Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях. ФОТОрепортаж
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в четверг, 6 мая, встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Особое внимание во время короткой, учитывая сжатую и насыщенную программу визита господина Блинкена, но содержательной встречи было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, основанном на принципах свободы совести, определении общинами своей принадлежности", - сказано в сообщении.
Митрополит Епифаний поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.
Он также отметил важность усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ к восстановлению территориальной целостности Украины.
Также обсуждались планы следующих двусторонних контактов.
Блинкен вместе с митрополитом Епифанием приняли участие в церемонии памяти погибших украинских Героев, возложив цветы к Стене памяти. Глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.
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Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".