На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В течение недели полицейские провели десятки обысков, во время которых изъяли оружие, боеприпасы, наркотики и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, санкционированные обыски проводились у лиц, которые прямо или косвенно могут быть причастны к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в области.
Во время мероприятий полицейские изъяли семь единиц оружия, почти сотню разнокалиберных патронов, до четырехсот граммов наркотических средств, а также десятки вещей, среди которых бытовая техника, мобильные телефоны, украшения, деньги, транспортные средства и т.п., которые могут иметь отношение к противоправной деятельности.
В рамках указанных мероприятий в Одессе правоохранители задержали группу лиц, которые требовали у местного предпринимателя "дань" за так называемое крышевание.
На сегодняшний день отработка региона продолжается.
Пожалуйста, подождите...
до гібридної війни ще й гібридна влада в країні, скрізь суцільна брехня, шо з цього вийде навіть дурневі зрозуміло.
суцільний бздик "грандиозных масштабов".
Потеплеет море и поедем. Собирались в Скадовск, но передумали. Едем в Одессу..
Чтобы через месяц никакого криминала не было там.
свыня тоже с контрабасом боролся - гонял Михаила по крышам....
киевским
страна должна знать своих героев.
Відбувається зачистка криміналітету від побутової техніки,мобільних телефонів,прикрас,грошей,транспортних засобів...
Хованщина - происходит от фамилии ХованСкий.
Обратите внимание, не ХованСЧина, а именно ХованЩина.
Так с какого рожна ОдеСЧина ?
2. Одеса, Вінниця, Донецьк та Хмельницьк з'явилися не сьогодні і навіть не вчора, тому для російської мови ці слова давно відомі і словоутворення на їх основі відбулося задовго до влаштування на роботу редакторів Цензора.
В якому академічному тлумачному або орфографічному словнику російської мови є слова ХмельниТЧина, ДонеТЧина, ОдеСЧина и ВинниТЧина ?
Та ні в якому !
А як нема, але є нестримна жага до вживання, то треба вживати оригінал з тієї мови, де такі слова є, тобто з української.
Разом з тим, такі запозичення взагалі не до ладу в російській мові: "в Одесской области" звучить набагато краще.
На решту коментаря відповідати не хочу, оскільки уявлення про чергування звуків і про словотвір у Вас десь на рівні початкової школи.
А в scholar.google навіть слово "останівка" можна зустріти)))
Також у літературі 20 сторіччя.
Одещина Оде́щина, -ни, -ні Правописний словник Г. Голоскевича, 1929 р.
Спочатку Ви намагалися довести неправильність написання "Одесчина" в російській мові, що насправді є орфографічно правильною формою (недоречною, як на мене, але орфографічно правильною). У своїй статті Полтрак зазначає, що саме така форма увійшла до російськомовної краєзнавчої літератури у другій половині 20 ст. (автор ВМ Полторак · 2019 - Poltorak, Volodymyr M. Citation: ******* проблеми музеології та туристичного краєзнавства в Україні : практикум. / В.Полторак. - Одеса: Вид-во «Апрель» --- scholar.google). Цілком очевидно, що в російських академічних словниках немає ні форми "Одещина", ні форми "Одесчина", оскільки такі деривати для російської мовної норми взагалі не властиві.
Тепер Ви перекинулися на українську мову. Але саме в українській і має писатися форма "Одещина"! Суфікс -щин/-чин є продуктивним, проте топоніми, утворені за його допомогою, властиві для розмовної мови. Про це писав Жовтобрюх та багато інших авторитетних дослідників. Навіщо сперечатися про те, що давно відомо фахівцям і добре описано ними?
Не дивно, що у Голоскевича форма "Одещина" подана правильно, але включена вона туди саме тому, що є розмовною. Причина -- скрипниківка, що мала на меті закріпити "народньо-історичні" форми в літературній мові. Але посилатися на правопис Голоскевича / Скрипника та на словники, що спираються на нього, треба дуже обережно, адже там пропонувалися "Луцьке" замість "Луцьк", "Мадрід" замість "Мадрид" і ціла купа інших дивних словоформ. Цей правопис добряче критикували й критикують лінгвісти, хоча існують і його прихильники.
На жаль, подальше спілкування з Вами вважаю беззмістовним і більше на Ваші дописи не відповідатиму. Бувайте.
Нема в російській мові "Одесчина" від слова "зовсім".
Для російської мови "Одесчина" - це як Элеонора Горпинченко.
Та й ніякий дурень, не кажучи вже про Даля чи Ожегова, гадки не мав, шо кацапня почне так писати.
Нахрін (аналог ОдеСЧини) ти написав мені тисячу слів з поясненням того, чому в російській мові немає слова "Одесчина" ?
Визнай, шо його там нема, принаймні в тому стані, щоб вживати в заголовках пристойного видання.
Вживання "ОдеСЧина" особисто я прирівнюю до вживання "Останівка".
Приватне видання, на кшталт "Цензор.Нет", має на це повне право.
Але заголовок " На Печерську відкрилася нова останівка" визвав би в мене деякий дискомфорт, як визиває дискомфорт слово ОдеСЧина чи слово ВинниТЧина (чомусь веТЧина згадується).
Не маю наміру щось змінити в тренді дебілізації правопису. Просто дискомфорт.
звісно, шо викликав би..