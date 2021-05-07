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ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, из-за небрежного отношения к военной службе которых погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

В ГБР напомнили, что в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области.

Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР. ФОТОрепортаж

Попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 01
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 02
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 03

"Следователями ГБР принимаются исчерпывающие меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наступлению негативных последствий связанных с потерями военного имущества при взрывах на полевом складе в городе Сватово. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Также читайте: По взрывам в Сватово 2015 года ГБР объявило подозрения двум командирам батарей, выполнявшим приказ, - адвокат

ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 04
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 05
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 06

ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 07
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 08
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 09
ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы 10

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.
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Топ комментарии
+24
Подозреваемы и виновные сидят в Кремле.
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07.05.2021 13:07
+21
Так это же Порошенко взрывал склады, да зебобики? ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 8627
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07.05.2021 13:06
+20
Следов кацапов зеленое ГБР не обнаружит нигде и никогда.
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07.05.2021 13:08
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милиард януковича пошел в карман байдена и компании какие склады я вас умоляю
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08.05.2021 00:57 Ответить
Смішно...
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07.05.2021 17:20 Ответить
якби не було так сумно
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08.05.2021 20:18 Ответить
Из за диверсии неустановленных лиц ................ Надо быть или тупым или откровенным врагом Украины , что бы не понимать кто и зачем совершил диверсию на базе хранения БК .Мне просто интересно , на кой хрен мы столько бабок тратим на содержание ГБР , дешевле будет у белинкета все расследования заказывать и быстро будет и качественно и виновные будут названы.
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07.05.2021 17:35 Ответить
Неустановленные лица это избиратели зекоманды. Мимикрия их кредо.
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07.05.2021 18:14 Ответить
ДБР расформировать к чертям собачим
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08.05.2021 19:28 Ответить
как ни печально, но это успешная диверсия рф.
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07.05.2021 20:56 Ответить
В свете событий в Чехии становится ясно что все склады были взорваны кацапами.
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07.05.2021 22:16 Ответить
странно както все это уже столько дел резонансных и громких путин натворил на украине а ни одного уголовного дела так и не возбудили как так получаеться если путин виноват почему дел нет
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08.05.2021 00:56 Ответить
З нашим ДБР єдиний шанс дізнатися, хто вчинив діверсію - запросити журналістів з Белінгкет.
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08.05.2021 09:58 Ответить
А я чекаю, коли ДБР оголосить підозру Єрмаку і Зеленському в зраді.
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08.05.2021 11:35 Ответить
Никогда. ДБР борется с украинцами, а не с руской агентурой.
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08.05.2021 15:26 Ответить
"завершило розслідування" і що мабуть спіймали терористів? чи судитимете своїх щоб чужі боялись?
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08.05.2021 20:22 Ответить
итак шо имеем :
По данным следствия, в 2015 году два командира реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого склада боеприпасов с грубыми нарушениями руководящих документов.

но !!! при этом :
Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц.........

это пистец таваристчи......... это тётя Соня с привоза сообщает Моне шо Софа всех троих по-
нела не от него - это официальное обвинение или одесский шансон ??? лица не установлены
и ничего не сообщаЮТ о вещественных доказательствах и экспертизах подтверждающих вер-
сию вражеской диверсии, мы так же абсолютно ничего незнаем кто распорядился там распо-
ложить склад потому шо он явно не полевой но виноваты те кто поставил что??? мы даже не
знаем что и куда и как но знаем что они виноваты но была диверсия....... следователи лепив-
шие дело явные поклонники Миши Жванецкого.......
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09.05.2021 03:48 Ответить
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