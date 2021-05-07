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Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер. За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, вчера около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и работники полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о том, что на протяжении двух часов правоохранители задержали лиц, причастных к указанной события: "Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала устроили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице". 

Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция 01

Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годах рождения, ранее не привлекались к уголовной ответственности.

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Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция 02

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 пункта 4 и 12 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы", - добавил Крищенко.

Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+67
Ну если нет мозгов - пусть сидят и тем более не размножаются......
Может ребенку повезет и мама найдет более адекватного отчима....
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07.05.2021 12:19
+38
Навіть із замазаними мордами видно, що підозрювані - типове бидло,хоча їхні ротствєннікі будуть волати про атлічьнихсємьянінов.
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07.05.2021 12:25
+35
В спортивних костюмах? Чому мене це не дивує? Типова гопота!
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07.05.2021 12:23
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Ну если нет мозгов - пусть сидят и тем более не размножаются......
Может ребенку повезет и мама найдет более адекватного отчима....
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07.05.2021 12:19 Ответить
уверен что и сын такой же.
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07.05.2021 13:04 Ответить
Діти не побачать своїх папаш вже ніколи. Пожиттєве - відповідне злочину покарання!
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07.05.2021 21:20 Ответить
биомусор плодит биомусор...
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07.05.2021 14:42 Ответить
Алкогопота.
Або ж з хорошими знайомствами.
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07.05.2021 12:20 Ответить
вот уверен что есть прмиес Богоизбранного народца у поджигателей...с одной стороны а с иной вяликоватный ублюдочный набор скрепных хромосом...
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07.05.2021 12:27 Ответить
Местная быдлота, которой сейчас в Киеве видимо-невидимо.
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07.05.2021 13:02 Ответить
та ее и по всей Украине хватает
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07.05.2021 13:46 Ответить
та ладно, быдла хватает даже в Тегусигальпе, даже в Хайфе, не говоря о прочем как и тут вот.
и если бы сожженный был таки кто-то нормальный, то уже бы подняли вой про *зов, или про других тех шо не любят, даже не кланяются тем кому надо.
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07.05.2021 13:14 Ответить
Деградантов тоже надо сжечь, люди послетали с катушек совсем..
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07.05.2021 12:21 Ответить
Звереет народ потихоньку ....а может уже и не потихоньку ... Двое злоумышленников заживо сожгли 41-летнего мужчину в Киеве, потому что тот оскорбил ребенка, - полиция - Цензор.НЕТ 5680
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07.05.2021 12:22 Ответить
скорее тупеет. сказывается отсутствие воспитания и элементарного планирования, как от государства, так и в семье. типа, само вырастет - и хорошо. и вот - выросло(и). а когда такое происходит в массовом количестве (а еще и с помощью "государства", как на территориях бывшей рф) то это полный п*здец, дебилы порождают дебилов и поощряются сверху, результат очевидно печальный. у нас еще весьма локально и шелково - и то кое-кто уже начинает прозревать, хотя возможно уже поздно.
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07.05.2021 12:44 Ответить
Из-за нездоровой судебной системы создается иллюзия безнаканности, что сносит крышу склонным к правонарушениям.
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07.05.2021 13:47 Ответить
Серый Вовк,такие преступления были всегда, биомусора всегда хватало
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07.05.2021 18:45 Ответить
В спортивних костюмах? Чому мене це не дивує? Типова гопота!
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07.05.2021 12:23 Ответить
Навіть із замазаними мордами видно, що підозрювані - типове бидло,хоча їхні ротствєннікі будуть волати про атлічьнихсємьянінов.
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07.05.2021 12:25 Ответить
Википедия гласит: Злоумышленник - лицо, замыслившее преступление или совершившее ранее задуманное преступление.

