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Киевская область (3537) ОПГ (260) пытки (758) СБУ (18666) Офис Генпрокурора (2036)

Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений. В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию о фигурантах этих производств, которые потом становились "жертвами" преступников. На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тыс. долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из пострадавших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тыс. долларов.

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В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружено:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы;
- средства специальной связи;
- денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации Офиса Генпрокурора, с конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 тыс. долларов США за якобы поджог автомобилей "Mazda CX7" и "Subaru Outback". Члены преступной группировки угрожали применением физического насилия в отношении потерпевших и их родственников в случае отказа предоставить указанную сумму средств. С целью подтверждения серьезности своих намерений, в начале апреля 2021 они похитили одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи трассы "Киев-Харьков", жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить так называемые убытки.

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Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 01
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 02
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 03
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 04
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 05
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 06
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 07
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 08
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 09
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 10
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 11
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 12
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 13
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 14
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 15
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 16
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 17
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 18
Задержаны 7 членов преступной группировки: Похитили мужчину, пытали и вымогали $35 тыс. 19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Молодці хлопці !
Корчуйте цю мерзоту, бо ніхто, крім Вас !
Слава - СБУ !
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07.05.2021 13:37
+2
Чё это за показательные выступления?! Фильм что ли дешёвый, снимаете? На кого это рассчитано? Днище, ***!
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07.05.2021 12:41
+1
зачем им стоко денег?
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07.05.2021 12:46
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Правила форума Совет форумчан
что такое "межригиональная" группировка?
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07.05.2021 12:40 Ответить
Участники из разных регионов (областей) Украины.
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07.05.2021 12:56 Ответить
Чё это за показательные выступления?! Фильм что ли дешёвый, снимаете? На кого это рассчитано? Днище, ***!
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07.05.2021 12:41 Ответить
зачем им стоко денег?
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07.05.2021 12:46 Ответить
преступность практически не может существовать без коррупции.
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07.05.2021 13:24 Ответить
Молодці хлопці !
Корчуйте цю мерзоту, бо ніхто, крім Вас !
Слава - СБУ !
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07.05.2021 13:37 Ответить
Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.Источник: https://censor.net/ru/p3264030
Очень неплохие тачки у членов одного из добровольческих батальонов. Может их добровольно волонтеры подогнали, может добровольно выдают на добровольческой службе.
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07.05.2021 14:34 Ответить
Да здравствуют новые 90-е! Дефолта тока не хватает
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07.05.2021 19:42 Ответить
Може відрізання цій падолі яєць і пальців - зменьшить кількість їх наступників та послідовників?
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07.05.2021 21:25 Ответить
Весьма зрелищные кадры "вязки" криминальных быков-отморозков.
Наиболее честное и симпатичное лицо во всём этом групповом фото у служебной собаки на предпоследней фотографии.
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25.08.2021 23:57 Ответить
 
 