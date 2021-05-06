Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж
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6 мая Национальная гвардия получила третий вертолет Airbus Н-225 французского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Сообщается, что сегодня, 6 мая, в Киев прибыл третий вертолет Airbus Н-225 французского производства, который поставляется в Национальную гвардию Украины в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины.
До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще 4-мя вертолетами французской компании.
"По состоянию на сегодня Нацгвардия уже имеет в своем арсенале 3 современных воздушных судна, пилоты которых прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции. Всего в планах НГУ расширить парк до 12 вертолетов, которые будут использоваться для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния для выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, осуществления поисково-спасательных мероприятий ", - отметил командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан.
Как ранее отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.
"Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские будут одними из первых использовать передовые вертолеты. Главная цель этого проекта - обеспечить правоохранителей современной техникой для выполнения их задач. Этот проект - яркий пример эффективного сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной и беспрекословно огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД и Нацгвардии в частности", - говорится в сообщении.
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OSLO (Reuters) - Підконтрольна Норвегії нафтова компанія Statoil STL.OL не відновить використання вертольотів Airbus AIR.PA H225 Super Puma Airbus, навіть якщо норвезьке управління цивільної авіації вирішить скасувати заборону, введену після смертельної катастрофи біля Норвегії в квітні, компанія сказав у вівторок.
Нещодавні моделі Super Puma, робочої коні офшорної нафтової промисловості, були заборонені до комерційного руху в Норвегії та Великобританії після аварії, в якій загинули 13 нафтовиків, які летіли з норвезької офшорної нафтової платформи, керованої Statoil.
"Ми не плануємо більше ніколи використовувати цей вертоліт, навіть якщо норвезька влада вирішить скасувати заборону", - заявив речник Statoil Мортен Ік.
«Не має значення, що говорить авіаційне управління. Ми можемо вказати тип вертольота, який ми хочемо використовувати, і ми вже наростили потужність з іншим вертольотом, Сікорським С-92 », - додав він.
Про це повідомляється після того, як профспілки, що представляють нафтовиків, висловили занепокоєння щодо вертольота Н225 і попросили ввести постійну заборону.
Вертоліт, який розбився в квітні, працював на Statoil і експлуатувався канадською групою CHC Helicopter HELIQ.PK [CHCEL.UL].
Норвезькі слідчі за попередніми висновками заявили, що технічна несправність призвела до того, що лопаті головного ротора Super Puma відкрутились від літака, внаслідок чого загинули всі, хто знаходився на борту.
Європейське агентство з авіаційної безпеки скасувало заборону на польоти в жовтні після того, як Airbus містив потенційну слабкість всередині коробки передач.
Але національні заборони на використання нещодавно Super Pumas для комерційного руху залишаються в силі в Норвегії та Великобританії.
Airbus Group висловила розчарування з приводу місцевих заборон.
«Я шкодую щодо часу висловлень Statoil у важкий час для офшорної спільноти в цілому, в той час, коли ми працюємо з норвезькою владою та слідчою групою для вирішення конкретних проблем, що стосуються повернення до експлуатації H225 та AS332- L2 в регіоні », - заявив у вівторок виконавчий директор Airbus Helicopters Гійом Форі.
У жовтні фінансовий директор Airbus Group Харальд Вільгельм висловив припущення, що рішення Великобританії тримати літак наземним пов'язане з рішенням країни вийти з Європейського Союзу.
Британське управління цивільної авіації у відповідь заявило, що рішення стосується виключно безпеки.
Super Puma потрапила під пильну перевірку після серії інцидентів, пов'язаних з проблемами з коробкою передач, включаючи аварію в 2009 році біля Шотландії, в якій ротор також злетів і 16 людей загинули.
Аналітики та керівники галузі кажуть, що питання щодо майбутнього принаймні цивільної версії Super Puma, яка становить 80 відсотків від загальної кількості, зростають, однак Airbus заявляє, що не планує відмовлятися від 18-річної програми.
куда дешевле и эффективнее использовать беспилотники
"Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины".
І від кого ж вони там захищаються?
Вертолёт Эирбас эксплуатируются более чем 3 000 заказчиками в 150 странах мира.
И я думаю из этих 150 стран только у нас вылазят недовольные и спрашивают почему свои не сделать )) От народ )) На какой машине ездишь? Собственного производства или опять иномарка?