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В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одессе задержаны двое местных жителей, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную дань у предпринимателя, - Нацполиция 01

Судимые за тяжкие преступления жители Одессы 27 и 33 лет требовали у местного предпринимателя ежемесячно платить им "дань" в размере 400 долларов за так называемое крышевание. За невыполнение своих требований угрожали потерпевшему насилием и уничтожением имущества, принадлежащего ему.

Мужчина обратился в полицию. В течение двух месяцев сотрудники уголовного розыска собрали доказательную базу вины злоумышленников, документируя получение ими денег. 5 мая при силовой поддержке спецназовцев фигурантов задержали.

В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную дань у предпринимателя, - Нацполиция 02

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В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную дань у предпринимателя, - Нацполиция 03

У вымогателей изъяли средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства. Действия правонарушителей следствием квалифицированы как вымогательство. Сейчас фигуранты задержаны в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Володимир Янченко
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А если напечатать "дань" на принтере в хорошем качестве и дать рэкетирам, то что будет?
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07.05.2021 15:54 Ответить
Рекетиры?😁 их что вчера разморозили?!
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07.05.2021 15:55 Ответить
няни уже надо писать... В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2182 инвестняни!
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07.05.2021 15:56 Ответить
В Одессе задержаны двое рекэтиров, вымогавших ежемесячную "дань" у предпринимателя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6581
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07.05.2021 15:58 Ответить
открышевали соколики, теперь на 10 лет в чайную чифир поедут варить В Одесі затримано двох рекетирів, які вимагали щомісячну "данину" у підприємця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5171
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07.05.2021 16:30 Ответить
хорошо бы! жаль что в статье написано: "на срок от трех до семи лет"
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07.05.2021 18:15 Ответить
Ти бачь що надумали... без авакяна або баканова "криши" рекетиріть.
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07.05.2021 16:57 Ответить
Таких тварей нужно сразу отстреливать!
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07.05.2021 21:59 Ответить
400... лошня неумытая, а туда же...
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07.05.2021 22:46 Ответить
 
 