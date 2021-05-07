РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6396 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
7 921 8
граната (952) Одесса (7370)

К газовой трубе жилого дома в центре Одессы привязали гранату. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

К газовой трубе жилого дома №11 по Конной улице привязали предмет, напоминающий боевую гранату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как сообщают очевидцы, устройство с растяжкой обнаружили над квартирой девушки.

В ГСЧС инцидент пока не комментируют. Жильцов дома эвакуировали. На месте работают спасатели и полиция.

К газовой трубе жилого дома в центре Одессы привязали гранату 01

Как пишет "Украинская служба информации", вход в дом оградили стоп-лентой.

"Примотали к квартире девушки. Если бы она была дома и выходила, граната, видимо, взорвалась бы. Это напротив фасадного флигеля, внутри двора. Мы даже не можем предположить, кому такое предупреждение, или это не предупреждение, мы не знаем", – отметила очевидец событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесском санатории произошел пожар: тяжелые ожоги получил пациент с ограниченными возможностями. ФОТОрепортаж

К газовой трубе жилого дома в центре Одессы привязали гранату 02

В 00:04 взрывотехники вышли из дома и начали впускать людей вовнутрь. Идут следственные действия, жильцов впускают по одному, фотографируют и берут показания.

Сообщается, что дверь, к которой была привязана растяжка, принадлежит девушке.

К газовой трубе жилого дома в центре Одессы привязали гранату 03
К газовой трубе жилого дома в центре Одессы привязали гранату 04
Фото: УСИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До прЕдмета схожого на трубу прив"язали прЕдмет схожий на гранату.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:29 Ответить
для похожего на девушку.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:41 Ответить
фоторепортаж с места событий ,молния
-Васыль что вы видите ,это связано с 2 мая ? Васыль ?
показать весь комментарий
07.05.2021 08:33 Ответить
какой то чел примотнул до утра гранату, чтобы не нести домой. по утру планировал забрать.. какой же одессит в это время ходит без гранаты ???
показать весь комментарий
07.05.2021 10:01 Ответить
"Повідомляється, що двері, до яких була прив'язана розтяжка, належать дівчині." хм
показать весь комментарий
07.05.2021 10:16 Ответить
..."Примотали к квартире девушки." До газової труби житлового будинку в центрі Одеси прив'язали гранату - Цензор.НЕТ 8899
показать весь комментарий
07.05.2021 10:31 Ответить
Газовики за неуплату?
показать весь комментарий
07.05.2021 11:42 Ответить
К двери была привязана граната. Сообщается, что дверь принадлежит девушке(с).
показать весь комментарий
07.05.2021 13:56 Ответить
 
 