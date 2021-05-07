ГБР завершило расследование взрывов военных складов в Сватово: подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, из-за небрежного отношения к военной службе которых погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
В ГБР напомнили, что в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области.
Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.
Попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
"Следователями ГБР принимаются исчерпывающие меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наступлению негативных последствий связанных с потерями военного имущества при взрывах на полевом складе в городе Сватово. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.
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По данным следствия, в 2015 году два командира реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого склада боеприпасов с грубыми нарушениями руководящих документов.
но !!! при этом :
Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц.........
это пистец таваристчи......... это тётя Соня с привоза сообщает Моне шо Софа всех троих по-
нела не от него - это официальное обвинение или одесский шансон ??? лица не установлены
и ничего не сообщаЮТ о вещественных доказательствах и экспертизах подтверждающих вер-
сию вражеской диверсии, мы так же абсолютно ничего незнаем кто распорядился там распо-
ложить склад потому шо он явно не полевой но виноваты те кто поставил что??? мы даже не
знаем что и куда и как но знаем что они виноваты но была диверсия....... следователи лепив-
шие дело явные поклонники Миши Жванецкого.......