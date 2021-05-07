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дороги (2498) мост (1002) Черниговщина (1342) Большая стройка (722)

Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На время ремонта моста через реку Снов на Черниговщине построят объездную дорогу. Ремонт моста продлится до конца 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

Исследование показало, что мост находится в аварийном состоянии и существует риск его разрушения. Во время проверки специалисты обнаружили разрушение частей моста и трещины на несущих конструкциях.

Железобетонный мост через реку Снов протяженностью 270,5 м был построен еще в 1976 году.

Капитальный ремонт, проведенный в рамках президентской программы "Большая стройка", будет включать ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, слоя гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, системы водоотвода, освещения и ремонт подходов к мосту.

Отмечается, что река Снов - одно из самых популярных мест для летнего отдыха на Черниговщине. Поэтому мост играет важную роль в туристической сфере. Дорога также связывает ряд административных центров Черниговской области. По ней проходит транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА 01
Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА 02
Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Не позорились бы уже! 270 м. мост ремонтировать до конца года! Китайцы за квартал километровые мосты с нуля строят. А у нас как обычно: две калеки ковыряются с перекурами по пол дня.
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07.05.2021 09:59 Ответить
В Дубно 30-метровий міст вже рік ремонтують. І ще на рік відклали закінчення ремонту. Теж ,,велике крадівництво,,. А 270 метрів - 5 років будуть ремонтувати, не меньше.
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07.05.2021 10:41 Ответить
Красивое название: река Снов.
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07.05.2021 12:09 Ответить
 
 