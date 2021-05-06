При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы. ФОТО

Один самых мощных плавучих кранов Европы - Zakhariy - столкнулся с подводной скалой, в результате чего получил повреждения дна.

Об этом сообщила турецкая компания "Onur Group", строящая мосты в Запорожье, информирует Цензор.НЕТ.

По информации "Onur Group", кран Lifting LK – 800 (Zakhariy) пострадал из-за неправильно проложенного речного маршрута - "кран натолкнулся на подводную скалу".

В результате повреждения дна плавучего крана работы по строительству моста через Днепр приостановлены.

Также в сообщении отмечается, что ремонт поврежденной части Lifting LK – 800 (Zakhariy) будет выполнен в максимально короткие сроки.

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Известно, что сейчас 100-метровый речной кран находится посередине Днепра в районе о.Хортица.







