РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4852 посетителя онлайн
Новости Фото Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
646 4
ОБСЕ (4790) права человека (965) Кулеба Дмитрий (2623)

Обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Кулеба встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Глава украинской дипломатии привлек внимание Маттео Мекаччи к грубым нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - указывается в сообщении.

Кулеба подчеркнул важность осуществления региональными и международными механизмами мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации в области прав человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с украинским национальным законодательством и нормами международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 114 человек лишены свободы в оккупированном Крыму в рамках политически мотивированного или религиозного преследования, - правозащитники

Стороны обсудили пути усиления взаимодействия Украины и БДИПЧ ОБСЕ. Кулеба также подтвердил поддержку Украиной мандата БДИПЧ по содействию государствам-участникам ОБСЕ в сфере проведения демократических выборов и поддержки усилий по защите прав и свобод человека.

Отдельное внимание также было уделено обсуждению защиты прав граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает в заключении в Крыму и на территории РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ за два дня обнаружила более 2 тыс. мин на Донбассе. ФОТОрепортаж

Обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Кулеба встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи 01

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
права тех кто на территории оккупированной не должны никого волновать. Они не против таких прав.
показать весь комментарий
07.05.2021 19:53 Ответить
І...? Результат який? Обсудили для того, щоби обсудити? Результат який - сам з собою лівою рукою?
показать весь комментарий
07.05.2021 19:53 Ответить
типа того что кива делал в верховной раде
показать весь комментарий
07.05.2021 19:56 Ответить
Мы послали сигналы, нас тоже послали но похоже что по настоящему.
показать весь комментарий
07.05.2021 19:57 Ответить
 
 