Судя по информации (Злоумышленник?!): они заранее знали о том, что убиенный оскорбит ребенка...
или я что-то недопонял?
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07.05.2021 12:28 Ответить
а хіба замислити злочин вони не могли вже після того, як загиблий "аскарбіл рібьонка"?
якщо тобі несила вибудувати хронологічний порядок подій, то може й не берися за те? бо так і не поймьош, а голівка болітиме...
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07.05.2021 12:34 Ответить
Красиво)))
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08.05.2021 00:33 Ответить
Да нет они заранее знали что убьют!
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07.05.2021 12:58 Ответить
Значит, просто злочинець! Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 9049
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08.05.2021 11:13 Ответить
Недопонял
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12.05.2021 15:16 Ответить
А все остальные, которые выше не вразумели - дегенераты...чада вам не простят ибо не йух1
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12.05.2021 15:23 Ответить
Звірі. Ненавиджу.
Неможна так з людьми за образу. Відповідати силою (двоє на одного) прояв слабкості...
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07.05.2021 12:29 Ответить
звери не сжигают даже других зверей поэтому лучше назвать их монстрами
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07.05.2021 12:34 Ответить
Это уже совсем дно, даже не могу понять как могло такое прийти в голову, хотя, в пустую, могло и залететь.
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07.05.2021 12:51 Ответить
очень просто могло произойти. Сынок имел привычку с детства околачиваться в заброшках и недостроях. Встретили бомжа, режили растопырить пальцы перед ним, в том числе на ногах. Бомж возможно дал отпор, так как был физически крепче. Те побежали к быдлопапам жаловаться. А быдлопапа рождён от быдломамы-одиночки с уличным воспитанием.
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07.05.2021 15:35 Ответить
Так тут молодые типы, им по 20...24года. Там ребёнку ну года 3..4 если таковой есть вообще.
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07.05.2021 15:53 Ответить
там типок уже с характерными залысинами которые под тридцатник только выходят.
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07.05.2021 15:58 Ответить
Львы напр. кушают, или убивают приплод другого носителя кое-чего, но то природа. ну так, на защиту зверей - им Яхве так приказал то)
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07.05.2021 13:17 Ответить
Скорее всего это такие же продырявленные ватаны,как и ты.
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07.05.2021 12:47 Ответить
У людей чомусь склалась така думка, що життя бомжа нічого не коштує і його вбивати можна.
___________
Бомж ютивсь в недобудові. Це від недостатньої кількості притулків і ребцентрів. Тому мер має теж проходити по справі.
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07.05.2021 12:37 Ответить
а скільки таких центрів збудувала вОна? чи зубожілій вистачило тільки на хатинку для тітки, в якій сама ж і живе?
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07.05.2021 14:06 Ответить
сулєма, коли твоя бахіня відповість за оце неподобство?
Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 1878
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07.05.2021 16:06 Ответить
або за це?
Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 8029
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07.05.2021 16:09 Ответить
Уйди с дороги. Ты свое уже откукарекала!
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07.05.2021 16:47 Ответить
кому це адресовано?
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07.05.2021 16:48 Ответить
А еще, ст. 47 Конституции гарантирует право на жилье!
Когда-то его можно было получить даже от государства, а при Кличко нельзя купить даже за свои деньги ибо его дружки их могут просто украсть!
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08.05.2021 11:21 Ответить
Мусор генетический. Пусть сидят.
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07.05.2021 12:46 Ответить
Полностью расчеловеченные мрази: сжечь человека живьём по причине мелкого бытового конфликта - это в сознание не вмещается...
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08.05.2021 08:58 Ответить
Те, кто развлекаясь, издеваются над бомжами, были всегда.
И никакой ребёнок тут не при чём.
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07.05.2021 12:46 Ответить
Думаю ребенок - точная быдлокопия одного из "папаш"
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07.05.2021 13:06 Ответить
Это само собой
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07.05.2021 13:26 Ответить
Яжемамы и яжепапы - конченое быдло.
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07.05.2021 12:47 Ответить
Какая дичь 😡
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07.05.2021 12:53 Ответить
Дичь это куртка Степанова при нищих медработниках, это биомусор
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07.05.2021 13:31 Ответить
Судя по возрасту поджигателей сын должен еще в коляске сидеть. Они что, коляску возле стройки оставили пока в наливайку ходили, а потом кроха наагукала папам про оскорбление?
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07.05.2021 12:54 Ответить
В тот момент, когда они поджигали и били того мужика, наверняка, чувствовали себя суперменами, очень хотелось бы что бы за такое жестокое преступление они навсегда присели на зону, будет время подумать, хотя, думать то нечем.
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07.05.2021 12:58 Ответить
так часто бандючки "тренируются", так везде - типо вступление в банду = надо бы что-то сделать такое шоб не сильно искали и никто из банды не вышел живым.
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07.05.2021 13:19 Ответить
Надо узнать, чем бомжара "оскорбил" пацана.

