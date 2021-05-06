Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В честь празднования Дня победы 9 мая в России подготовили представление, во время которого школьников заставили изображать надгробные памятники погибших красноармейцев.
Подтверждающий это снимок опубликовал российский блогер Рустем Адагамов, информирует Цензор.НЕТ.
Судя по фотографии, представление происходило в актовом зале. Сцена украшена плакатом к 9 мая. Девять детей стоят на коленях, опустив головы на пол, и держат над собой куски ткани с именами и датами жизни солдат, погибших во время Второй мировой войны.
Где и когда именно был сделан снимок, блогер не указал.
"Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", - прокомментировал Адагамов.
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- Що таке Расєя ?
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- Це коли здоровий глузд в агонії з біркой на нозі в морзі відпочиває.
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так кто с Украины держал власть в ссср?
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От що буває, коли від чистого серця побажати комусь недоброму: щоб тобі прутень на лобі виріс.
Російсько-українська війна уже 8-й рік триває !
І майже кожен день є смерті та поранені ...
Закінчення цієї війни і не видно ..., а закінчення можливе тільки після звільнення Донбасу та Криму
Або , чи + -розвалу РФ
КаРФаген має бути розрушений !