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Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расценивает визит государственного секретаря США Энтони Блинкена как проявление поддержки и высокого уровня украинско-американских отношений, и отмечает возможность развития межгосударственного партнерства на базе совместных интересов обеих стран.

Об этом Шмыгаль написал в своем микроблоге в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад личной встрече с Энтони Блинкеном. Визит в Украину — это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Совместные интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", - заявил Шмыгаль.

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Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном 01
Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном 02
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Топ комментарии
+2
А Блинкен знает, что у Андрея Елдака позывной Козырь и он агент кремля? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1916
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06.05.2021 14:01
+2
Это же тот самый Шмыгаль, который накануне положил болт на Закон и Право, ликвидируя на один день набсовет Нафтогаза для увольнения Коболева?
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06.05.2021 14:44
+1
Это правильно , это хорошо . Раша уже давится собственным ядом .
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06.05.2021 14:02
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А Блинкен знает, что у Андрея Елдака позывной Козырь и он агент кремля? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1916
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06.05.2021 14:01 Ответить
Він знає навіть якого кольору був горщик у Козиря в дитинстві. Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 6661
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06.05.2021 14:04 Ответить
Это правильно , это хорошо . Раша уже давится собственным ядом .
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06.05.2021 14:02 Ответить
Оце шмигонув. Мабуть теж отримав доброго копняка.
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06.05.2021 14:02 Ответить
что это они сегодня, про фундамент в один голос? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 8992 сицилийские ласты приснились?
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06.05.2021 14:04 Ответить
"Велике будівництво" перейменують на "Фундаментальне будівництво" !!!)))
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06.05.2021 14:08 Ответить
цемент, тазік и в Дніпро! ось і весь фундамент!
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06.05.2021 14:10 Ответить
Натянули зелю по полной -теперь и "рейтинги" по 30%)))))
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06.05.2021 14:11 Ответить
США хотят увидеть страну , где на каждом доме , балконе будет национальный флаг , а не жоппоблок в парламенте .
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06.05.2021 14:12 Ответить
Это же тот самый Шмыгаль, который накануне положил болт на Закон и Право, ликвидируя на один день набсовет Нафтогаза для увольнения Коболева?
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06.05.2021 14:44 Ответить
Ну прикиньте!У Шмыгаля шеф Ахмет.Будет ли Ахмет сливать Беню США?Или они сначала попилят Украину?Вгонят Украину своими разборами и понятиями 90х на обочину.Як то кажуть у панов разборки,у хлопов чуби трещат.Это параллельная реальность,времён 90х которая сегодня в агонии как и у нас так и в Рашке имеет тенденцию по всему миру....Просто чуваки не могут остановиться и насытиться....Не могут заставим
Кстати как это будет?Примерно так
Босс мафии реагирует на геймплей Mafia 2 |https://youtu.be/OPbZfW4RNfU Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном - Цензор.НЕТ 9748
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06.05.2021 19:03 Ответить
Кстати не большая заметка.Дело которое вёл адвокат Трампа Джулик(Джулиане)его красавчика оправдали Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном - Цензор.НЕТ 4943
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06.05.2021 19:07 Ответить
 
 