РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8706 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 826 8
визит (2802) США (23157) Епифаний (341) Блинкен (745)

Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в четверг, 6 мая, встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Особое внимание во время короткой, учитывая сжатую и насыщенную программу визита господина Блинкена, но содержательной встречи было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, основанном на принципах свободы совести, определении общинами своей принадлежности", - сказано в сообщении.

Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях 01

Митрополит Епифаний поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.

Он также отметил важность усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ к восстановлению территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину

Также обсуждались планы следующих двусторонних контактов.

Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях 02

Блинкен вместе с митрополитом Епифанием приняли участие в церемонии памяти погибших украинских Героев, возложив цветы к Стене памяти. Глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.

Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях 03
Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях 04
Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях 05
Фото: сайт ПЦУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо,зесрань,какай те)
показать весь комментарий
06.05.2021 13:00 Ответить
зажопам з їхнім печерським філіалом РПЦ - срати доведеться куди більше.
показать весь комментарий
06.05.2021 13:34 Ответить
если бы не пиндосы - не было бы у нас своей церкви - инсайд)))
показать весь комментарий
06.05.2021 13:00 Ответить
уже дело - два человека вроде беседуют....
показать весь комментарий
06.05.2021 13:03 Ответить
даа, если бы не Порох, не было бы ни Томоса ни ПЦУ... респект пятому !
показать весь комментарий
06.05.2021 13:30 Ответить
а белокацапы с кацапами натуральными - а запоганьте уже какой новый сересер, чешется же у вас
показать весь комментарий
06.05.2021 13:48 Ответить
Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагався буцімто заблокувати сьогоднішню зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".
показать весь комментарий
06.05.2021 18:31 Ответить
Заборонити секту рпц в Україні!
показать весь комментарий
07.05.2021 11:00 Ответить
 
 