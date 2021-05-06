Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расценивает визит государственного секретаря США Энтони Блинкена как проявление поддержки и высокого уровня украинско-американских отношений, и отмечает возможность развития межгосударственного партнерства на базе совместных интересов обеих стран.
Об этом Шмыгаль написал в своем микроблоге в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Рад личной встрече с Энтони Блинкеном. Визит в Украину — это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Совместные интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", - заявил Шмыгаль.
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Кстати как это будет?Примерно так
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