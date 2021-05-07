Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер. За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По данным полиции, вчера около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и работники полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о том, что на протяжении двух часов правоохранители задержали лиц, причастных к указанной события: "Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала устроили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице".

Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годах рождения, ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине мужчина пытался поджечь дом с тремя детьми и стрелял в полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 пункта 4 и 12 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы", - добавил Крищенко.



Фото: сайт Нацполиции