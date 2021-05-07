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Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Одесчине в городе Черноморск мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой. Ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Миниципальная варта" Черноморского городского совета.

"Сообщили о мужчине, который напоил малолетнего ребенка водкой на парковке городского пляжа. После установления места нахождения мужчины с ребенком, группа быстрого реагирования Муниципальной варты выяснила, что мальчик 9 лет находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Ребенка немедленно доставили в приемное отделение Черноморской больницы, а мужчину - в Одесское районное управление полиции №2.

Детали выясняются.

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Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу 01
Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу 02
Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу 03
Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу 04
Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Тю, та я такое сплошь и рядом в регионах видел. Ну не до больницы конечно, но регулярно во время бухича наблюдал как взрослые своим чадам (5-10 лет) по тридцать грам набуравлилвали "нэхай привыкають". Причём у детей эта гадость никакого восторга не вызывала. На вопрос "нахера?" в ответ было полное недоумение "а шо такова?".
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07.05.2021 11:15 Ответить
да ну . в каких таких регионах ты такое видел ?
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07.05.2021 13:14 Ответить
Из новости абсолютно не понятно - это был его ребенок или посторонний?
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07.05.2021 11:20 Ответить
козлина тупоголовая... пусть бы себя напоил антифризом...
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07.05.2021 11:31 Ответить
В лаптестане уже норма когда 9-ти летние дети бухают
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07.05.2021 11:34 Ответить
да и в ордло тоже
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07.05.2021 11:37 Ответить
Ох уж эта варта! не дала пропитать ребетенка рюзьге духом. Только водку перевели...
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07.05.2021 11:36 Ответить
Одеса- мама. Там срюзький дух, там сруссю пахне! Ненавиджу Одесу за її ватність та совковість. Зайдіть тільки на фейсбук групу "Моя Одеса". Це жах....
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07.05.2021 15:33 Ответить
 
 