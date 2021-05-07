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Память украинских жертв нацизма почтили в Берлине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство Украины в Федеративной Республике Германия в седьмой раз организовало церемонию почтения памяти украинских жертв Второй мировой войны в центре Берлина, возле монумента советским воинам в Тиргартене.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В возложении венков и цветов приняли участие представители федерального правительства, Бундестага, власти Берлина и земли Бранденбург, послы и военные атташе ряда стран, представители украинской общины.

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Церемонию посетил также 93-летний житель Винницы Семен Клейман, который был мобилизован в 1943 году, воевал в составе Второго Украинского фронта, был дважды ранен. На фронт, рассказал Клейман, он ушел в 17 лет, закончил войну в Чехословакии, освобождал Прагу.

"Это была самая страшная самая кровопролитная война. Мы очень большую цену заплатили. Не может больше такой войны быть. Надеюсь, что все политики будут умные и не допустят, чтобы еще разгорелась такая война", - сказал ветеран.

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Читайте на Цензор.НЕТ: В Донецкой области перезахоронили 99 воинов, погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Минутой молчания присутствующие почтили 60 млн жертв, погибших в военные годы, среди которых более 8 млн украинцев.

"Здесь сегодня мы чествовали только воинов Красной армии, тех, кто воевали и освобождал Европу от нацизма. Но в Германии мало кто знает об огромных жертвах среди мирного населения. В Украине - это более 5 млн человек погибли, из них полтора миллиона украинских евреев", - сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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Он активно отстаивает идею создания в центре Берлина отдельного памятника украинским жертвам нацизма, чтобы немецкое общество поняло огромную историческую ответственность перед нашим народом.

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Он отметил, что против захватчиков в рядах Красной армии боролись более 6 млн украинцев, а 250 тыс. - в вооруженных силах антигитлеровской коалиции. Все души убитых солдат и гражданских заслуживают вечную память и уважение. В Германии, заметил дипломат, до сих пор существует огромная белое пятно относительно той огромной цены, которую украинский народ заплатил за освобождение Европы от нацизма.


