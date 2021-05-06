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Днепропетровщина (2877) контрафакт (244) СБУ (18663) топливо (615)

Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ блокировала в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего. По оперативной информации, ежедневно там производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию они продавали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.

Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

Во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили:

- более 160 тонн контрафактного горючего;
- промышленное технологическое оборудование;
- печати и штампы аффилированных коммерческих структур;
- финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 01
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 02
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 03
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 04
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 05
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 06
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 07
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
мне вот интересно - просто это логика - а много ли в Украине таких площадок с обрудованием - ведь о них все известно - и вот как всегда - неожиданно находят - смешно читать
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06.05.2021 16:18
+3
У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
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06.05.2021 16:27
+1
Перестав платити мзду, от і замєтілі... Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 9234
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06.05.2021 16:33
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Правила форума Совет форумчан
интересно из чего можно сделать солярку ?
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06.05.2021 15:59 Ответить
Похоже из старых покрышек. Хороший бизнес. Полезный.
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06.05.2021 16:06 Ответить
Еееее... Із солі Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 6230
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06.05.2021 16:30 Ответить
Из рапсового масла.
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06.05.2021 16:38 Ответить
Так вот вы какие "предатели и шпионы" ... И кстати, тех фермеров, которые вякали что эти "предатели и шпионы" снабжали их соляркой по цене в 2 раза ниже, чем на АЗС, надо привлечь как пособников. А эксперту, который мгновенно определил, что эта продукция "опасна" (ну, чтобы 227 ст. УК приклеить) надо сразу "героя СБУ" дать. И я не понял: Где БТРы и вертолеты? Автоматчики как-то не солидно для такой-то операции. Конечно вызывает вопросы отсутствие денежных знаков, среди перечня изъятого ... но то такое. Наверное "предатели и шпионы" успели их сожрать перед облавой.
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06.05.2021 16:17 Ответить
мне вот интересно - просто это логика - а много ли в Украине таких площадок с обрудованием - ведь о них все известно - и вот как всегда - неожиданно находят - смешно читать
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06.05.2021 16:18 Ответить
У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
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06.05.2021 16:27 Ответить
Странно что вообще заметили.. Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 2773
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06.05.2021 16:21 Ответить
Перестав платити мзду, от і замєтілі... Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 9234
показать весь комментарий
06.05.2021 16:33 Ответить
У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
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06.05.2021 16:25 Ответить
Еееее... За цього жида з українською ХВамілією 14% із зебілів готові за нього проголосувати в прєзідєнти Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 4792
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06.05.2021 16:35 Ответить
Беня открыл филиал кременчукского НПЗ?
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06.05.2021 16:45 Ответить
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06.05.2021 17:09 Ответить
Как все наивно-трогательно!!!! На необитаемом острове!!!! А крыша К Т О ???
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06.05.2021 17:25 Ответить
 
 