеленский, приветствуя Энтони Блинкена в Киеве.

После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ. В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

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