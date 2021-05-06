Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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СБУ блокировала в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего. По оперативной информации, ежедневно там производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию они продавали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.
Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.
Во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили:
- более 160 тонн контрафактного горючего;
- промышленное технологическое оборудование;
- печати и штампы аффилированных коммерческих структур;
- финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
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