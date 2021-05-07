ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
ТУ ГБР в Киеве открыло уголовное производство по факту гибели 6 мая, во время проведения плановых прыжков с парашютом, инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, прыжки выполняли 10 сотрудников ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.
Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.
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но со 150 м это "суперкруто".
даже не знаю есть ли такие способы (кроме Джеймса Бонда, конечно)
для нормального стрибка потрібна висота розкриття основного парашюта, та запасного, якщо перший не розкриється. Нормальна висота стрибків в районі 4000 метрів
У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
там,вроде,не детвора зелёная прыгала - инструктора всё-таки..но бывает и такое,к сожалению..