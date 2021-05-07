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Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

У адвоката Романа Маселко есть сомнения в объективности рассмотрения судьей Ларисой Байбаловой дела в отношении судьи Майдана Нелли Ластовки.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Деснянском суде состоялось первое заседание по обвинению экс-главы Днепровского суда Нелли Ластовки. Во времена Майдана она осуждала невинных за поездку в Межигорье Януковича. Теперь она подсудимая по ст. 340 УК (препятствование мирным собраниям).

Ластовка не пришла, потому что ее адвокаты имели другое заседание.

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Судья Лариса Байбалова (на фото) начала с фразы "а чего вы меня снимаете, я запрещаю". Правда, когда я попросил повторить запрет после начала заседания и на камеру - смолчала.

Затем определила дату следующего заседания. Меня даже не спросила, какая дата подходит. Когда я обратил внимание, что у меня на это время другое заседание отреагировала вопросом - "а кто вы такой?".

Кстати, я хоть и предоставил документы, заседание судья провела без установления лиц, а сразу отложила его.

Так что с первого заседания судья проявила свое яркое отношение к потерпевшим.

Как думаете - будет этот процесс объективным?

Следующее заседание 27.05 в 12:00", - рассказал Маселко.

Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко 01
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко 02
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Топ комментарии
+13
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8101
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07.05.2021 14:13
+7
Они этот курс еще дома начинают проходить под руководством родителей. У нас же эта профессия потомственная.
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07.05.2021 14:16
+4
Нада запилить статуэтку фемиды с этой женщиной вместо этого древнегреческого фуфла:
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2328
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07.05.2021 14:17
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Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8101
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07.05.2021 14:13 Ответить
Нада запилить статуэтку фемиды с этой женщиной вместо этого древнегреческого фуфла:
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2328
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07.05.2021 14:17 Ответить
Нужно ли разрешение от суда для проведения фотосъемки, видео- и аудиозаписи с использованием портативных видео и аудиотехнические средств?
На данный вопрос ответ нам предоставит часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (в случае, если это гос. тайна)

судья нарушает сразу несколько законов
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07.05.2021 14:42 Ответить
Судья ничего не нарушает
Ст. 27 КПК України
6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
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07.05.2021 15:02 Ответить
Впечатление такое, что будущие судьи при обучении проходят спец. курс "Как быть отпетым мерзавцем и оставаться на службе долгие годы".
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07.05.2021 14:14 Ответить
Они этот курс еще дома начинают проходить под руководством родителей. У нас же эта профессия потомственная.
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07.05.2021 14:16 Ответить
А судья бАЙБАЛОВА, по случаю, не переселенка из лугандона? Уж слишком однотипно они себя ведут на нашей контролируемой территории.
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07.05.2021 14:16 Ответить
Объективно суды проходят только в присутствии активистов...
... и под их давлением. Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8786
Видели уже.
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07.05.2021 14:18 Ответить
Реформування тотально корумпованої на 100% судової системи неможливе!!! Лише докорінний демонтаж і утворення нової,з нуля ,як приклад судова реформа Хорватіі !!!))
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07.05.2021 14:22 Ответить
Значит и ее надо судить. Всех "судей", которые действуют против Украины и украинского народа. не должно быть в судебной системе. Нужно тщательнейшим образом проверить все, чем они владеют, на предмет обогащения за счет взяток от преступников.
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07.05.2021 14:24 Ответить
Правильно сделала. Майдановцы из любого процесса устроят балаган. Разбирательство требует сосредоточения и тишины
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07.05.2021 14:31 Ответить
боятся съемок:

бельишко у судейских мягко говоря "несвежее", обосцались во время и после Революции Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4817
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07.05.2021 14:45 Ответить
А чо им боятся?
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07.05.2021 15:00 Ответить
хороший вопрос!

а почему она запрещает съемку, если она такая ЧЕСТНАЯ ? Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8224
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07.05.2021 15:31 Ответить
писать грамотно начись... адвокат судейский (дьяволов..)(((
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07.05.2021 22:34 Ответить
На фоне всеобщей бедности и правового беспредела власти судьи с их наглостью, вызывающей роскошью и взятками вызывают только все большую ненависть и злость.
202 895 грн на місяць - таку пенсію наразі отримує суддя у відставці Борис Плахтій, який у 1987 році, за сфабрикованими КДБ документами, засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. Збільшення пенсії Плахтій домігся через суд, а пенсійний фонд навіть не оскаржував рішення.

Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1837
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07.05.2021 14:48 Ответить
Меселко просто неграмотный адвокат.

6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
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07.05.2021 14:50 Ответить
ЗЕ-Голохвастовы хроничные тупари, неспособные понять Закон

часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (гос. тайна).

Проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видео-, звукозаписи с применением стационарной аппаратуры, а также трансляции судебного заседания по радио и телевидению допускаются на основании постановления суда при наличии согласия на это лиц, участвующих в деле.


вопросы ?
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07.05.2021 15:08 Ответить
Вася, а почему нужно применять именно ЗУ "О судоустройстве ...", а не нормы Уголовного процессуального кодекса? А ну просвети, умник.
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07.05.2021 15:19 Ответить
а что не так с ЗУ "О судоустройстве ..." ?
у него прострочка и он заплесневел?
тогда почему его не отменят?
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07.05.2021 15:35 Ответить
А что не так у Уголовным процессуальным кодексом? Или он заплесневел? Я ж так понимаю, ты супер юрист, раз других учишь? Так ответь. Или обделался, Голохвастов?

П.С. Я то знаю, но супер юрист же ты.
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07.05.2021 16:11 Ответить
уголовно-процессуальный кодекс является кодифицированным законом и имеет после Конституции высшую силу.
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07.05.2021 18:00 Ответить
Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9579
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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07.05.2021 15:12 Ответить
У чому проблема? Якщо адвокат вважає її дії неправомірними, то нехай їх оскаржить. А писати у Фейсбук під час процесу... у США, його би ліцензії за подібне позбавили.
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07.05.2021 15:27 Ответить
а в чому кримінал повідомлення спільноти про судійський беспредэл ? Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6025
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07.05.2021 15:33 Ответить
Чому відразу кримінал? Яка мета його дій? Організація тиску суспільства на суд? А суспільство здатне об'єктивно оцінити хто правий, чи просто, в наслідок публічних маніпуляції буде на побігеньках у конкретного адвоката?
Методи боротьби з судівським бєспрєдєлом визначені законодавством.
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07.05.2021 15:53 Ответить
П'ята колона!
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07.05.2021 17:18 Ответить
 
 