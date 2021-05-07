ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ТУ ГБР в Киеве открыло уголовное производство по факту гибели 6 мая, во время проведения плановых прыжков с парашютом, инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, прыжки выполняли 10 сотрудников ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

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Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.











Фото: сайт ГБР