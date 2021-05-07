Память украинских жертв нацизма почтили в Берлине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Украины в Федеративной Республике Германия в седьмой раз организовало церемонию почтения памяти украинских жертв Второй мировой войны в центре Берлина, возле монумента советским воинам в Тиргартене.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В возложении венков и цветов приняли участие представители федерального правительства, Бундестага, власти Берлина и земли Бранденбург, послы и военные атташе ряда стран, представители украинской общины.
Церемонию посетил также 93-летний житель Винницы Семен Клейман, который был мобилизован в 1943 году, воевал в составе Второго Украинского фронта, был дважды ранен. На фронт, рассказал Клейман, он ушел в 17 лет, закончил войну в Чехословакии, освобождал Прагу.
"Это была самая страшная самая кровопролитная война. Мы очень большую цену заплатили. Не может больше такой войны быть. Надеюсь, что все политики будут умные и не допустят, чтобы еще разгорелась такая война", - сказал ветеран.
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Минутой молчания присутствующие почтили 60 млн жертв, погибших в военные годы, среди которых более 8 млн украинцев.
"Здесь сегодня мы чествовали только воинов Красной армии, тех, кто воевали и освобождал Европу от нацизма. Но в Германии мало кто знает об огромных жертвах среди мирного населения. В Украине - это более 5 млн человек погибли, из них полтора миллиона украинских евреев", - сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Он активно отстаивает идею создания в центре Берлина отдельного памятника украинским жертвам нацизма, чтобы немецкое общество поняло огромную историческую ответственность перед нашим народом.
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Он отметил, что против захватчиков в рядах Красной армии боролись более 6 млн украинцев, а 250 тыс. - в вооруженных силах антигитлеровской коалиции. Все души убитых солдат и гражданских заслуживают вечную память и уважение. В Германии, заметил дипломат, до сих пор существует огромная белое пятно относительно той огромной цены, которую украинский народ заплатил за освобождение Европы от нацизма.
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Здесь недавно комментировали, что всякие СС "галичина" и прочие "нахтигали" и есть истинные герои воевавшие за Украину.
А не какие-то там "воевавшие в составе Второго Украинского фронта". Т.е, те, кто воевали и освобождал Европу от нацизма.
Но, вот только, именно они добились независимой Украины в итоге, да ещё и самой большой страны в Европы!
Где бы был, и под какой лупой нужно было бы искать, тот крохатный кусочек Галиции, который именовался бы сейчас Украиной(и то это не факт-это ещё как максимум), победив бы Гитлер со своими пособниками в Украине (ещё скажите, что они не коллаборантами? Ага... так загуглите определение этого слова!)...
Считается, что он даже пахнет...
-так в статье написано. Я лишь скопировал. Это не мои слова. Все претензии, за правду, к редакции.
ты на 75% "украинец" а на 25% чистокровный совковый долбодятел
Это скорее в царской россии...
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.===========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
Дедуль, ид... ты на ... Путина.
Когда ваши голодоморы признают то?
Когда будет признано шо мралин войну и устроил то?
Когда же вы, твари, все отправитесь ка, передохнуть ка, к своему самому кровавому со всех выдумок божку ка?
Тогда бл., и заживем. Я не о том шо после ПМВ срались с теми, "кое-кем", раз воевали рядовые - слава им. так ну блин, че я тут базарю то... Дед мой был Штурмфюрер Цахал....(смеется и даже ржет)
Так, так, андруша.