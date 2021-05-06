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Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

6 мая Национальная гвардия получила третий вертолет Airbus Н-225 французского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Сообщается, что сегодня, 6 мая, в Киев прибыл третий вертолет Airbus Н-225 французского производства, который поставляется в Национальную гвардию Украины в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины.

До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще 4-мя вертолетами французской компании.

"По состоянию на сегодня Нацгвардия уже имеет в своем арсенале 3 современных воздушных судна, пилоты которых прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции. Всего в планах НГУ расширить парк до 12 вертолетов, которые будут использоваться для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния для выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, осуществления поисково-спасательных мероприятий ", - отметил командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан.

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Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД 01
Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД 02
Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД 03
Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД 04

Как ранее отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.

"Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские будут одними из первых использовать передовые вертолеты. Главная цель этого проекта - обеспечить правоохранителей современной техникой для выполнения их задач. Этот проект - яркий пример эффективного сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной и беспрекословно огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД и Нацгвардии в частности", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+18
Новый турецкий тяжёлый ударный вертолёт АТАК 2 получит украинские двигатели.Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД - Цензор.НЕТ 7715
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06.05.2021 17:37
+6
сколько распилили?
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06.05.2021 17:37
+6
Авакян тикать на них буде?
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06.05.2021 17:39
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сколько распилили?
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06.05.2021 17:37 Ответить
Наступна влада поверне цей гелікоптер виробнику, тому що ці гелікоптери заборонені для експлуатації в Європі через конструктивні вади головного редуктора. У них просто відвалюється гвинт в польоті і гинуть люди. З цими гелікоптерами вже було кілька авіакатастроф з людськими жертвами, тому їх заборонили для експлуатації в Європі і продають нам як ідіотам. А наші ідіоти (Аваков) купляють ці проблемні машини і беруть в експлуатацію в МВС та ДСНС, щоб на них розбились наші льотчики. Авакова в тюрму!
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06.05.2021 18:58 Ответить
Вернись в палату..контуженное...))) Почитай.. придурок.. как эти машины в Европе эксплуатируются!!!))) http://www.airbushelicopters.ru/website/ru/ref/H225_27.html
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06.05.2021 19:30 Ответить
На російських помойках не читаю, вибачайте. Є європейські ресурси які говорять про повну заборону польотів цих гелікоптерів, після кількох авіакатастроф з руйнуванням редуктора головного гвинта.
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06.05.2021 19:32 Ответить
Україна має власне виробництво гелікоптерів МСБ-2 та МСБ-8 і саме їх потрібно купляти для МВС вже з встановленими військовими системами для використання в бойових діях на випадок повномасштабної війни! А купляти в ЄС старі поношені проблемні цивільні гелікоптери для Нацгвардії та МВС можуть тільки повні дебіли!
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06.05.2021 19:34 Ответить
https://www.airbus.com/helicopters.html
Читай...пришибленное!!! Здесь на английском.. Потянешь..баран?
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06.05.2021 19:52 Ответить
Ви серйозно пропонуєте мені рекламну продукцію на сайті виробника цих говногелікоптерів в якості об'єктивної інформації про проблему? Ви так всі проблеми вивчаєте по рекламній упаковці товару? Я знав що Ви доволі примітивний, але не думав що Ви всім будете це показувати!
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06.05.2021 19:56 Ответить
2 червня 2016 року, після катастрофи H225 в Норвегії, яка виявила потенційну проблему безпеки головного роторного вузла, EASA видала екстрену директиву про льотну придатність, яка заземлила флот H225; [39] до липня 2016 року в результаті було заземлено 80 відсотків світового флоту, тоді як деякі оператори, такі як французькі військові, продовжували експлуатувати його флот. [40] У жовтні 2016 року розпорядження EASA щодо заземлення було скасовано; деякі країни, включаючи Великобританію та Норвегію , вирішили зберегти експлуатаційні обмеження для цього типу. [41] Норвезький оператор Statoil, який підрядив CHC H225, який зазнав аварії, стверджуючи, що він не повернеться до використання вертольота, навіть якщо скасувати обмеження. Натомість компанія розраховувала на Sikorsky S-92 для задоволення своїх потреб після аварії. [42] До грудня 2016 року окремими операторами H225 було подано три окремі позови , стверджуючи, що тип був проданий в дефектному стані через недолік, який був "невід'ємним"
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06.05.2021 19:59 Ответить
Statoil назавжди скидає вертольоти Airbus Super Puma

OSLO (Reuters) - Підконтрольна Норвегії нафтова компанія Statoil STL.OL не відновить використання вертольотів Airbus AIR.PA H225 Super Puma Airbus, навіть якщо норвезьке управління цивільної авіації вирішить скасувати заборону, введену після смертельної катастрофи біля Норвегії в квітні, компанія сказав у вівторок.

