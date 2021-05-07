Обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Кулеба встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи. ФОТО
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Глава украинской дипломатии привлек внимание Маттео Мекаччи к грубым нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - указывается в сообщении.
Кулеба подчеркнул важность осуществления региональными и международными механизмами мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации в области прав человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с украинским национальным законодательством и нормами международного права.
Стороны обсудили пути усиления взаимодействия Украины и БДИПЧ ОБСЕ. Кулеба также подтвердил поддержку Украиной мандата БДИПЧ по содействию государствам-участникам ОБСЕ в сфере проведения демократических выборов и поддержки усилий по защите прав и свобод человека.
Отдельное внимание также было уделено обсуждению защиты прав граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает в заключении в Крыму и на территории РФ.
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