Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер. За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, вчера около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и работники полиции.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о том, что на протяжении двух часов правоохранители задержали лиц, причастных к указанной события: "Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала устроили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице".
Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годах рождения, ранее не привлекались к уголовной ответственности.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 пункта 4 и 12 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы", - добавил Крищенко.
Пожалуйста, подождите...
Может ребенку повезет и мама найдет более адекватного отчима....
Або ж з хорошими знайомствами.
и если бы сожженный был таки кто-то нормальный, то уже бы подняли вой про *зов, или про других тех шо не любят, даже не кланяются тем кому надо.
Судя по информации (Злоумышленник?!): они заранее знали о том, что убиенный оскорбит ребенка...
или я что-то недопонял?
якщо тобі несила вибудувати хронологічний порядок подій, то може й не берися за те? бо так і не поймьош, а голівка болітиме...
Неможна так з людьми за образу. Відповідати силою (двоє на одного) прояв слабкості...
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Бомж ютивсь в недобудові. Це від недостатньої кількості притулків і ребцентрів. Тому мер має теж проходити по справі.
Когда-то его можно было получить даже от государства, а при Кличко нельзя купить даже за свои деньги ибо его дружки их могут просто украсть!
И никакой ребёнок тут не при чём.
Если сексуальные приставания - ну, мужиков можно если не простить, то понять.
Если попросил на водку, а малой просто перепугался, и папаша убил бомжа не за что фактически - это другое дело.
Им нужен адвокат, это не убийство, мусора хотят денег ...
Эти двое ничем не лучше большинства депутатов, судей и прочих
Мусоров, вы представляете, что такое пожизненное ?
Если бомж приставал к ребёнку, то ему медаль положена ?
*********** на мусора какого нибудь,который на газоне припарковался итд, узнаете
, что такое справедливость в Украине ,
Если что, Вадима Бойко, Георгия Гонгадзе убили
И нихера, за Бойко Кравчук сказал, что телевизор взорвался ...
Хотя для этого нужен ствол ...
Чем мусора убивающие и насилующие лучше ?
Они пару тройку мусоров бы утилизировали ?
Представителями власти государства
Украина, мент, прокурор и нардеп убили его,
Сперва погоняв джипом по полю, после этого
Отделение мусоров снабдило труп пистолетами и *******,
В итоге нардеп опять нардеп, мусора в шоколаде,
Государство гниль
http://farysei.narod.ru/bratva/safari.html