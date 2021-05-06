Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ "Счастье" в зоне ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине
Министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн посетили контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" на линии разграничения в Луганской области.
Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на КПВВ "Счастье", - написал дипломат, разместив соответсвующие фотографии.
Напоминаем, 6-7 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии находятся с общим рабочим визитом в Украине.
7 мая глава МИД Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в государстве.
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И что выдумаете? даже листик не шелохнётся, на пути следования европейских бонз. Это ни хорошо, ни плохо, просто таким образом, Россия дает понять/палится, что все бибизяны на Донбассе - это абсолютно подконтрольное ей стадо
Надіслати план пересування у районі Горлівки і пересунути війська в саму Горлівку )))