Если сексуальные приставания - ну, мужиков можно если не простить, то понять.
Если попросил на водку, а малой просто перепугался, и папаша убил бомжа не за что фактически - это другое дело.
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07.05.2021 13:00 Ответить
Про сексуальные приставания вспомнился старый анекдот про бомжа и девушку. Не буду воспроизводить полностью, но заканчивается так - судя по тому, как складывается беседа, о минете не может быть и речи?
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07.05.2021 13:10 Ответить
Мусора нашли лохов, чтобы поживиться,
Им нужен адвокат, это не убийство, мусора хотят денег ...
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07.05.2021 13:18 Ответить
Не убийство? Серьезно? А что, невинные детские шалости?
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07.05.2021 13:22 Ответить
Адвокат возьмёт бабла, часть судье и будут телесные средней, не знаю,
Эти двое ничем не лучше большинства депутатов, судей и прочих
Мусоров, вы представляете, что такое пожизненное ?
Если бомж приставал к ребёнку, то ему медаль положена ?
*********** на мусора какого нибудь,который на газоне припарковался итд, узнаете
, что такое справедливость в Украине ,
Если что, Вадима Бойко, Георгия Гонгадзе убили
И нихера, за Бойко Кравчук сказал, что телевизор взорвался ...
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07.05.2021 13:30 Ответить
Мразь и в Африке мразь. По их поведению видно что ихним воспитанием никто не занимался. Их улица воспитывала. .Ну, а на улице рулят понты..Каждый мнит себя пупом земли... Куда мы катимся....Ужас.
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07.05.2021 13:21 Ответить
Фредди Крюггер будет мстить после сожжения
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07.05.2021 13:24 Ответить
Если пожизненное то зря они сдавались,
Хотя для этого нужен ствол ...
Чем мусора убивающие и насилующие лучше ?
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07.05.2021 13:34 Ответить
Чувак, лягай в лікарню, поки нічого не скоїв. Потім подякуєш мені.
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07.05.2021 13:54 Ответить
Прочитай пост ниже, поясни, чем им хуже, если бы
Они пару тройку мусоров бы утилизировали ?
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08.05.2021 12:34 Ответить
Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 113
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07.05.2021 13:38 Ответить
Это жертва охоты на человека, устроенной
Представителями власти государства
Украина, мент, прокурор и нардеп убили его,
Сперва погоняв джипом по полю, после этого
Отделение мусоров снабдило труп пистолетами и *******,
В итоге нардеп опять нардеп, мусора в шоколаде,
Государство гниль
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07.05.2021 13:41 Ответить
Ну и крищенко на страже законов бандитов, с геращенком, мрази
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07.05.2021 13:43 Ответить
Падла Лозинський знову при владі, грошах та зв.язках. А Тимошонка зараз захищає агромафію, які за безцінь орендували землю в селян-кріпаків. Лозинський - це людина аферистки та брехливої баби - Тимошонки

