РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13521 посетитель онлайн
Новости Фото За рубежом
30 631 169
Вторая мировая война (406) дети (6020) Россия (91205) русский мир (539)

Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В честь празднования Дня победы 9 мая в России подготовили представление, во время которого школьников заставили изображать надгробные памятники погибших красноармейцев.

Подтверждающий это снимок опубликовал российский блогер Рустем Адагамов, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по фотографии, представление происходило в актовом зале. Сцена украшена плакатом к 9 мая. Девять детей стоят на коленях, опустив головы на пол, и держат над собой куски ткани с именами и датами жизни солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Где и когда именно был сделан снимок, блогер не указал.

"Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", - прокомментировал Адагамов.

Также на Цензор.НЕТ: Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка. ВИДЕО

Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
В кацапо-дурдоме все без изменений - болезнь приобрела устойчивую форму психоза... Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4598
показать весь комментарий
06.05.2021 21:28
+42
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2394
показать весь комментарий
06.05.2021 23:31
+38
Хорошо. Мордой в пол. Пусть учатся любить великого кормчего Вову Пу.
показать весь комментарий
06.05.2021 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В Забайкалье устроили реконструкцию жизни в концлагере

Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1670
показать весь комментарий
06.05.2021 22:41 Ответить
подходящая иллюстрация к определению: "дегенераты"
показать весь комментарий
06.05.2021 22:47 Ответить
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8880
показать весь комментарий
06.05.2021 23:03 Ответить
ужас. Полный мрак
показать весь комментарий
06.05.2021 22:42 Ответить
А мне нравится - креативненько.... Я бы ещё учителей раскрасил бы трупными пятнами, сложил штабелями несколько слоёв, а потом сверху набросать хаотично несколько тел.... Праздничная композиция называется - "братская могила"....Кацапы, дарю идею... Не благодарите....
показать весь комментарий
07.05.2021 19:42 Ответить
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1671
показать весь комментарий
06.05.2021 22:44 Ответить
Победобесие. Это их истинная религия.
показать весь комментарий
06.05.2021 22:47 Ответить
...у мордорі "...бєз прємєн"(с)
показать весь комментарий
06.05.2021 22:47 Ответить
креатив от идиотов!
показать весь комментарий
06.05.2021 22:48 Ответить
Питання -
- Що таке Расєя ?
Відповідь -
- Це коли здоровий глузд в агонії з біркой на нозі в морзі відпочиває.

Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8747
показать весь комментарий
06.05.2021 23:06 Ответить
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4020
показать весь комментарий
06.05.2021 23:12 Ответить
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 3774
показать весь комментарий
06.05.2021 23:12 Ответить
Країна без майбутнього живе минулим...
показать весь комментарий
06.05.2021 23:16 Ответить
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 7840
показать весь комментарий
06.05.2021 23:16 Ответить
Мавпи)
показать весь комментарий
07.05.2021 17:12 Ответить
Не зря я это лаптекопытное быдло называю говноедами. А что, заслужили. Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4000
показать весь комментарий
07.05.2021 17:45 Ответить
не знаю, как кому, а мне нравится. не успели еще вырасти в ихтамнетов - а уже надгробия
показать весь комментарий
06.05.2021 23:23 Ответить
Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2394
показать весь комментарий
06.05.2021 23:31 Ответить
В мемориальном комплексе на месте сожжённой деревни Шуневка в Витебской области для чиновников показали реконструкцию сожжения с танцами.

https://t.me/nexta_tv/15374
показать весь комментарий
06.05.2021 23:33 Ответить
Русский МОР называется
показать весь комментарий
07.05.2021 17:46 Ответить
даЙОшь картинку - сирийский вагнерфарш ... и баста.
показать весь комментарий
07.05.2021 00:46 Ответить
До землі змалечку привчають.
показать весь комментарий
07.05.2021 01:12 Ответить
маразм !
показать весь комментарий
07.05.2021 03:42 Ответить
и как мы могли с етими дебилами раньше жить в одной стране? Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 151
показать весь комментарий
07.05.2021 04:59 Ответить
Не "жить", а - существовать. Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 3090
показать весь комментарий
07.05.2021 05:38 Ответить
в основном выходцы с Украины после Сталина держали власть
показать весь комментарий
07.05.2021 06:34 Ответить
Кто Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 358
показать весь комментарий
07.05.2021 07:04 Ответить
Какие выходцы "С Украины" держали власть? Хрущев, который родом с Курской губернии, а с Украиной его связывало только то, что он просил разрешения у Джугашвили подписывать расстрельные списки на украинцев во время Большого террора да любил носить вышиванку? Или другие Микояны с Кагановичами?
показать весь комментарий
07.05.2021 07:05 Ответить
может вы имеете ввиду ето? Брежнев, Леонид Ильич родился 19 декабря 1906 Каменское, Екатеринославская губерния, Российская империя
так кто с Украины держал власть в ссср?
показать весь комментарий
07.05.2021 07:48 Ответить
Нееее, не ответит....
показать весь комментарий
07.05.2021 09:23 Ответить
В моей коллекции пополнение.
Эта тема никогда не умрет - https://censor.net/ru/forum/3062887/pobedobesie

Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7293
показать весь комментарий
07.05.2021 07:32 Ответить
ужос! как хорошо что ссср сдох! правда вонь еще осталась
показать весь комментарий
07.05.2021 07:51 Ответить
Таких, хто рветься "На Берлін!" - на паРаші багато. Ось ще декілька з колекції:

Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1553
показать весь комментарий
07.05.2021 13:03 Ответить
Бг-г-г-г... панама-подставка для олiвцiв - на бестолковке... репортеры Шрайбикус , итить их нелево... ХЕХ...
показать весь комментарий
07.05.2021 13:29 Ответить
Гондон собі на голову натягни і розказуй усенькому світові,як напаРаші х*** вогарно живеться.
показать весь комментарий
07.05.2021 15:39 Ответить
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4993

От що буває, коли від чистого серця побажати комусь недоброму: щоб тобі прутень на лобі виріс.
показать весь комментарий
07.05.2021 17:19 Ответить
Дааа, только тебе, малец, чтобы "На Берлин" отправиться, надо визу получить)
показать весь комментарий
07.05.2021 18:24 Ответить
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6307
показать весь комментарий
07.05.2021 13:04 Ответить
Жесть - ответка Русту?... Дитсадок "Малятко" на прогулянцi.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:31 Ответить
Ну що ттут сказати? Нічого в голову не лізе,окрім одного: паРашорузиже дебіле.
показать весь комментарий
07.05.2021 15:31 Ответить
Дурдом закрили...
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8744
показать весь комментарий
07.05.2021 17:17 Ответить
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2075
показать весь комментарий
07.05.2021 17:19 Ответить
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9906
показать весь комментарий
07.05.2021 13:05 Ответить
Лучше за утопленкой - на Берлин, вон скока звездочек на борту после капремонтов.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:33 Ответить
На Берлін!, і коліноприклонно просити німців обміняти оту концервну ВАЗобанку на шикарний "Мерседес".Говнюки засрані.
показать весь комментарий
07.05.2021 15:34 Ответить
Пляяяяяя.......шизофренія тільки крепчає....Тут вже і атомна бімба не допоможе.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:02 Ответить
Налицо проявление культа смерти в "скрепах".
показать весь комментарий
07.05.2021 08:05 Ответить
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5577
показать весь комментарий
07.05.2021 09:02 Ответить
истинный победитель.... снабдить его колорадо-ленточкой для шланга и пусть марширует по красной площади, на против мавзолея.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:27 Ответить
Правильно. Пусть привыкают к земле, скоро пригодится.
показать весь комментарий
07.05.2021 09:22 Ответить
Ну ладно дети - не смышленные еще. Но ведь у них есть родители! Всему взрослому населению РФ выключили мозг?
показать весь комментарий
07.05.2021 10:07 Ответить
Трохи не так. Переважна більшість дорослого населення давно вибухала залишки мозку.
показать весь комментарий
07.05.2021 17:15 Ответить
скажите им кто-нибудь, что та война уже закончилась
показать весь комментарий
07.05.2021 10:18 Ответить
а вот и фигушки... кацапы до сих пор - в состоянии ВМВ с японцами.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:36 Ответить
Москалі - без війни не можуть Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5019
Російсько-українська війна уже 8-й рік триває !
І майже кожен день є смерті та поранені ...
Закінчення цієї війни і не видно ..., а закінчення можливе тільки після звільнення Донбасу та Криму Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4614
Або , чи + -розвалу РФ Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4582
КаРФаген має бути розрушений !
показать весь комментарий
07.05.2021 13:59 Ответить
Думали шо ето дно пока снизу не постучали...
показать весь комментарий
07.05.2021 10:34 Ответить
Няхай прывыкаюць. Вось падрастуць і ператворацца ў помнікі гадоў так у 18-25.
показать весь комментарий
07.05.2021 11:57 Ответить
Нехай звикають.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:00 Ответить
********
показать весь комментарий
07.05.2021 12:19 Ответить
Від цієї недокраїни треба відгородитися 30-метровою стіною, це просто лепрозорій ватного світу.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:55 Ответить
Я реально чекала «день побєдобєсія», щоб подивись, яку ще фігню вигадали орки. Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7329
показать весь комментарий
07.05.2021 15:26 Ответить
Не сумнівайтеся: дурного глузду їм завше вистачить, щоб утнути... щось збіса зкріпне.
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2189
показать весь комментарий
07.05.2021 17:13 Ответить
Взагалі,гарна постановка. Тільки трохи "нє таво-єтава", трохи попутались. Отая постановка більше підходить до сльозного жалю за припиз***женими на Донбасі паРашогамадрилами.
показать весь комментарий
07.05.2021 15:46 Ответить
Carthago delenda est (укр. «Карфаген має бути зруйнований») (Вікі)
показать весь комментарий
07.05.2021 16:12 Ответить
Нема спокою їб###утим.
показать весь комментарий
07.05.2021 17:07 Ответить
Я б дуже здивувався, якби москалі чогось такого не витворили. А так - усе в нормі: маразм крєпчаєт на расєє...
показать весь комментарий
07.05.2021 17:11 Ответить
Пусть привыкают. Для них война ещё не закончилась.
показать весь комментарий
07.05.2021 17:17 Ответить
Почему же сразу "заставили"? Может, они сами попросились... Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5131
показать весь комментарий
07.05.2021 19:14 Ответить
Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 870
показать весь комментарий
07.05.2021 20:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 