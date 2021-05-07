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Нежин (61) смерть (9034) ГСЧС (4482) ГБР (2541)

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

ТУ ГБР в Киеве открыло уголовное производство по факту гибели 6 мая, во время проведения плановых прыжков с парашютом, инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, прыжки выполняли 10 сотрудников ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 01

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нежине во время учебных прыжков с парашютом погиб спасатель Андрей Химич, - мэр города Кодола

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 02
ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 03
ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 04

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 06
ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 06
Фото: сайт ГБР
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Топ комментарии
+5
Мінімально допустима висота десантування із десантного борта (літака) - 200 м.
У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
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07.05.2021 15:47
+4
Перехльост стропи через купол - не таке вже і рідкісне явище, і буває навіть при ретельній укладці. А от висота в 150 м шансів використати запасний парашут не дає.
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07.05.2021 15:55
+3
Зі звичайними парашутими (а ля совок) - близько 700 м, а мегакруті джамперські - там порядку 30 (світовий рекорд 26, якщо не помиляюся. )
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07.05.2021 15:34
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Извините конечно, но кого можно спасти в воздухе? что это за проффа такая?
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07.05.2021 15:11 Ответить
проффа - экстренное парашютное десантирование к пострадавшему, очаг пожара и т.д.

но со 150 м это "суперкруто".

даже не знаю есть ли такие способы (кроме Джеймса Бонда, конечно)
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07.05.2021 15:14 Ответить
а не проще подлететь на вертолете и со страховочным тросом спуститься к пострадавшему? Я просто не буду утверждать, мож кто лучше знает. вот и спросил
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07.05.2021 15:16 Ответить
150 метрів вже треба безпарашутним способом, по вірьовці. Хіба за такий короткий час парашют повноцінно буде працювати?
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07.05.2021 15:18 Ответить
стрибають і з 30 метрів та менше, але то вже якісь джампери.
для нормального стрибка потрібна висота розкриття основного парашюта, та запасного, якщо перший не розкриється. Нормальна висота стрибків в районі 4000 метрів
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07.05.2021 15:22 Ответить
Які 4000 метрів? Може 400 метрів і з "Дуба" стрибають. А, припустим з Мі8 ще за радянських часів дисантуру тренують на "Д6" і запаска "З-5" з висоти 1200 до 2200 метрів, а з 4000 то вже на крилі літають...
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07.05.2021 15:40 Ответить
Зі звичайними парашутими (а ля совок) - близько 700 м, а мегакруті джамперські - там порядку 30 (світовий рекорд 26, якщо не помиляюся. )
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07.05.2021 15:34 Ответить
Д-5 минимум 400 м.Зачем здесь"запаска"-вопрос. ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині - Цензор.НЕТ 4273
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07.05.2021 15:42 Ответить
Хлопці, ну ми ж про звичайних бувших пожарників розмову ведем ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині - Цензор.НЕТ 3315 Де наші рятувальники і де джапери... ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині - Цензор.НЕТ 6433
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07.05.2021 15:44 Ответить
Мінімально допустима висота десантування із десантного борта (літака) - 200 м.
У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
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07.05.2021 15:47 Ответить
Звичайна вправа для підготовки парашутиста. Обов'язково відбувається з примусовим введенням в дію парашута.
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07.05.2021 16:08 Ответить
Криворукая укладка при таких прыжках маловероятна...вероятно плановые 150 а получилось 80.
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07.05.2021 15:26 Ответить
Перехльост стропи через купол - не таке вже і рідкісне явище, і буває навіть при ретельній укладці. А от висота в 150 м шансів використати запасний парашут не дає.
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07.05.2021 15:55 Ответить
"Этот парашют укладывал я сам"
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07.05.2021 17:05 Ответить
запаска лежит нетронутая
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07.05.2021 17:41 Ответить
А його основний парашут, що поруч з тілом розкритий, придатний для стрибків з висоти 150 метрів - питання до бувалих.
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07.05.2021 17:47 Ответить
100 метров хватит полюбому - но это минимальная высота..
там,вроде,не детвора зелёная прыгала - инструктора всё-таки..но бывает и такое,к сожалению..
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07.05.2021 17:52 Ответить
 
 