http://farysei.narod.ru/bratva/safari.html
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07.05.2021 15:30 Ответить
чем дальше будет разделение между бедными и богатыми, тем ситуация буде плачевнее
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07.05.2021 13:47 Ответить
Та ні, тут про бидлос йдеться. Незалежно від достатку в них є потреба до свавілля. Тому вони, користуючись особливим статусом дітей у суспільстві, пхають своїх дітей поперед себе у будь-якій конфліктній ситуації (навмисно загострюючи ситуацію до краю), впевнені що будуть мати перевагу якщо дійде до законного розгляду справи, .
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07.05.2021 14:06 Ответить
Тепер цих дебілів за гроші платників податків все життя утримувати( Краще їх було б стратити, тай питання закрите.
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07.05.2021 14:22 Ответить
да кунешно "два папаши" , *****, - два отморозка поиздевались над бомжом и придумали себе отмазку про "распятого мальчика"...
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07.05.2021 14:48 Ответить
Нелюди, у що зараз перетворились люди... Страшний час - за грати їх, щоб світу більше не бачили ніколи!
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07.05.2021 15:31 Ответить
В первую очередь,это Аваков засиделся на своем месте. Слишком продолжительное время он ничего не предпринимает для наведения надлежащего порядка на улицах наших населенных пунктов. Боров Геращенко, так же должен освободить не надлежащую ему должность.Сапожник должен тачать сапоги, а повар готовить еду. Расплодилось быдло, особенно в столице и городах миллиониках, чувствующих себя хозяевами жизни. Должна быть ужесточена криминальная ответственность к этой волчей стае пока еще не поздно. Слишком много оружия в руках бандитской своры.
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07.05.2021 16:42 Ответить
Два дебила...
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07.05.2021 16:43 Ответить
97 и 2002 года рождения. Это какого возраста у них могут быть дети. Разве возможно оскорбить младенца? Что за ****₽жь. Оскорбил друга- типичная отмазка/ повод дое₽аться у быдлоты. Они просто садисты и их место в одиночке.
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07.05.2021 19:11 Ответить
Как растут люди в стране? Начинается с игрушек в телефонах, потом Кварталы, потом Голый Боротька... Там все просто, простые решения, восемь жизней, так и вырастает поколение за поколением инфантилов, воспринимающих окружающий мир отражением электрической игрушки...
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08.05.2021 00:22 Ответить
19 и 24 года. Даже сами жить не начали. Умышленное групповое убийство в изощренной форме. Оставили место преступление. Вместо политических шоу надо крутить криминал. Психически накручивают. Все злые. Люди не улыбаются. Вопрос не в том сколько дадут. А что дальше. Популизируйте спорт, сериалы правильные. Почему кому то можно с автомптом сниматься...
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08.05.2021 02:28 Ответить
Вбивцям Каті Гандзюк дали 6 років, знаходження в СІЗО зараховувалося 1 за 2, тобто відседять років 4. І це за вбивство з особливою жорстокістю. Складається враження, що влада навмисно створила таку ситуацію в країні, щоб народ не почувався в безпеці, щоб жив у страху.
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08.05.2021 10:33 Ответить
есть ситуации когда сизо вообще не защитывается в украинском суде , могу предоставить доказательства и номера дел
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08.05.2021 10:47 Ответить
здесь другая причина - коррупционній судья, віносящий такие приговорі имеет миллионніе баріши.
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08.05.2021 12:15 Ответить
І щоб народ масово виїжджав з країни, не заважав надзлочинцям випотрошувати нашу землю.
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08.05.2021 10:36 Ответить
а судья мразь отпустит его домой под арест потому шо у него дети и характеристика положительная , твари судейские шоб ваши дети так дохли Двоє зловмисників заживо спалили 41-річного чоловіка в Києві, бо він образив дитину, - поліція - Цензор.НЕТ 9791
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08.05.2021 10:46 Ответить
Не подходит нам отмена высшей меры....Сколько мразоты кормим ....и ради чего?
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08.05.2021 10:49 Ответить
Существенный недостаток общества,то,что люди берут на себя функции закона,не полиция,прокуратура,а рядовые граждане,никакой воспитанности,на каждом шагу избивать,избивать.В Чехии за такое по максимуму,лет 20 и выше.
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28.07.2021 10:29 Ответить
 
 