Нещодавні моделі Super Puma, робочої коні офшорної нафтової промисловості, були заборонені до комерційного руху в Норвегії та Великобританії після аварії, в якій загинули 13 нафтовиків, які летіли з норвезької офшорної нафтової платформи, керованої Statoil.
"Ми не плануємо більше ніколи використовувати цей вертоліт, навіть якщо норвезька влада вирішить скасувати заборону", - заявив речник Statoil Мортен Ік.
«Не має значення, що говорить авіаційне управління. Ми можемо вказати тип вертольота, який ми хочемо використовувати, і ми вже наростили потужність з іншим вертольотом, Сікорським С-92 », - додав він.
Про це повідомляється після того, як профспілки, що представляють нафтовиків, висловили занепокоєння щодо вертольота Н225 і попросили ввести постійну заборону.
Вертоліт, який розбився в квітні, працював на Statoil і експлуатувався канадською групою CHC Helicopter HELIQ.PK [CHCEL.UL].
Норвезькі слідчі за попередніми висновками заявили, що технічна несправність призвела до того, що лопаті головного ротора Super Puma відкрутились від літака, внаслідок чого загинули всі, хто знаходився на борту.
Європейське агентство з авіаційної безпеки скасувало заборону на польоти в жовтні після того, як Airbus містив потенційну слабкість всередині коробки передач.
Але національні заборони на використання нещодавно Super Pumas для комерційного руху залишаються в силі в Норвегії та Великобританії.
Airbus Group висловила розчарування з приводу місцевих заборон.
«Я шкодую щодо часу висловлень Statoil у важкий час для офшорної спільноти в цілому, в той час, коли ми працюємо з норвезькою владою та слідчою групою для вирішення конкретних проблем, що стосуються повернення до експлуатації H225 та AS332- L2 в регіоні », - заявив у вівторок виконавчий директор Airbus Helicopters Гійом Форі.
У жовтні фінансовий директор Airbus Group Харальд Вільгельм висловив припущення, що рішення Великобританії тримати літак наземним пов'язане з рішенням країни вийти з Європейського Союзу.
Британське управління цивільної авіації у відповідь заявило, що рішення стосується виключно безпеки.
Super Puma потрапила під пильну перевірку після серії інцидентів, пов'язаних з проблемами з коробкою передач, включаючи аварію в 2009 році біля Шотландії, в якій ротор також злетів і 16 людей загинули.
Аналітики та керівники галузі кажуть, що питання щодо майбутнього принаймні цивільної версії Super Puma, яка становить 80 відсотків від загальної кількості, зростають, однак Airbus заявляє, що не планує відмовлятися від 18-річної програми.
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06.05.2021 20:05 Ответить
..що ..дурнику...замовлену статтю з RU помійки скачав... та ще через гугл транслейт тупенько переклав!!)))) Ти би... дурнику..хоча б переклад прочитав?! Так поспішав ...?))) Офіційний сайт Ейрбаса для тебе гівно...а о то що кацапсини написали...тут дурненьке бистренько спрацювало. EASA...дурновате... три роки тому скасувала заборону на експлуатацію 225 моделі. В Британії авіакомпанія Bristow Helicopters Aerospatiale.. в Норвегії Bristow Norway... в Данії..Канаді продовжується використання цих машин..Сінгапур..Японія... Ой дурнику тупоголове!!!)))
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06.05.2021 22:05 Ответить
Новый турецкий тяжёлый ударный вертолёт АТАК 2 получит украинские двигатели.Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД - Цензор.НЕТ 7715
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06.05.2021 17:37 Ответить
лучше было бы,украинские двигатели получат новые турецкие вертолеты
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06.05.2021 23:19 Ответить
Авакян тикать на них буде?
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06.05.2021 17:39 Ответить
Если начнется полномасштабная война, эти несколько (до десятка) вертолетов собьют в первую же неделю. надо налаживать свое производство.
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06.05.2021 17:40 Ответить
а смысл ? вертолеты на войне стали бесполезны, красивые игрушки RAH-66 Comanche потому и сняли с произвозства, что в нынешних реалиях войны толку от них уже нет
куда дешевле и эффективнее использовать беспилотники
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06.05.2021 17:45 Ответить
