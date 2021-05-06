Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж

6 мая Национальная гвардия получила третий вертолет Airbus Н-225 французского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Сообщается, что сегодня, 6 мая, в Киев прибыл третий вертолет Airbus Н-225 французского производства, который поставляется в Национальную гвардию Украины в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины.

До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще 4-мя вертолетами французской компании.

"По состоянию на сегодня Нацгвардия уже имеет в своем арсенале 3 современных воздушных судна, пилоты которых прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции. Всего в планах НГУ расширить парк до 12 вертолетов, которые будут использоваться для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния для выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, осуществления поисково-спасательных мероприятий ", - отметил командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан.

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Как ранее отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.

"Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские будут одними из первых использовать передовые вертолеты. Главная цель этого проекта - обеспечить правоохранителей современной техникой для выполнения их задач. Этот проект - яркий пример эффективного сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной и беспрекословно огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД и Нацгвардии в частности", - говорится в сообщении.