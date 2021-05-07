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Закарпатье (2392) Большая стройка (722)

Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Работы по созданию самой высокой подпорной стенки в Украине на трассе государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов в Закарпатской области близятся к завершению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

"Теперь село Круглый в Раховском районе будет известной точкой на карте украинских дорог, ведь именно здесь построили самую высокую подпорную стенку страны. ... Эта конструкция будет 6 м в высоту и 200 м в длину. Она будет защищать дорожное полотно со стороны реки", - заявил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Отмечается, что строительство стены в рамках президентской программы "Большая стройка" сделало возможным расширение дороги до 8 м и обустройство обочины. Данное сооружение позволит сохранить дорогу в сложных горных условиях: с одной стороны трассы расположен высокий берег 8-10 м, с другой - крутая гора. На этом участке часто сходят снежные лавины, а во время наводнений уровень воды в реке может достигать 5 м.

Кроме того, на Раховщине продолжается строительство других трех подпорных стенок. После их сооружения начнется восстановление дорожного полотна.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что вся сеть дорог между городами, за которую отвечает Укравтодор, может быть восстановлена ​​до конца 2023 года.

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Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА 01
Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА 02
Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Круто....забор построили...а понтов будто бы на Марс слетали..
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07.05.2021 16:56
+10
це так раніше було, при Баризі-Мародьоре, а при ЗЄльоном - будь-яка цеглина, то вже

"Большая стройка" Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 1525
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07.05.2021 16:54
+9
Самой высокой и самой дорогой, надеюсь?
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07.05.2021 16:46
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Самой высокой и самой дорогой, надеюсь?
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07.05.2021 16:46 Ответить
и "САМОЙ САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СТРОЙКИ" !!!!!!!!!!!!!!! Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 2390
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07.05.2021 16:52 Ответить
Будь ласка, не треба... Це просто дорожні работи.
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07.05.2021 16:47 Ответить
це так раніше було, при Баризі-Мародьоре, а при ЗЄльоном - будь-яка цеглина, то вже

"Большая стройка" Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 1525
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07.05.2021 16:54 Ответить
какой-то лошизм и отмывалово денеХ.. Зедерибан!
в Конченой-Заспе по километру укреплений за меньшие деньги..
Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 8965
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07.05.2021 16:53 Ответить
так то ж за свої, а на "Стройкє" за мудригало-нарідні Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 9736
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07.05.2021 16:56 Ответить
Круто....забор построили...а понтов будто бы на Марс слетали..
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07.05.2021 16:56 Ответить
Денажа ёк, контрфорсы ёк... Ёпнетца Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 4798
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07.05.2021 18:27 Ответить
А чого так "гуляють" вертикальні арматурні стрижні - це така велика задумка проектувальників або "геніальне" виконання псевдобудівельників?
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07.05.2021 19:15 Ответить
 
 