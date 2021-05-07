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В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Сегодня, 7 мая, в поселке Никольское Святогорской территориальной общины Донецкой области состоялось перезахоронение 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 01

Со всеми воинскими почестями перезахоронили останки 99 воинов 9-й и 12-й армий, 3-й и 8-й гвардейской армии, погибших в боях при освобождении Краматорского района в 1941-1943 годах.

В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 02
В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 03

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Среди всех, по найденным медалями, капсулам, бумажным фрагментам документов поисковики идентифицировали восемь военных:

  • Машкин Николай Иосифович, 1923 г.р., гвардии младший сержант, 2-я гвардейская мотобригада
  • Леонов Иван Петрович, 1923 г.р., 390-я гвардейская стрелковая дивизия
  • Ладыгин Михаил Сергеевич, 1921 г.р., 79-я гвардейская стрелковая дивизия
  • Кочнев Р.А. 1912 г.р. (надпись на ложке)
  • Тагеньев (надпись на ложке)
  • Е.А.И. (надпись на гильзе)
  • Л.И.В. (надпись на бритве)

В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 04
В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 05
В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 06

Среди установленных имен - гвардии лейтенант 12 гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии Бозорбаев Укекбай, 1913 года, г.р., награжден медалью "За отвагу". Останки погибшего и личные вещи воина передали военному атташе при Посольстве Республики Казахстан в Украине полковнику Нуржану Омарову, который заверил присутствующих, что семья погибшего воина будет уведомлена и останки будут похоронены со всеми воинскими почестями в Казахстане.

В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 07

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В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 08

Присутствующие почтили павших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны 09

Автор: Володимир Янченко
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русские если придут, выкопают и устроят пропагандонские пляски на костях. У них же без паразитировании никак.
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07.05.2021 16:21 Ответить
Не чепали б вже прах солдат, не здивуюсь, що коли ветерани закінчаться, вони будуть кожного року їх викопувати і заново ховати.
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07.05.2021 16:54 Ответить
Шо за брєд ??
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07.05.2021 19:06 Ответить
 
 