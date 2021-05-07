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Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Киевщине в г. Вишневое водитель Nissan устроил сразу три ДТП и наехал на сотрудника полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"6 мая в городе Вишневое, на всем известном переезде, работник группы реагирования патрульной полиции Бучанского РУП зафиксировал нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля NISSAN. Мужчина нарушил правило проезда перекрестка. Как все "всегда спешащие наглецы", повернул с крайней правой полосы налево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, стоящий в очереди. Когда работник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на работника полиции. В результате совершил еще три ДТП. Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Однако, следователь другого мнения", - говорится в сообщении.

Водителя задержали поместили в изолятор временного содержания. Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УК - убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

"К счастью, работник полиции остался жив, впрочем, это очередной пример, когда обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка могло стоить жизни полицейскому. Сейчас наш сотрудник на больничном, как у нас говорят временно "не в строю". Физические травмы вылечит, а вот психологическое ощущение угрозы от водителей с неадекватным поведением будет преследовать всю жизнь", - подытожил Небытов.

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Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы 01
Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы 02
Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы 03
Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Опаное животное. И нахрена этот биомусор обществу ?
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07.05.2021 14:10
+6
долбо** (пардон за мой французский)
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07.05.2021 14:10
+6
Один той факт шо це чмо в спортивних штанях з білими полосками говорить мені про все. Цих тварин треба тримати в ізоляції. Крапка.
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07.05.2021 15:30
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Терминатор, блин!
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07.05.2021 14:05 Ответить
Лежачий полицейский выжил...
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07.05.2021 14:39 Ответить
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4538
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07.05.2021 14:58 Ответить
на всем известном переезде

Ну мне например этот переезд совсем не известен Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 8240
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07.05.2021 14:06 Ответить
А теперь в Вишневое попасть из Киева можно только через 20 минутную пробку с окружной о или через этот переезд с выездом на дорогу к Жулянскому мосту. Переезд активный и просто почти всё время закрыт так как там движуха активная, в результате там пробка. Хитрожопые объезжают по встречке до переезда и потом ныряют под шлагбаум. Там этого наркета и приняли. Он нарик, по этой причине и стартонул неадекватно и отказался сдавать анализы.
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07.05.2021 14:12 Ответить
Может педали перепутал? Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 9639
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07.05.2021 14:16 Ответить
На велике?)
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07.05.2021 14:17 Ответить
Ну до переезда как-то доехал? Я там был на прошлой неделе в разрешительной пистолет переоформлял. Заехать выехать с Вишнёвого - реальный квест) Налепили домов, парковок нет, заезда-выезда нормального нет. На Окружной вечный трындец... Меня мотоцикл спасает в этом деле летом.
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07.05.2021 14:20 Ответить
Просто надо меньше пить, а ещё лучше - трезвым надо быть.
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07.05.2021 18:54 Ответить
Мне тоже, нех в центре жить.... Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5813
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07.05.2021 15:23 Ответить
трупов нет, даже тяжелых травм нет - но грозит до 15 лет, ведь наехал на мусора.
буквально неделю назад: 2 трупа, 1 пострадавший в реанимации - грозит до 10 лет.
вот как-то так.
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07.05.2021 14:10 Ответить
тут куча отягчающиx, кроме того что решил таранить полицейского при исполнении Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8235
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07.05.2021 15:41 Ответить
а, ну да, я забыл, труп - смягчающее обстоятельство.
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07.05.2021 19:40 Ответить
да мусора святые - вы шо ? не поняли ? если мусор мусору плюнул в рожу и оторвал погон -то ето 185 Куоап (или как то так не придирайтесь мянты и иже с ними ) а если обычный гражданин то же самое сделал 345 или 348 ККУ вот и вся разница , а падаль в форме этим пользуется ... ото така перемога
Падаль в погонах стоит выше общества
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08.05.2021 12:48 Ответить
долбо** (пардон за мой французский)
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07.05.2021 14:10 Ответить
Опаное животное. И нахрена этот биомусор обществу ?
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07.05.2021 14:10 Ответить
Или сочуствует КАЛОцапам
Руцкий человек конечно)
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07.05.2021 14:21 Ответить
Мы учтем ваши пожелания, но сделаем так, как сочтем нужным
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07.05.2021 14:41 Ответить
судя по фото, рагуль тупорылый
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07.05.2021 14:15 Ответить
судя по фото - мырный пырысыленец.
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07.05.2021 14:23 Ответить
То, что он тупой видно сразу.
А как ты определил, что он мирный?
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07.05.2021 14:28 Ответить
А прокладка между рулём и сиденьем у этих двух авто, судя по всему, одинаковая.
Он тоже гордился.
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07.05.2021 14:30 Ответить
Это очень хороший автомобиль. Есть с чем сравнить. Беспроблемный семейный венчик. Но каждому свое,как говорится
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07.05.2021 14:32 Ответить
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9709 говно шо одно , шо второе... ну каждому своё..
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07.05.2021 15:02 Ответить
Собрались обладатели маленьких пиписок меряться большими джипами? Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9751
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07.05.2021 15:06 Ответить
Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 799
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07.05.2021 15:14 Ответить
с таким бюджетом можно было бы и в сторону лексуса или тойоты подержанных посмотреть японской сборки (не пригон) может где завалялись хорошие экземплярчики... Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 6756
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07.05.2021 15:24 Ответить
Переїзд той так вибішує... А поліцай не повинен був зупиняти водія отим "льодяником" що їм взамін жезла видали, чи стукати по капоту пальцем то є законна вимога для зупинки? Чому вони "тикають" затриманому, вони що, знайомі, разом усілякі допінги приймають?
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07.05.2021 14:43 Ответить
тикають тому шо це чучєло трохи не вбило їх колєгу Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5616 і ще кучу людей
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07.05.2021 15:42 Ответить
тоді, нехай, розстріляють його на місці.
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07.05.2021 21:59 Ответить
"психологическое ощущение угрозы от водителей с неадекватным поведением будет преследовать всю жизнь".
А как быть обычным людям с психологическим ощущением угрозы от мусоров?
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07.05.2021 14:50 Ответить
не пригадую щоб ті ж американські поліцейські, ставали перед авто для перевірки. Нашим ще вчитися і вчитися. Геращенко ауууу!!!
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07.05.2021 15:08 Ответить
Один той факт шо це чмо в спортивних штанях з білими полосками говорить мені про все. Цих тварин треба тримати в ізоляції. Крапка.
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07.05.2021 15:30 Ответить
Экзамен по ПДД люди сдают, а по долбоиеббизму - почему-то нет.
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07.05.2021 16:21 Ответить
Опять мусор винен, аби не стояв на перехресті і не налякав водія, той би нормально вклинився в поток і всі мирно поїхали дальше
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07.05.2021 16:36 Ответить
Як поліціянт - так одразу стаття про навмисне вбивство
А як пересічний громадянин - так ********* у кращому випадку.

У нас імітація як правоохоронної системи так і юриспруденції загалом
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07.05.2021 20:15 Ответить
так они как футболисты последнее время - рядом пукнул кто то - двадцать милициолнеров рядом упало с переломами и гематомами Збив поліцейського і влаштував три ДТП на Київщині: водію Nissan загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1953
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08.05.2021 12:50 Ответить
 
 