Не увлекайтесь ! Во времена Хрущева так авиацию уничтожили ,ракетами восхищались.
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06.05.2021 18:23 Ответить
Не допоможуть.
"Единой системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины".
І від кого ж вони там захищаються?
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06.05.2021 17:42 Ответить
зебилы, расскажите что для армии закупили
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06.05.2021 17:46 Ответить
какой бред постить новости о достижениях МВД аж в три вертолета ,когда на сайте МВД висит в розыске майдановец ..И МВД просит его экстрадицию ..Цензор это не плевок Майдану ?
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06.05.2021 17:48 Ответить
я б вообще все посты про достмжения МВД про мусоров вообще игнорил пока ситуация с экстрадицией из Испании не прояснится ..Так что Цензор Нет плюй на Майдан дальше
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06.05.2021 17:50 Ответить
Восстановленное старье от которого все отказались в Европе. Есть что расследовать компетентным органам...
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06.05.2021 17:50 Ответить
Это Ваш дружок Igor L ...из Глевахи рассказал? Вместе в одной палате Вас на ночь привязывают? http://www.airbushelicopters.ru/website/ru/ref/H225_27.html
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06.05.2021 19:35 Ответить
Ну фсьо, звіздєць злочинності. Такъ пабедімъ Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД - Цензор.НЕТ 8046 !
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06.05.2021 17:53 Ответить
Авакян закупає гелікоптери, катери у Франції, через гарну якість і невелику ціну, через те, що при необхідноті ТО і ремонт можна буде провести в Україні, зекономивши час і кошти, через велику французьку діаспору вірменів та відкати?
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06.05.2021 17:55 Ответить
а почему свои не сделать ??
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06.05.2021 18:07 Ответить
сделай )
Вертолёт Эирбас эксплуатируются более чем 3 000 заказчиками в 150 странах мира.
И я думаю из этих 150 стран только у нас вылазят недовольные и спрашивают почему свои не сделать )) От народ )) На какой машине ездишь? Собственного производства или опять иномарка?
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06.05.2021 18:24 Ответить
думаю уже давно есть. он и по приходу на должность был долларовым миллионером
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07.05.2021 07:10 Ответить
Хорошие вертолеты. Боевые бы еще закупить... Но тут уже вопросы не к Авакову, а к Министру Обороны, кто у нас кстати нынче?
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06.05.2021 18:21 Ответить
Все вопросы ишаку, дерьмаку бородатой бабушке.
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06.05.2021 18:25 Ответить
А 73% кто?
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06.05.2021 18:26 Ответить
вот реально нахрена Авакову вертолеты? да еще и французские.
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06.05.2021 18:28 Ответить
Вони беушні, а Аваков їх купує по повній вартості, як нові. А пару сотень мільонів євро на держзакупівлі кладе на кишеню. Може щось і Зєлє капає
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06.05.2021 19:17 Ответить
Ванька а юлька как же подружка зели и бени ,свою долю тебе подарила?
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06.05.2021 19:56 Ответить
Так, подарувала. Ти, головне, пий бояру і ягелем закушуй
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07.05.2021 08:41 Ответить
А никто и не сомневается баран.А пойло ваше я вам оставляю.Ты недоумок как всегда повторяешся.
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07.05.2021 22:28 Ответить
Евробляха.
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06.05.2021 18:35 Ответить
... "МЕНТОКРЫЛЫЙ МУССОРШМИДТ",,,
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06.05.2021 20:40 Ответить
Беушное ГОВНО! Не новое, а БЕУШНОЕ!!!
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06.05.2021 22:02 Ответить
Може не зовсім гімно, але ресурс вже добряче відпрацювали
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07.05.2021 08:47 Ответить
 
 