РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13933 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
3 682 2
Бельгия (329) МИД (6653) Нидерланды (1383) Донбасс (26945) Люксембург (96) Блок Стеф (21) Ассельборн Жан (8)

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

В Украине с визитом находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они отправились на Донбасс.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже"

Позже он сообщил, что для глав МИД  Бельгии, Люксембурга и Нидерландов руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провели брифинг о ситуации в зоне ООС.

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 01
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 02
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 03
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 04
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 05
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну для 5-ти фото ..включая фото монитора...фоторепортаж это громко сказано...очень громко..
показать весь комментарий
06.05.2021 17:54 Ответить
 
 