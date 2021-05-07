Сбил полицейского и устроил три ДТП на Киевщине: водителю Nissan грозит до 15 лет лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине в г. Вишневое водитель Nissan устроил сразу три ДТП и наехал на сотрудника полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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"6 мая в городе Вишневое, на всем известном переезде, работник группы реагирования патрульной полиции Бучанского РУП зафиксировал нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля NISSAN. Мужчина нарушил правило проезда перекрестка. Как все "всегда спешащие наглецы", повернул с крайней правой полосы налево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, стоящий в очереди. Когда работник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на работника полиции. В результате совершил еще три ДТП. Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Однако, следователь другого мнения", - говорится в сообщении.

Водителя задержали поместили в изолятор временного содержания. Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УК - убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

"К счастью, работник полиции остался жив, впрочем, это очередной пример, когда обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка могло стоить жизни полицейскому. Сейчас наш сотрудник на больничном, как у нас говорят временно "не в строю". Физические травмы вылечит, а вот психологическое ощущение угрозы от водителей с неадекватным поведением будет преследовать всю жизнь", - подытожил Небытов.

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