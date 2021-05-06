Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

В честь празднования Дня победы 9 мая в России подготовили представление, во время которого школьников заставили изображать надгробные памятники погибших красноармейцев.

Подтверждающий это снимок опубликовал российский блогер Рустем Адагамов, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по фотографии, представление происходило в актовом зале. Сцена украшена плакатом к 9 мая. Девять детей стоят на коленях, опустив головы на пол, и держат над собой куски ткани с именами и датами жизни солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Где и когда именно был сделан снимок, блогер не указал.

"Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", - прокомментировал Адагамов.

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