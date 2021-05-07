К газовой трубе жилого дома в центре Одессы привязали гранату. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

К газовой трубе жилого дома №11 по Конной улице привязали предмет, напоминающий боевую гранату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как сообщают очевидцы, устройство с растяжкой обнаружили над квартирой девушки.

В ГСЧС инцидент пока не комментируют. Жильцов дома эвакуировали. На месте работают спасатели и полиция.

Как пишет "Украинская служба информации", вход в дом оградили стоп-лентой.

"Примотали к квартире девушки. Если бы она была дома и выходила, граната, видимо, взорвалась бы. Это напротив фасадного флигеля, внутри двора. Мы даже не можем предположить, кому такое предупреждение, или это не предупреждение, мы не знаем", – отметила очевидец событий.

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В 00:04 взрывотехники вышли из дома и начали впускать людей вовнутрь. Идут следственные действия, жильцов впускают по одному, фотографируют и берут показания.

Сообщается, что дверь, к которой была привязана растяжка, принадлежит девушке.





Фото: УСИ