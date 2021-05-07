Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
У адвоката Романа Маселко есть сомнения в объективности рассмотрения судьей Ларисой Байбаловой дела в отношении судьи Майдана Нелли Ластовки.
Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Деснянском суде состоялось первое заседание по обвинению экс-главы Днепровского суда Нелли Ластовки. Во времена Майдана она осуждала невинных за поездку в Межигорье Януковича. Теперь она подсудимая по ст. 340 УК (препятствование мирным собраниям).
Ластовка не пришла, потому что ее адвокаты имели другое заседание.
Судья Лариса Байбалова (на фото) начала с фразы "а чего вы меня снимаете, я запрещаю". Правда, когда я попросил повторить запрет после начала заседания и на камеру - смолчала.
Затем определила дату следующего заседания. Меня даже не спросила, какая дата подходит. Когда я обратил внимание, что у меня на это время другое заседание отреагировала вопросом - "а кто вы такой?".
Кстати, я хоть и предоставил документы, заседание судья провела без установления лиц, а сразу отложила его.
Так что с первого заседания судья проявила свое яркое отношение к потерпевшим.
Как думаете - будет этот процесс объективным?
Следующее заседание 27.05 в 12:00", - рассказал Маселко.
Пожалуйста, подождите...
На данный вопрос ответ нам предоставит часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (в случае, если это гос. тайна)
судья нарушает сразу несколько законов
Ст. 27 КПК України
6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
... и под их давлением.
Видели уже.
бельишко у судейских мягко говоря "несвежее", обосцались во время и после Революции
а почему она запрещает съемку, если она такая ЧЕСТНАЯ ?
202 895 грн на місяць - таку пенсію наразі отримує суддя у відставці Борис Плахтій, який у 1987 році, за сфабрикованими КДБ документами, засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. Збільшення пенсії Плахтій домігся через суд, а пенсійний фонд навіть не оскаржував рішення.
6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.
часть 3 статьи 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», в которой указано, что участники судебного процесса, другие лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом (гос. тайна).
Проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видео-, звукозаписи с применением стационарной аппаратуры, а также трансляции судебного заседания по радио и телевидению допускаются на основании постановления суда при наличии согласия на это лиц, участвующих в деле.
вопросы ?
у него прострочка и он заплесневел?
тогда почему его не отменят?
П.С. Я то знаю, но супер юрист же ты.
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
Методи боротьби з судівським бєспрєдєлом визначені законодавством.