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Память украинских жертв нацизма почтили в Берлине 17
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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Память украинских жертв рашизма почтили в Берлине... так треба
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07.05.2021 19:08
+2
В этом столетии надеюсь (правда очень слабо) что так тоже будет в Москве...
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07.05.2021 19:13
+2
русскій на всю голаву...ілі ти ні русскій?
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07.05.2021 19:27
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Память украинских жертв рашизма почтили в Берлине... так треба
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07.05.2021 19:08 Ответить
В этом столетии надеюсь (правда очень слабо) что так тоже будет в Москве...
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07.05.2021 19:13 Ответить
Есть только одна война сейчас, мировая - Россия против Цивилизации, главный фронт которой проходит по территории Украины. И хватит кошмарить немцев, даже Израиль, ввиду полученных средств, переключил внимание на Россию, где в случае заварушки, евреев и кавказцев будут убивать первыми.
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07.05.2021 22:43 Ответить
Ну не знаю...
Здесь недавно комментировали, что всякие СС "галичина" и прочие "нахтигали" и есть истинные герои воевавшие за Украину.
А не какие-то там "воевавшие в составе Второго Украинского фронта". Т.е, те, кто воевали и освобождал Европу от нацизма.
Но, вот только, именно они добились независимой Украины в итоге, да ещё и самой большой страны в Европы!
Где бы был, и под какой лупой нужно было бы искать, тот крохатный кусочек Галиции, который именовался бы сейчас Украиной(и то это не факт-это ещё как максимум), победив бы Гитлер со своими пособниками в Украине (ещё скажите, что они не коллаборантами? Ага... так загуглите определение этого слова!)...
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07.05.2021 19:20 Ответить
русскій на всю голаву...ілі ти ні русскій?
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07.05.2021 19:27 Ответить
Бог миловал..
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07.05.2021 19:29 Ответить
нєрусскій значіт...а хто?
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07.05.2021 19:42 Ответить
По крови на 75%- украинец. Представь себе.
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07.05.2021 19:45 Ответить
А по духу?
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07.05.2021 20:12 Ответить
духа никакого- не существует. Я- атеист.
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07.05.2021 20:14 Ответить
...но какже...русскій дух же ж сущєствуєт!
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07.05.2021 20:21 Ответить
Ну да...
Считается, что он даже пахнет...
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07.05.2021 20:23 Ответить
Якби не жертовна боротьба конкретно за незалежність, за велику Україну, то ніхто би і не думав як відділити Україну від росії. Ми були би абсолютно ватним російським болотом.
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07.05.2021 19:32 Ответить
Ну зачем так пафосно "освобождал Европу от нацизма!". СССР воевал против гитлеровской Германии в антигитлеровской коалиции и не более, но ни как не против фашизма. Для московитов фашизм это перманентное состояние, и друг Гитлер приветствовался в СССР на всех уровнях с 20-х годов и до 41-го.
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07.05.2021 20:06 Ответить
"Ну зачем так пафосно"
-так в статье написано. Я лишь скопировал. Это не мои слова. Все претензии, за правду, к редакции.
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07.05.2021 20:10 Ответить
"освобождал Европу от нацизма" - который сам же в Европе и насадил, ага Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні - Цензор.НЕТ 5781
ты на 75% "украинец" а на 25% чистокровный совковый долбодятел Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні - Цензор.НЕТ 7288
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08.05.2021 00:17 Ответить
идеология совка была далека от нацизма. Там были другие скрепы, с покушавшимися на которых, они безжалостно боролись. Отсюда и миллионы жертв собственного населения. Но безусловное верховенство одной нацией над другой, там не было.
Это скорее в царской россии...
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08.05.2021 00:28 Ответить
«В Совет народных комиссаров СССР====На меня не действовали ни приглашение в старую чеку, правда, кончившееся ничем, ни угрозы при Зиновьеве в здешней "Правде" по поводу одного моего публичного чтения: "можно ведь и ушибить."-------------Вы напрасно верите в мIровую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: "да здравствует мIровая социалистическая революция, да здравствует мIровой октябрь". Вы сеете по культурному мiру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было.----------Но мне тяжело не оттого, что мiровой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по-моему мнению, грозит серьезною опасностью моей родине. Во-первых, то, что вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление безспорной насквозь жизненной правды - и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.=======Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.===========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
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08.05.2021 08:57 Ответить
Здесь сегодня мы чествовали только воинов Красной армии, тех, кто воевали и освобождал Европу от нацизма. Но в Германии мало кто знает об огромных жертвах среди мирного населения. В Украине - это более 5 млн человек погибли, из них полтора миллиона украинских евреев" Источник: https://censor.net/ru/p3264119\\\\\\\\\\\

Дедуль, ид... ты на ... Путина.
Когда ваши голодоморы признают то?
Когда будет признано шо мралин войну и устроил то?
Когда же вы, твари, все отправитесь ка, передохнуть ка, к своему самому кровавому со всех выдумок божку ка?
Тогда бл., и заживем. Я не о том шо после ПМВ срались с теми, "кое-кем", раз воевали рядовые - слава им. так ну блин, че я тут базарю то... Дед мой был Штурмфюрер Цахал....(смеется и даже ржет)
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07.05.2021 19:30 Ответить
Ти ж і є росіский нацизд.
Так, так, андруша.
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08.05.2021 07:23 Ответить
Слава українським Воїнам, котрі борються з російськими нацистами!
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08.05.2021 07:35 Ответить
Російського окупанта України змінив німецький, а потім німецького знову російський. І що Україна має святкувати? чим російський окупант кращий за німецького??
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07.05.2021 20:35 Ответить
яВот так нужно бороться с нацизмом. От этого видео нацисты переворачиваються в гробах. Всё пропало)) https://www.youtube.com/watch?v=5Prhl6SOFec
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07.05.2021 22:30 Ответить
 
 