РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4809 посетителей онлайн
Новости Фото Фоторепортаж
4 672 4
контрабанда (2378) криминалитет (595) СБУ (18666)

СБУ заблокировала канал переправки в страну запчастей к автоматическому оружию для криминалитета. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегальной переправки в Украину запчастей к огнестрельному оружию, которые применялись злоумышленниками для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного образца для криминалитета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"По предварительной версии следствия, противоправную деятельность организовал житель Киева. Злоумышленник наладил незаконную переправку комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран. Контрабандный товар он получал от своих иностранных сообщников через сервисы международной почты. Боевые элементы злоумышленник использовал для ремонта и переработки стрелкового оружия для дальнейшего сбыта представителям криминальных кругов. Подпольную мастерскую он оборудовал в собственном гаражном помещении", - говорится в сообщении.

Организатора схемы задержали во время получения посылки с комплектующими на одном из почтовых отделений столицы. В ходе осмотра отправления сотрудники СБУ обнаружили 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа "Scorpion".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обыска у злоумышленника также были выявлены 2 пистолета-пулемета SA-24 и SA-26, 4 корпуса гранат Ф-1, унифицированные запалы ручной гранаты, более 600 патронов различного калибра, порох для изготовления боеприпасов, а также приборы и оборудование для ремонта и переработки огнестрельного оружия.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - "слуга народа" Гетманцев

СБУ заблокировала канал переправки в страну запчастей к автоматическому оружию для криминалитета 01
СБУ заблокировала канал переправки в страну запчастей к автоматическому оружию для криминалитета 02
СБУ заблокировала канал переправки в страну запчастей к автоматическому оружию для криминалитета 03

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чешский металлолом, прадедушка узи.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:01 Ответить
Вража влада ще одного кулібіна знищила...
показать весь комментарий
07.05.2021 20:02 Ответить
Что говорить о малокалиберных патронах к целевому спортивному оружию, которые даже в ранне Брежневские времена не подпадали под УК, если современные правоохранители даже травму пытаются назвать боевыми припасами.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:09 Ответить
так а за шо хлеб без тараканов жуют то7

\\\\Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Источник: https://censor.net/ru/p3264123\\\\\\

Лица пойдут как бы для других тоже лиц, жаждущих погонов тоже других.
какие же они.... как всегда - посадят слегка нарушивших, а себе погоны, а то ше те выйдут ... как там, ну, крепкими зэками, то уже мусорам будет профит.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:15 Ответить
 
 