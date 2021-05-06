При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Один самых мощных плавучих кранов Европы - Zakhariy - столкнулся с подводной скалой, в результате чего получил повреждения дна.
Об этом сообщила турецкая компания "Onur Group", строящая мосты в Запорожье, информирует Цензор.НЕТ.
По информации "Onur Group", кран Lifting LK – 800 (Zakhariy) пострадал из-за неправильно проложенного речного маршрута - "кран натолкнулся на подводную скалу".
В результате повреждения дна плавучего крана работы по строительству моста через Днепр приостановлены.
Также в сообщении отмечается, что ремонт поврежденной части Lifting LK – 800 (Zakhariy) будет выполнен в максимально короткие сроки.
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Известно, что сейчас 100-метровый речной кран находится посередине Днепра в районе о.Хортица.
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трускавецкерчь.
Сегодня Запорожье с рабочей поездкой посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в открытии моста, который соединил Хортицкий район с островом Хортица. Завершен первый этап строительства нового мостового перехода в Запорожье между правым и левым берегами Днепра через остров Хортица.
и плавкраны и водолазов ихних и 5й подольский отряд буксировщиков...
- завтра не пойду, с хлопцами на Десну поедем...
- так и я ж туда иду могу всех взять.
- спасибо - но ты идешь поздно.....
- махнешь с берега ?
- не вопрос....
махнул - и тут вся ета бригада носом в берег и пожрать попить...
меня хлопцы чуть не убили - пошел по селам покупать....
-Так.А потiм тебе з тою скалой расписують
кругом -зебилы и саботажники: на земле, и на воде, ведь их же всё таки 73 % ...
иначе - не объяснить
напильником подпилят скалу и рога капитану буксира , и всё будет нормалёк.
Тільки повернувся в Україну - знов за старе!
Кран бы не повредили, и дешевле бы вышло.
А когда рулят хабадники - всё как всегда.
Столько "дипломированных" специалистов развелось, что скоро для удаление аппендикса, прийдется в Польшу ехать.
Что бы не спорить со смертью.