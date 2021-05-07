СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица незаконно получили 1,5 га земель паевого фонда.
Затем, требуя деньги, они пытались передать эти участки в частную собственность - под личное хозяйство.
Правоохранители задержали всех фигурантов сразу после передачи через посредника очередного транша - 800 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн "аванса".
Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении ч. 2,4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области и за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.
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А теперь смотрите ГДЕ у этой ЗЫ депутатши приймальня
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 12
Офіси №№29,30,31,33 та частина холу №1 (сьомий поверх);
Офіси №№ 6,7,14 та частина холу №1 (восьмий поверх);
Офіси №№ 11, 12 (дев'ятий поверх)
ТРИ этажа приймальнИ. Часом не у бени каломойши разместилась? Они стоят друг-друга.
Вот такая ЗЫ-*******. судья-коррупционер и бенина псина. Часть маленького пазла.