Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Тернополя требовали у одного из водителей 20 тыс. гривен неправомерной выгоды, угрожая привлечением к административной ответственности. На передаче средств полицейских задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности НПУ в Facebook.

"В Тернопольское управление Департамента внутренней безопасности НПУ обратился мужчина и пожаловался на противоправные действия сотрудников полиции. Полицейские требовали у него 20 000 гривен взятки", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что заявитель двигался на собственном автомобиле, когда его остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) города Тернополя. Без оформления соответствующих документов у мужчины изъяли водительское удостоверение и пригрозили составлением административного постановления по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

"За "урегулирование ситуации" полицейские предложили водителю предоставить им "откупные".

Сразу после получения неправомерной выгоды сотрудников СРПП задержали на месте преступления сотрудники внутренней безопасности НПУ, СБУ и Государственного бюро расследований. В автомобиле полицейских проведен обыск", - сообщили ДВБ.

В настоящее время следователи ГБР под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры, уже вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины одному из фигурантов. В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины он задержан. Решается вопрос относительно окончательной правовой квалификации действий других сотрудников. Кроме того, приказом руководства ГУНП в Тернопольской области уличенные во взяточничестве полицейские будут уволены из полиции.

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Фото: ДВБ/ Facebook