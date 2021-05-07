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взятка (5956) Киевская область (3537) коррупция (8386) СБУ (18666)

СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица незаконно получили 1,5 га земель паевого фонда.

Затем, требуя деньги, они пытались передать эти участки в частную собственность - под личное хозяйство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция

Правоохранители задержали всех фигурантов сразу после передачи через посредника очередного транша - 800 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн "аванса".

СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 01
СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 02
СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 03
СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 04
Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении ч. 2,4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области и за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+7
Племянник Ермака? СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 7925
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07.05.2021 15:24
+3
Земли сейчас передадут ОТГ и начнется по новому распил
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07.05.2021 15:28
+2
Наврядчи, племінників Єрмака СБУ охороняє.
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07.05.2021 15:28
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Племянник Ермака? СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 7925
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07.05.2021 15:24 Ответить
Наврядчи, племінників Єрмака СБУ охороняє.
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07.05.2021 15:28 Ответить
Решала Грымчака?Хорошо бы гандона,в зоне увидеть, а так...
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07.05.2021 15:36 Ответить
Братєльнік , мабуть дЄрмака !
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07.05.2021 17:50 Ответить
ну вот..а на днях закончик интерестный приняли про распоряжение землей..громадам мол передать...
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07.05.2021 15:24 Ответить
А до этого , даже гнилой овощ себе такого не позволял .
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07.05.2021 15:29 Ответить
не успел. а замазки у хряка были и по земельке, но он думал, что пришел навсегда, а тут так получилось. СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 6466
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07.05.2021 15:31 Ответить
Так для цього і приймали. Таких "розпорядників громадських" зараз вагонами грузить можна буде.
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07.05.2021 15:30 Ответить
Идиот мечтал , идиоты мечтали .
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07.05.2021 15:24 Ответить
Земли сейчас передадут ОТГ и начнется по новому распил
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07.05.2021 15:28 Ответить
Да выйдет дерибан на новый уровень! децентрализация епта... СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 9390
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07.05.2021 15:33 Ответить
Возьмет на содержание,какого то ментовского чина... СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 936
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07.05.2021 15:37 Ответить
Василевської-Смаглюк людина...хтось не отримає копійчину.
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07.05.2021 15:47 Ответить
Пидкурганный бывший судья Вышгородского суда , выгнали из суда за то что автомайдан лишал прав
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07.05.2021 19:55 Ответить
Ничего удивительного.
А теперь смотрите ГДЕ у этой ЗЫ депутатши приймальня
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 12
Офіси №№29,30,31,33 та частина холу №1 (сьомий поверх);
Офіси №№ 6,7,14 та частина холу №1 (восьмий поверх);
Офіси №№ 11, 12 (дев'ятий поверх)

ТРИ этажа приймальнИ. Часом не у бени каломойши разместилась? Они стоят друг-друга.
Вот такая ЗЫ-*******. судья-коррупционер и бенина псина. Часть маленького пазла.
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09.05.2021 08:16 Ответить
 
 