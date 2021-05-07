Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений. В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию о фигурантах этих производств, которые потом становились "жертвами" преступников. На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тыс. долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из пострадавших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тыс. долларов.

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В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружено:



- огнестрельное и холодное оружие;

- боеприпасы;

- средства специальной связи;

- денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации Офиса Генпрокурора, с конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 тыс. долларов США за якобы поджог автомобилей "Mazda CX7" и "Subaru Outback". Члены преступной группировки угрожали применением физического насилия в отношении потерпевших и их родственников в случае отказа предоставить указанную сумму средств. С целью подтверждения серьезности своих намерений, в начале апреля 2021 они похитили одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи трассы "Киев-Харьков", жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить так называемые убытки.

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